Despiden a maestra de UTEP

Entre lágrimas y el dolor que les embarga, familiares y amigos de Patricia Margarita Juárez-Carrillo, catedrática e investigadora de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) dieron el último adiós a quien fuera una luchadora social que se destacó a lo largo de su vida por servir siempre a sus semejantes.

Con gran pesar y profundo dolor su hijo Gerardo Estrada, el mayor de tres, agradeció a los asistentes reunidos en la capilla de la funeraria Perches, las muestras de aprecio, cariño y solidaridad recibidas durante el difícil trance que vivió la familia en los últimos días de vida de su madre.

Juárez-Carrillo murió víctima de las complicaciones de la fibrosis pulmonar que padecía desde hace cuatro años, mientras permanecía en terapia intensiva y esperaba a un donador de pulmón para el trasplante que se realizaría en la ciudad de Dallas, Texas.

“El tiempo nos ganó y ya no pudimos tener a un donador”, dijo consternado tras recordar a su madre “como la persona que nos enseñó a disfrutar en paz y a siempre buscar tener algo para poder dar”.

La noticia de su muerte causó consternación entre la comunidad universitaria y en las diversas organizaciones a la que pertenecía y apoyaba, quienes de inmediato dieron sus condolecías a la familia, en persona y a través de las redes sociales.

La profesora y activista social en materia de justicia social y justicia ambiental entró en un cuadro crítico en el que luchó hasta el final, dijo su hijo, quien junto a sus hermanos Patricia Alejandra y Manuel Alberto sufrió su partida.

Durante ese tiempo, familiares y amigos desplegaron toda una campaña con el fin de acercar a un donador e iniciar el proceso de intervención médica, pero el Creador decidió llevársela el pasado domingo por la noche.

Horas antes de su muerte directivos de una organización nacional recolectora de peticiones y firmas se sumó a la iniciativa para brindarles ayuda, luego de que su hijo los contactara a través del internet. Junto con la petición escribió un emotivo poema que le escribió a su madre y el artículo publicado en El Diario de El Paso titulado ‘Lucha catedrática de UTEP por trasplante de pulmón’.

“Esa noche me hablaron para brindarnos el apoyo pero desafortunadamente mi madre acababa de fallecer”, expresó Estrada, luego de apreciar el apoyo del Consulado de México en El Paso, agencia que los apoya en la tramitación de una visa humanitaria para las hermanas de su mamá, quienes radican en México.

En esa carta suplicó encarecidamente el apoyo para su madre, quien en los dos últimos años estuvo en lista de trasplantes, y era la única esperanza de sobrevivir y salir de esta crisis como una guerrera con sangre de guerrera, que siempre le caracterizó, relató en su misiva dirigida a Ben Bosis, de Change.org, con sede en Washington, DC.

“...Ella me dio una oportunidad y me mostró que ser parte de un equipo por la justicia ambiental siempre sería lo correcto. Luchó por tanto y por personas que ni siquiera conocía, le enseñó mucho a la gente, y siempre estaba feliz de sentarse y descubrir qué estaba pasando con mi vida cuando me encontraba en el campus o al azar”, escribió Jesús Plasencia, estudiante de UTEP en el muro de la página de Facebook de la doctora en Salud Pública.

A su vez una de sus primas subrayó: “Tenía un corazón tan hermoso y se entregaba a todos los que la necesitaban. Hace años vino a Alaska por su trabajo y tuvimos la mejor semana, le mostré el desierto de Alaska y algo de vida salvaje. Estaba tan feliz de que pudiéramos pasar el rato y comer mariscos”, relató al tiempo que remató: “Siempre estarás en mi corazón prima. Hasta que nos volvamos a ver”.

A su vez Sandy Hernández, tras mostrar su tristeza manifestó “Hoy descansa en paz una gran minera e interesada por el bienestar de esta frontera y su medio ambiente. Me uno a la tristeza y pena a su familia”.

Las honras fúnebres se llevaron a cabo el pasado jueves 10 de junio en una de las capillas de Perches Funeral Services West, ubicada en el 6111 S. Desert Blvd, en donde sus deudos y amigos le llevaron flores y la despidieron en medio de oraciones, anécdotas y grandes recuerdos.

