Destacan a nivel nacional dos psiquiatras de El Paso

Dos profesoras del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina Foster de TTUHSC en El Paso ayudarán a arrojar luz sobre la salud mental como nuevos miembros de la Junta Asesora de Salud de Forbes.

Forbes Health es un destino confiable para obtener información, noticias y reseñas sobre bienestar, y presenta una amplia gama de información sobre salud.

El Consejo Asesor de Salud de Forbes está formado por médicos, investigadores y profesionales experimentados y certificados por el consejo que revisan los artículos de los colaboradores y asesoran sobre el contenido. Como asesoras de la junta, las profesoras asistentes Bharathi Gadad, Ph.D., y Aisha Shariq, M.D., brindarán una perspectiva única como especialistas en una comunidad predominantemente hispana.

“Servir en esta junta nos permitirá conocer las perspectivas de la salud mental a nivel mundial y cómo abordar algunos de los problemas públicos importantes relacionados con la salud mental de niños y adultos”, dijo la doctora Gadad. “Esta también será una plataforma para hablar sobre la salud mental y la falta de acceso a la misma”.

Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el 82.9% de la población del condado de El Paso se identifica como hispana. Los cuales a menudo enfrentan barreras para acceder a la atención de la salud mental, incluidas barreras culturales y de idioma, bajo nivel educativo y socioeconómico, falta de seguro y estigmas sobre la salud mental.

Mental Health America informa que el 18% de los hispanos en el país no tienen seguro médico. En 2018, el 56.8 % de los adultos jóvenes hispanos de 18 a 25 años y el 39.6 % de los adultos de 26 a 49 años con enfermedades mentales graves no recibieron tratamiento. A nivel nacional, casi el 25% de los adultos con una enfermedad mental informan una necesidad insatisfecha de tratamiento, una cifra que no ha disminuido desde 2011.

En Texas, la cantidad de adultos con alguno de estos padecimientos que informan una necesidad insatisfecha aumentó del 19% a 24% en 2019.

“La necesidad de recursos y servicios de salud mental está en su punto más alto”, dijo la doctora Shariq. “Estamos viendo a los niños luchar cuando regresan a la escuela después del Covid-19, y los padres están tratando de manejar a la familia”.

Como profesoras de psiquiatría de TTUHSC El Paso, Shariq y Gadad tienen experiencia trabajando con la comunidad y asesorando a estudiantes en la Escuela de Medicina Foster sobre problemas de salud mental. Shariq también se desempeña como psiquiatra de niños y adolescentes en Texas Tech Physicians of El Paso, la práctica clínica de la Escuela de Medicina Foster. El trabajo de la doctora Gadad en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Texas Tech de El Paso se centra en la investigación de la neurociencia, y se desempeña como codirectora del Southwest Brain Bank.

“Queremos que todo Estados Unidos sepa más sobre nuestra comunidad y, lo que es igualmente importante, lo que está haciendo TTUHSC El Paso para fomentar una comunidad saludable con mentes saludables”, dijo Shariq.