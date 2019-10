Despiden con honores a oficial víctima fatal de choque

Familia, amigos, conocidos y oficiales de distintas unidades policiacas de la ciudad rindieron tributo a la memoria de el oficial Joseph Gómez, quien falleció el pasado 22 de septiembre luego que una persona que manejaba alcoholizada chocó contra su vehículo.

A la misa que se ofició en la iglesia católica St. Stephens acudieron cientos de personas que en vida compartieron con Gómez, al igual que miembros del equipo de los peloteros de EP Lions quienes días después de enterarse de su fallecimiento no dudaron en apoyar a la familia de Gómez y organizaron una cuenta de Go Fund Me para recabar fondos.

Al concluirse la misa, oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso (EPCSO) y miembros de la Guardia De Honor EPCSO se formaron para saludar con honor al oficial caído mientras su ataúd era cargado hacia la carroza cobijado con la bandera de los Estados Unidos.

La bandera de honor es una representación simbólica de heroísmo a nivel nacional que es otorgada a oficiales de las distintas unidades que perdido la vida mientras sirven en su labor.

“Es una tragedia lo que ha sucedido y dada las circunstancias es algo que se pudo haber prevenido, el hecho de que ha sido miembro de la Oficina del Sheriff por cuatro años era un individuo trabajador, querido por la gente quien hizo una gran labor para esta comunidad y todo ello ha impactado a su familia y a la comunidad”, comentó el Jefe de EPCSO, Richard Wiles.

Joseph Gómez es recordado por todos aquellos que le conocían como una persona bondadosa que siempre estaba dispuesto a ayudar de la manera que fuera.

Después de la misa se llevó a cabo el servicio fúnebre en el Cementerio Evergreen donde ahora descansan los restos de Gómez.

Entre lagrimas y risas Vanessa Hernández, prima de Gómez compartió que recordará a su primo como un hombre cariñoso que siempre se estaba riendo y al que le gustaba bailar. También añadió que Gómez era un excelente padre, esposo y hombre de familia.

“A aquellas personas que toman y manejan, piensen dos veces antes de subirse a su auto ya que no se dan cuenta del el daño tan grande que pueden llegar a ocasionar” declaró Hernández.