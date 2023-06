Desolación en la pradera: tornado deja 4 muertos

Al menos cuatro personas murieron y nueve resultaron heridas después de que un tornado azotara Matador, un pequeño pueblo de casi 800 habitantes al Noreste de Lubbock, el miércoles por la noche.

El tornado fue provocado por varias tormentas severas en la región. Un video de un cazador de tormentas local mostró daños significativos en la pequeña ciudad enclavada en la región de Texas Rolling Plains (Llanuras Ondulantes de Texas). El alcalde de Matador, Pat Smith, le dijo a CBS News que las cuadrillas estaban sacando personas de los escombros, y se llevaron algunos cuerpos.

El tornado golpeó alrededor de las 8 pm (7 pm en El Paso), lo que dificultó la evaluación inmediata del alcance total de los daños. Cuando los primeros en responder llegaron a la escena, tres personas estaban muertas y siete de las 10 personas heridas fueron transportadas a hospitales de Lubbock por los Servicios de Manejo de Emergencias (EMS). Uno de los heridos murió en el hospital.

Nicki Dempsey se dirigía a casa con su hija cuando notó lo oscuro que estaba el cielo al Norte de su casa. Ella pensó que era granizo o lluvia, ya que no vio nada en el radar. Luego escuchó el débil sonido de las sirenas y le dijo a su familia que entraran al sótano lo más rápido que pudieran.

“Sonaba como si un tren de carga entrara en nuestra casa”, recordó Dempsey. “Dije en un momento, 'ahí va el porche trasero', porque podía escuchar que estaba siendo arrancado”.

El tornado no se detuvo en su porche trasero: el techo de la casa fue arrancado y el sótano quedó expuesto a la tormenta. Dempsey y su familia estaban de pie a un lado del sótano, que todavía tenía el techo del garaje de arriba, pero podían ver la lluvia y los escombros que cubrían las escaleras. Dempsey dijo que todo el calvario tomó dos o tres minutos, pero se sintió que duró mucho más.

“Esperamos unos minutos hasta que vimos que el cielo estaba azul, así que empujamos todo a un lado lo mejor que pudimos y subimos a la parte superior de las escaleras”, dijo Dempsey. “Tuvimos que empujar la puerta para abrirla porque todo lo que había en la cocina había sido arrojado contra la puerta”.

Para el final de la tormenta la familia de Dempsey perdió la mitad de su hogar. El jueves, estaban excavando entre los restos, tratando de salvar lo que pudieron. Su casa tendrá que ser demolida, dijo, pero está agradecida de que están vivos y por todas las donaciones y la ayuda que llega a la ciudad. Sin embargo, le gustaría que se donaran más bolsas de plástico para que las familias puedan guardar las pertenencias que les quedan en un lugar seguro.

Apoyo solidario

Múltiples agencias estatales y locales han enviado policías, bomberos y recursos de EMS al Condado de Motley, donde se encuentra Matador, para ayudar con los esfuerzos de búsqueda y rescate. Derek Delgado, oficial de información pública de Lubbock Fire Rescue, dijo que nunca había visto tantas agencias trabajando juntas en un solo desastre.

El gobernador Greg Abbott emitió una declaración de desastre en respuesta al tornado Matador.

La declaración agregó los condados de Motley así como Fisher, Jones, Kent, Nolan y Stonewall. La adición de los últimos cinco trae un total de 21 condados de Texas bajo una declaración de desastre como resultado del clima severo reciente.

“Matador es un pueblo muy pequeño y arrasó con vehículos, edificios y casas”, dijo Delgado. “Para una ciudad de este tamaño, no sólo tiene un impacto físico porque simplemente destruyó la infraestructura, sino que el impacto económico es algo que será muy significativo”.

La destrucción se produjo menos de una semana después de que otro tornado mortal azotara la ciudad de Perryton en el Panhandle, matando a tres personas e hiriendo a más de 100.

El sargento Johnny Bures, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo que las personas en Matador sólo tuvieron unos minutos para buscar refugio. Los primeros respondientes están trabajando para limpiar los escombros y recuperar la energía para el fin de semana. Una subestación fue destruida por el tornado, dejando sin electricidad a toda la ciudad. Esta es una gran preocupación, ya que la región ha soportado temperaturas sofocantes de tres dígitos durante varios días.

“Estas personas son rurales, por lo que sin electricidad, van a tener dificultades para tratar de refrescarse, especialmente cuando están tratando de recoger todas sus pertenencias”, dijo Bures. “Así que consulte con sus vecinos, asegúrese de que tengan servicios públicos que puedan usar para que no se enfermen o algo peor”.

Delgado dijo que el tornado parece haber golpeado el lado Oeste de la ciudad y avanzó hacia el lado Sur. El Grupo de Trabajo 1 de la Universidad Texas A&M está realizando búsquedas secundarias en la ciudad y luego evaluará los daños.

“El Grupo de Trabajo de Texas A&M está allí asegurándose de que hayamos limpiado cada pieza que podamos para asegurarnos de que no nos quede nadie atrás”, dijo Bures. “Entonces, hoy, nos aseguramos de limpiar todo eso primero, antes de realmente mover todas las piezas rotas y comenzar la reconstrucción”.

Fuertes vientos, grandes daños

Según el Servicio Meteorológico Nacional en Lubbock, las tormentas en pueblos cercanos como Jayton tuvieron ráfagas de viento de 100 millas por hora y granizo del tamaño de una pelota de beisbol. Jayton, unas 62 millas al Sur de Matador, también estaba bajo advertencia de tornado el miércoles por la noche.

Annette Hollinsworth vive en las cercanías de Roaring Springs y es propietaria de New To You, una tienda a consignación, en Matador. Como su negocio seguía en pie, estaba ofreciendo ropa a cualquier persona en Matador que la necesitara. Está aliviada de ver la gran cantidad de ayuda y donaciones a la comunidad.

“Ha habido gente de fuera de la ciudad que ha venido y ayudado a limpiar el daño o en lo que sea necesario”, dijo Hollinsworth.

Ha habido grandes daños en la ciudad, incluidas casas arrasadas, gasolineras destruidas y la mitad de Matador Diner, uno de los pocos restaurantes de la ciudad. El jueves por la tarde, los soldados del DPS cerraron el acceso público a la ciudad.

Hollinsworth dijo que Matador ha recibido tantos suministros donados que ahora necesita dinero para recuperarse. La Fundación Comunitaria del Oeste de Texas ha creado un fondo de ayuda para los sobrevivientes del tornado Matador. Las donaciones también se pueden hacer a través de cualquier sucursal de Happy State Bank. Aquellos que donen deben indicar que es para el fondo de ayuda de Matador.

Para las personas afectadas por el tornado en Matador, se abrió un centro de enfriamiento en el edificio para personas mayores del Condado de Motley.