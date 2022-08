Despide Uvalde a jefe policiaco escolar

Uvalde, Texas– El asediado jefe de Policía del Distrito Escolar de Uvalde fue despedido el miércoles luego de acusaciones de que cometió varios errores críticos durante el tiroteo masivo en la Escuela Primaria Robb, que dejó 19 estudiantes y dos maestros muertos.

En una primera votación, el consejo de administración del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde (Uvalde CISD) destituyó al jefe de Policía Arredondo tres meses después de uno de los tiroteos en aulas más mortíferos en la historia de Estados Unidos.

“¡Cobarde!” gritaron los padres en un auditorio de Uvalde mientras comenzaba la reunión.

Arredondo es el primer oficial despedido por la vacilante y torpe respuesta policial a la tragedia del 24 de mayo. Sólo otro oficial, el teniente del Departamento de Policía de Uvalde, Mariano Pargas, quien era el jefe interino de la Policía de la ciudad el día de la masacre, fue suspendido por sus acciones durante el tiroteo.

Arredondo, quien fue suspendido por el distrito desde el 22 de junio, ha estado bajo el escrutinio más intenso de los casi 400 oficiales que llegaron a la escuela pero esperaron más de una hora para confrontar al pistolero de 18 años en un salón de clases de cuarto grado.

En particular, Arredondo fue criticado por no ordenar a los oficiales que actuaran antes. El coronel Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo que Arredondo estaba a cargo de la respuesta policial al ataque.

Arredondo no estuvo presente, a pesar de que su carrera estaba en juego.

En cambio, minutos antes de que comenzara la reunión de la junta escolar de Uvalde, el abogado de Arredondo envió una carta mordaz de 4 mil 500 palabras que equivalía a la defensa más completa del jefe de Policía hasta la fecha por sus acciones. A lo largo de 17 páginas desafiantes, Arredondo no es el torpe jefe de Policía escolar a quien un estado indagatorio culpó por no tomar el mando y perder el tiempo buscando las llaves de una puerta que probablemente no estaba cerrada con llave, sino un oficial valiente cuyas decisiones sensatas salvaron la vida de otros estudiantes.

La carta también acusaba a los funcionarios escolares de Uvalde de poner su vida en riesgo al no permitirle llevar un arma a la reunión de la junta escolar.

“El jefe Arredondo es un líder y un oficial valiente que, junto con todos los demás agentes de la ley que respondieron a la escena, debería estar a favor de las vidas salvadas, en lugar de ser vilipendiado por aquellos a quienes no pudieron alcanzar a tiempo”, escribió Hyde.

Los funcionarios escolares de Uvalde han estado bajo una creciente presión de las familias de las víctimas y miembros de la comunidad, muchos de los cuales han pedido el despido de Arredondo. El superintendente Hal Harrell se había movido primero para despedir a Arredondo en julio, pero pospuso la decisión a pedido del abogado del jefe de Policía.

Entre los asistentes a la reunión estaba Rubén Torres, padre de Chloe Torres, quien sobrevivió al tiroteo en el salón 112 de la escuela. Dijo que como ex infante de Marina, hizo un juramento que cumplió fielmente de buena gana y que no entendía por qué los oficiales no tomaban medidas cuando el liderazgo fallaba.

“En este momento, siendo joven, está teniendo dificultades para manejar este horrible evento”, dijo Torres.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas, que tenía más de 90 policías estatales en el lugar, también inició una investigación interna sobre la respuesta de la agencia.

Los funcionarios escolares han dejado el campus de Robb Elementary y ya no se utilizarán. En cambio, los campus en otras partes de Uvalde servirán como aulas temporales para estudiantes de primaria, de los cuales no todos están dispuestos a regresar a la escuela en persona después del tiroteo.

Los funcionarios escolares dicen que se ofrecerá una academia virtual para los estudiantes. El distrito no ha dicho cuántos estudiantes asistirán virtualmente, pero una nueva ley estatal aprobada el año pasado en Texas luego de la pandemia limita la cantidad de estudiantes elegibles que reciben instrucción remota al “10 por ciento de todos los estudiantes inscritos dentro de un sistema escolar dado”.

Las escuelas pueden solicitar una exención para exceder el límite, pero Uvalde no lo ha hecho, según Melissa Holmes, vocera de la Agencia de Educación de Texas.

Las nuevas medidas para mejorar la seguridad escolar en Uvalde incluyen “cercas perimetrales no escalables de 8 pies” en los campus de las escuelas primarias, intermedias y secundarias, según el distrito escolar. Los funcionarios dicen que también instalaron cámaras de seguridad adicionales, cerraduras mejoradas, capacitación mejorada para el personal del distrito y mejorar la comunicación.

Sin embargo, según los propios informes de progreso del distrito, hasta el martes no se habían levantado cercas en seis de los ocho campus donde estaba previsto, y sólo se habían instalado cámaras en la escuela secundaria. Se había logrado algún progreso en las cerraduras de tres de los ocho campus, y la mejora de la comunicación se marcó como medio completada para cada campus.

Uvalde CISD no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.