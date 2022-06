Desestima Suprema Corte abuso de agente fronterizo

The New York Times | La decisión del caso Egbert vs. Boulé deja entrever que sólo el Congreso puede autorizar tales juicios

PUBLICIDAD

Washington— El dueño de una posada en la frontera con Canadá que dijo haber sido agredido por un agente de la Patrulla Fronteriza (USBP) no puede demandar al agente por violar la Constitución al usar fuerza excesiva, dictaminó la Corte Suprema de Estados Unidos (SCOTUS) el miércoles. La decisión, por una votación de 6-3 en líneas ideológicas, estuvo a punto de anular la decisión anterior de 1971, Bivens vs. Seis Agentes Nombrados Desconocidos, que permitieron a los tribunales federales, en lugar del Congreso, autorizar al menos algunos tipos de juicios en busca de dinero de funcionarios federales acusados de violar los derechos constitucionales. PUBLICIDAD Pero el mensaje básico de la decisión del miércoles, Egbert vs. Boulé, no. 21-147, fue que sólo el Congreso puede autorizar tales juicios. El caso fue presentado por Robert Boulé, propietario de Smuggler’s Inn, una hospedería en Blaine, Washington. Boulé dijo que se había desempeñado como informante confidencial del gobierno federal, ayudando a los agentes a encontrar y detener a las personas que cruzaban la frontera ilegalmente. En marzo de 2014, le dijo a Erik Egbert, un agente de la Patrulla Fronteriza, que estaba previsto que un ciudadano turco llegara a la posada. Cuando el coche del huésped llegó a la posada, Egbert entró en la propiedad de Boulé sin orden judicial. Boulé dijo que le dijo al agente que se fuera, solo para que lo arrojaran contra el vehículo y luego al suelo. Egbert inspeccionó el papeleo del invitado y encontró que estaba en orden. Esa noche, el invitado ingresó ilegalmente a Canadá. Boulé demandó al agente, diciendo que había violado la Cuarta Enmienda al usar fuerza excesiva y la Primera Enmienda al comunicarse con el Servicio de Impuestos Internos y solicitar una auditoría de las declaraciones de impuestos de Boulé. Un juicio federal desestimó el caso, diciendo que la decisión de Bivens no permitió el tipo de reclamos presentados por Boulé. El Noveno Tribunal de Circuito de Apelaciones de Estados Unidos revocó esa desestimación, lo que permitió a Boulé seguir ambas teorías. El juez Clarence Thomas, en nombre de cinco jueces, dijo que la corte solo ha prorrogado Bivens dos veces, que se refería al allanamiento inconstitucional de una casa en Brooklyn, más recientemente en 1980. En el caso de Boulé, escribió Thomas, “la corte de apelaciones claramente se equivocó cuando creó causas de acción para el reclamo de fuerza excesiva de la Cuarta Enmienda de Boulé y el reclamo de represalia de la Primera Enmienda”. Thomas escribió que los tribunales deberían centrarse en una “única pregunta” en tales casos: ¿Hay “algún motivo para pensar que el Congreso podría estar mejor equipado” que un tribunal para sopesar los costos y beneficios de permitir demandas contra funcionarios federales por dinero? En particular, escribió Thomas, el interés de la seguridad nacional en la seguridad fronteriza distinguió el caso ante el tribunal de las violaciones ordinarias de la Cuarta Enmienda. Citó una decisión de 2020 que rechazó una demanda presentada por los padres de un adolescente asesinado por un agente estadounidense que disparó al otro lado de la frontera con México. El juez Neil Gorsuch votó con la mayoría pero dijo que habría ido más allá. El tribunal, escribió, debería “devolver directamente el poder de crear nuevas causas de acción a los representantes del pueblo en el Congreso”. La jueza Sonia Sotomayor, junto con los jueces Stephen Breyer y Elena Kagan, acordaron que Boulé no podía continuar con su reclamo bajo la Primera Enmienda. Pero ella escribió que Bivens permitió un reclamo de la Cuarta Enmienda basado en el uso excesivo de la fuerza por parte del agente. Ella escribió que el caso de Boulé “está muy lejos de otros en los que el tribunal se negó a extender Bivens por razones de seguridad nacional o relaciones exteriores”. Los esfuerzos de la mayoría para invocar esos intereses, agregó, fueron falsos. “Este caso no implica ni remotamente seguridad nacional”, escribió Sotomayor. “El tribunal puede desear que fuera de otra manera, pero en los hechos de este caso, su esfuerzo por despertar el espectro de la seguridad nacional es un mero juego de manos”. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD