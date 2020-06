Despierta Ruidoso tras cuarentena; reabren negocios, regresa turismo

Christian y su esposa Edith Hernández manejaron dos horas desde su hogar en el Noreste de El Paso rumbo a Ruidoso, Nuevo México, con la intención de escapar de la pandemia causada por el Covid-19, sin embargo, las medidas de seguridad y cierres hicieron que sus planes cambiaran notablemente.

“Queríamos salir, caminar por las montañas, ir al lago y cenar en el Inn of the Mountain Gods, desafortunadamente no logramos hacerlo esta vez”, dijo Christian, mientras hacía fila para recoger una pizza en uno de los pocos lugares que dan servicio en la villa de Ruidoso.

Aunque el casino Apache, que está muy cerca de la entrada de Ruidoso, ya está abierto y en operación, el resto de los caminos tribales se encuentran cerrados como una precaución que el Concejo de Gobierno de los apaches mescaleros ha adoptado para evitar riesgos de contagio.

“Afortunadamente sí pudimos ir al lago (Grindstone), montar a caballo, recorrer el sendero del Río Ruidoso, pero la mayoría de los negocios están cerrados”, sostuvo Edith, quien portaba una mascarilla facial antes de recoger la pizza que sería su cena en las puertas de Café Río, en el Sudderth Drive de la villa de descanso.

“El uso de mascarillas es recomendado, pero no es obligatorio, aunque sí se pide en los comercios que permanecen abiertos que se use alguna cobertura facial”, dijo Jennifer, recepcionista del Sitzmark Chalet Inn.

“Hemos tenido 6 casos positivos en Ruidoso, pero actualmente sólo hay dos casos activos, y esas personas se mantienen en cuarentena”, afirmó la empleada hotelera, que labora en un pequeño local que no tenía habitaciones disponibles el jueves pasado.

Placas de automóviles y camionetas de diferentes estados del país se encuentran en los caminos abiertos de la villa de Ruidoso, mientras que rentar una cabaña se volvió una misión difícil de cumplir debido al deseo de muchos de pasar el fin de semana del Día del Padre en la región.

“En este momento no tengo disponibilidad hasta después de julio, ya que la gente quiere salir y se están rentando las cabañas muy pronto”, dijo por su parte Martín Alférez, propietario de Dos Lunas Cabin.

“Todos quieren salir y se entiende que prefieran hacerlo en lugares apartados, cerca de la naturaleza, y donde la sana distancia se puede poner en práctica muy fácil”, sostuvo Alférez.

Carreras sin público

Entre los cierres también se cuenta el de Ruidoso Downs, donde los aficionados a las carreras de caballos cuarto de milla pueden seguir las acciones solamente en línea, ya que por disposición del Gobierno estatal sus eventos se llevan a cabo sin público.

“Ha sido difícil pero no imposible pasar un buen rato en Ruidoso”, dijo Melissa Martínez, quien junto a su prometido viajó más de 600 millas desde Laredo, Texas, a Ruidoso, Nuevo México.

“Queríamos visitar el Museo del Oeste pero está cerrado, y también teníamos ganas de probar vino, pero tampoco hay muchas opciones”, señaló Martínez.

La góndola, que es uno de los atractivos en Ski Apache, no está en funcionamiento, así como las pistas de go-karts y albercas públicas, pero las opciones de remo y canotaje en el Lago Grindstone sí están disponibles.

“Esperamos que la próxima semana se abran las instalaciones de Inn of The Mountains Gods, aunque va a ser de forma limitada para evitar la posibilidad de contagios”, dijo por su parte Ivan Muckle, gerente del Sitzmark Chalet Inn.

Como buena señal, las cortes del Condado de Otero y Lincoln reiniciaron operaciones el 15 de junio, después del receso que marcó la Corte Suprema de Nuevo México.

Paulatinamente la villa de Ruidoso retoma su ritmo, mientras los visitantes confían en encontrar el reposo y retiro deseado en el pintoresco lugar. (Roberto Carrillo/El Diario de El Paso)

