Destaca SISD en programa nacional de transporte eléctrico

Una nueva iniciativa de la EPA (Agencia de Protección Ambiental) está ayudando al Distrito Escolar Independiente de Socorro (SISD) a reemplazar 25 de sus autobuses con motor diésel por equivalentes eléctricos.

“Estamos muy entusiasmados por la oportunidad de invertir en algo tan innovador, nuevo y tecnológicamente avanzado”, dijo el director de transporte de SISD, Dexter Harman. “Esperamos incorporar una flota eléctrica”.

La mayoría de los camiones escolares funcionan con diésel, lo que puede dañar el medio ambiente y a los alumnos que los viajan. El programa nacional de la EPA tiene como objetivo reemplazar los autobuses diésel de 2010 o más antiguos que deben desecharse si se cambian.

“Debido a la Ley de Infraestructura Bipartidista… Socorro ISD recibirá una inversión histórica para modernizar su flota de autobuses, reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar la exposición a las emisiones nocivas de combustible para nuestros estudiantes, maestros y personal”, dijo la representante federal Verónica Escobar, demócrata por El Paso.

En mayo de 2022, la EPA asignó $965 millones para el Programa de autobuses limpios que estaría disponible para los distritos escolares de todo el país para la electrificación de flotas. En octubre, la agencia anunció $50 millones en fondos para escuelas públicas en Texas para ayudar a 13 distritos escolares a comprar 144 autobuses eléctricos.

“Hasta 25 millones de niños dependen del transporte para ir a la escuela todos los días”, dijo el administrador de la EPA, Michael S. Regan, en un comunicado de prensa. “Este es sólo el comienzo de nuestro trabajo para construir un futuro más saludable, reducir la contaminación climática y garantizar el aire limpio y respirable que todos nuestros niños merecen”.

Las subvenciones otorgadas fueron los primeros mil millones de dólares de un programa de cinco años y cinco mil millones de dólares que da prioridad a las comunidades tribales, rurales y de bajos ingresos. El Distrito Escolar Independiente de Ysleta también solicitó la subvención. Sin embargo, fueron incluidos en la lista de espera junto con el Distrito Escolar Independiente de El Paso a través del proceso de lotería de la EPA para seleccionar a los beneficiarios. Anthony, Canutillo, Clint, San Elizario, Fabens y Tornillo, los otros seis distritos escolares en el condado de El Paso, no se ubicaron en los registros otorgados o en lista de espera para la subvención.

La agencia informó que se recibieron 2 mil solicitudes por $4 mil millones en financiamiento, cuatro veces su presupuesto de $965 millones para el año.

SISD, que transporta alrededor de 6 mil de sus más de 48 mil estudiantes en 295 autobuses cada día escolar, recibió $9.85 millones a través del programa de infraestructura y autobuses eléctricos.

“Alrededor del 30% de nuestra flota está llegando al final de su vida útil esperada aproximada o aprobada”, dijo Harman. “A lo largo de los años, tratamos de reemplazar los autobuses a medida que avanzamos para que no tengamos un gran impacto en los gastos de una sola vez”.

Los camiones eléctricos con una capacidad de 71 a 77 pasajeros varían en costo desde $375,000 a $450,000, dependiendo de su equipamiento. Los no eléctricos cuestan entre $125,000 y $165,000.

La mayoría de los distritos deben elegir entre obtener más autobuses diésel o las opciones ecológicas más caras. Harman dijo que la subvención le permite a SISD experimentar con la nueva tecnología sin asumir un gasto considerable.

SISD necesita reemplazar 55 autobuses. La subvención cubrirá el costo de 25 autobuses eléctricos y la infraestructura de carga de hasta $20,000 por autobús reemplazado, que podrían estar disponibles en el distrito a partir de enero de 2024.

YISD tiene una flota de 216 autobuses que transportan a unos 10 mil de sus 36 mil 127 estudiantes. Cerca de 20 de esos autobuses necesitan ser reemplazados. Cuando la directora de transporte de YISD, Rosario Fernández, escuchó que no fueron seleccionados, se enteró de que si algunos de los elegidos no eran elegibles o no querían tomar la subvención, se contactaría a los distritos en lista de espera.

“No hemos tenido noticias de (la EPA)”, dijo Fernández.

La aprobación de la subvención permitiría al distrito comprar camiones que inicialmente no consideraría adquirir dentro de su presupuesto.

Fernández dijo que con base en la condición de la flota del distrito, tendría más sentido comprar dos autobuses en lugar de uno solo.

Cada año, los distritos vuelven a examinar la necesidad de reemplazar los autobuses y hacen recomendaciones a su junta directiva a medida que se revisa el presupuesto para el año escolar, dijo el superintendente adjunto de SISD, André Cruz.

Harman dijo que SISD reemplaza sus autobuses según la prioridad.

Ayudas al transporte público

En agosto de 2022, Sun Metro, la entidad de transporte público de la ciudad de El Paso, recibió $8.8 millones de la Administración Federal de Tránsito para invertir en autobuses eléctricos. La entidad fue seleccionada entre más de 500 agencias de transporte público en el país como parte de la Ley de Infraestructura Bipartidista. El monto total de la subvención fue de $ 1.66 mil millones para el año fiscal 2022.

“Estos dólares federales para Sun Metro marcarán una gran diferencia en la vida de nuestros clientes que dependen de los servicios de paratránsito y que actualmente cuentan con el servicio de una flota envejecida”, dijo Ellen Smyth, directora de operaciones de campo y tránsito de la ciudad de El Paso en un comunicado de prensa. “El cambio a autobuses de cero emisiones no sólo modernizará toda nuestra flota LIFT, sino que también contribuirá a un aire más limpio en nuestra región, nos permitirá capacitar a nuestra fuerza laboral en la operación de autobuses con esta nueva tecnología, y creará nuevos puestos de trabajo para conductores y técnicos de servicio”.

La ciudad de El Paso igualó $2.2 millones para un costo total del proyecto de alrededor de $11 millones. El proyecto implica la compra de 50 vehículos de paratránsito de cero emisiones, la instalación de 25 estaciones de carga eléctrica y la contratación y capacitación de los empleados existentes en la nueva tecnología.

Los funcionarios de Sun Metro aún no han respondido a varias consultas sobre el estado del proyecto y otras preguntas.

“Cuando se abre una puerta de tránsito, ya sea un autobús, tren o ferry, es un gran ecualizador para todos en nuestra nación”, dijo la administradora de FTA, Nuria Fernández. “Con esta tremenda cantidad de fondos, la Ley de Infraestructura Bipartidista del Presidente brinda a más estadounidenses acceso a las oportunidades que crea el tránsito, más a menudo, en más lugares. Estas inversiones también nos ayudan a cumplir con nuestros objetivos de reducir las emisiones del transporte, crear empleos de fabricación estadounidenses bien remunerados y ayudar a los trabajadores de tránsito de Estados Unidos a prepararse para la nueva tecnología de vehículos”.