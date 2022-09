Despide EPISD a maestra por ‘normalizar’ pedofilia

Una controvertida lección de Inglés que al parecer hace una apología de la pedofilia, en la Franklin High School, ubicada en el lado Oeste de El Paso, le costó el despido a una maestra.

La Mesa Directiva del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) aprobó acelerar la destitución de Amber Parker, cuya lección se volvió viral en redes sociales el mes pasado.

En el video se escucha a la maestra decir “Dejen de llamarlos así (a los pedófilos). No tienes permitido etiquetar a las personas así. Basta, Diego. No los vamos a llamar así. Los vamos a llamar PAM. Personas atraídas por menores. Así que no juzgues a las personas sólo porque quieren tener sexo con un niño de 5 años”.

La grabación fue subida a redes sociales, desatando un debate entre padres y estudiantes.

La publicación en Facebook urge a la audiencia a que se mantenga en alerta.

“¡Sean vigilantes! Hablen con sus hijos, involúcrense en sus escuelas, que su voz se haga escuchar. ¡VOTEN!”, señala el texto.

En redes sociales se ubica el video, con una serie de subtítulos que pretenden contextualizar la escena.

Así es el diálogo que ocurre en la clase de Parker, de Inglés III en la Franklin HS:

Inglés III en Franklin High School. El maestro hizo una pregunta para iniciar la discusión. En la pizarra blanca “La edad no importa cuando se trata de amor”.

Maestra: “No tienes permitido etiquetar a la gente así”.

Maestra: “Deja de llamarlos así”.

Toda la clase: “Se llaman pedófilos”.

Maestra: “Basta. No les vamos a llamar así. Vamos a llamarlos PAM: Personas Atraídas por Menores. Así que no juzgues a las personas porque quieren tener sexo con un niño de cinco años”.

Pocos días después de la publicación, el martes, la directiva instruyó a la superintendente de EPISD para que discuta con la docente la rescisión de su contrato. El Distrito Escolar asegura que todo el proceso se realizará conforme al Código Educativo de Texas.

“Ella –la maestra– estaba expresando lo ridículo de que nosotros (la sociedad) no podríamos llamar a las personas pedófilos. Que nosotros (la sociedad) probablemente tengamos que comenzar a llamarlos PAM porque puede ser ofensivo para ellos (los pedófilos).

“La clase estuvo de acuerdo", dijo Ryann Ruvalcaba, estudiante de tercer año en Franklin High School.

Al Velarde, presidente de la Junta Directiva de EPISD, se refirió a la decisión de la Junta de comenzar el proceso de terminación de Parker:

“La investigación se ha completado, pero hay un proceso definido por TEA que debemos seguir cuando se trata de la terminación de un empleado, por lo que éste es realmente el comienzo del proceso”.

Parker puede apelar la decisión y tiene 20 días para impugnar la decisión de la Junta.