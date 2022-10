Desestiman demanda de México vs fabricantes de armas de EU

Un juez federal desestimó el viernes la demanda por 10 mil millones de dólares que México busca obtener de los fabricantes de armas estadounidenses responsables de facilitar el tráfico de una avalancha mortal de armas a través de la frontera de México a los cárteles de la droga, reporta la agencia Reuters.

La decisión del juez principal F. Dennis Saylor en la Corte federal de Boston es una victoria para Smith & Wesson Brands Inc (SWBI.O), Sturm, Ruger & Co (RGR.N) y otros acusados de socavar las estrictas leyes sobre armas al diseñar, comercializar y vender armas de asalto de estilo militar que los cárteles podrían usar.

PUBLICIDAD

México dijo que apelaría la decisión.

“Esta demanda del Gobierno mexicano ha recibido reconocimiento mundial y se ha considerado un punto de inflexión en la discusión sobre la responsabilidad de la industria de las armas en la experiencia de violencia en México y la región”, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en un comunicado.

Saylor dijo que la ley federal prohíbe “inequívocamente” las demandas que buscan responsabilizar a los fabricantes de armas cuando las personas usan armas para el propósito previsto. Dijo que la ley contenía varias excepciones limitadas, pero ninguna se aplicaba”.

“Si bien la Corte tiene una simpatía considerable por el pueblo de México, y ninguna por los que trafican armas a las organizaciones criminales mexicanas, tiene el deber de cumplir con la ley”, escribió Saylor en una decisión de 44 páginas.

Otros acusados incluyeron a Barrett Firearms Manufacturing Inc, Beretta USA Corp, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.

Los representantes de las empresas se negaron a comentar o no respondieron a las solicitudes de comentarios. Lawrence Keane, el abogado general de la Fundación Nacional de Deportes de Tiro del grupo comercial de la industria de armas de fuego, dio la bienvenida a la desestimación de la “demanda sin fundamento”.

“El crimen que está devastando al pueblo de México no es culpa de los miembros de la industria de las armas de fuego, que bajo la ley estadounidense, sólo pueden vender sus productos legales a los estadounidenses que ejercen sus derechos de la Segunda Enmienda después de pasar una verificación de antecedentes”, dijo.

En su denuncia de agosto de 2021, México estimó que el 2.2 por ciento de casi 40 millones de armas fabricadas anualmente en Estados Unidos se introducen de contrabando en México, incluidas hasta 597 mil armas fabricadas por los acusados.

México dijo que el contrabando ha sido un factor clave en su clasificación mundial en el número de muertes relacionadas con armas. También afirmó sufrir muchos otros daños, incluida la disminución de la inversión y la actividad económica y la necesidad de gastar más en la aplicación de la ley y la seguridad pública.

Pero el juez dijo que México no podía superar una disposición legal de Estados Unidos, la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que protege a los fabricantes de armas de las demandas por “el daño causado únicamente por el uso indebido criminal o ilegal de productos de armas de fuego por otros, cuando el producto funcionó según lo diseñado y previsto”.