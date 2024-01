Desesperación lleva a migrantes a entregarse en la Puerta 36

“Error”, marcó una y otra vez la aplicación telefónica CBP One que Bryan, originario de Caracas, Venezuela, activó con el fin de poder obtener una cita e internarse a los Estados Unidos en su afán por solicitar asilo, pero ante la falla constante decidió entregarse a la Patrulla Fronteriza para luego ser deportado días antes de que expirara el polémico Título 42.

Y es que entregarse a las autoridades, era al menos una alternativa segura, señaló el venezolano que pretende en breve reunirse con su familia radicada en New York.

“Yo quería hacer bien las cosas, pasar legalmente, pero por más intentos que hice no me dieron la autorización”, dijo el joven de 29 años, que aunque desesperado nunca perdió la esperanza de entrar a este país.

Mencionó que luego de ser deportado permaneció 10 meses en la vecina Ciudad Juárez, lugar donde trabajó y recibió cobijo, primero en una iglesia y después con un amigo a quien conoció en su estancia.

Expresó que su experiencia con la aplicación CBP One, única forma para poder entrar legalmente a Estados Unidos, fue mala por lo que ya no intentó activarla.

“Fueron muchas las veces que intenté entrar y en ocasiones al tomarme la foto para continuar con el proceso me marcaba error nuevamente. Fue muy desgastante”, expresó el nativo de Caracas, quien salió de Medellín, Colombia, el 6 de octubre del 2022, rumbo a esta frontera.

Recordó que las autoridades norteamericanas lo deportaron y entregaron a Migración mexicana, la cual lo envió a la Ciudad de México mientras que a su hermana junto con su esposo e hijos los dejaron en Juárez.

“Allá conocí a una señora llamada Alejandra, que me dio hospedaje, comida y trabajo. Pasé un mes con ella y pude comprar algo de ropa para protegerme del frío”, expresó tras narrar que volvió a subirse de nuevo al tren hasta llegar a Irapuato, Guanajuato, “allí me tocó quedarme debajo de un puente durmiendo por dos largos días en espera de un segundo tren para llegar a la frontera.

“Lloré mucho, como nunca lo había hecho, en medio de la fuerte lluvia que permaneció todo el camino sin poder hacer nada más que aguantarme montado en el tren hasta llegar”.

Luego de vivir y sufrir ese calvario el inmigrante siguió intentando en la aplicación para obtener su cita, pero no corrió con suerte, “pasaron los meses y nada, luego en julio de 2023, me iba a regresar a Venezuela, ya no aguantaba más, cuando me dicen sobre una lista del puente Zaragoza, que supuestamente ahí la gente se anotaba y entras “rápido”.

Indicó que se anotó y esperó casi dos meses para que lo llamaran. El 26 de septiembre el organizador de la lista, Angel Silva, le comunicó que debía presentarse al día siguiente en el puente de Ysleta y esperar su turno para entrar. “Ese día 27 no entramos, si no hasta el 28”, manifestó el refugiado quien fue llevado a un centro de procesamiento, ubicado en el Este de la ciudad, donde permaneció 53 días detenido.

“Tuve que pasar por una entrevista de miedo creíble, conseguir un patrocinador y pagar una fianza. Después de eso salí y por fin estoy aquí en Estados Unidos de manera legal. Me costó 14 meses ingresar a este país”, dijo visiblemente emocionado.

De acuerdo a los inmigrantes, las constantes anomalías en la conexión de la app CBP One ha orillado a que miles de connacionales se entreguen a las autoridades y lograr su objetivo.

“A nosotros nos han dicho que por esa puerta -36- se puede entrar sin problema para entregarse a los agentes. Así lo han hecho muchos de nuestros parientes y amigos”, dijo uno de los migrantes que prefirió el anonimato.

Otro de los aspirantes al asilo dijo que la caravana que viene en camino a la altura de la ciudad de Chihuahua, es muestra de que la aplicación no ha sido funcional como afirman las autoridades. “La gente se desespera y opta por seguir a los que van adelante y se entregan”.

No obstante, expresaron otros, no es garantía de que les den la autorización de quedarse e iniciar el proceso de asilo. “A muchos de nuestros compatriotas los han deportado luego de entregarse y a otros les han dado cita con el juez de Inmigración en tres o cinco años”.

En un recorrido realizado por el bordo se pudo apreciar que mientras en la puerta 36 había más de dos centenares de inmigrantes, en el puente internacional Ysleta había al menos seis personas en línea listas para que oficiales de CBP les dieran entrada al país.

De acuerdo a la agencia federal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de enero a noviembre han procesado a 62 mil 307 personas migrantes a través de los cruces internacionales de su Oficina de Campo de El Paso.

Según las estadísticas, la mayoría de los refugiados ingresaron luego de haber obtenido una cita de la aplicación móvil CBP One. Otro porcentaje, sin que fuera mostrado el desglose, por medio de listas que se formaron la primera mitad del año en los puertos de entrada.

“La aplicación móvil CBP One sigue siendo un componente clave de los esfuerzos del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) para incentivar a los no ciudadanos a utilizar vías legales, seguras, humanas y ordenadas y desincentivar los intentos de cruzar entre puertos de entrada” informó CBP.

Detalló que en noviembre, la agencia procesó a más de 43 mil personas en los puertos de entrada utilizando información avanzada enviada en CBP One, por los ocho puertos fronterizos autorizados a lo largo de la frontera con México.

Informó que de enero hasta finales de noviembre casi 360 mil personas, programaron con éxito citas para presentarse en un puerto de entrada utilizando la aplicación gratuita.

Según las autoridades, un porcentaje de las citas diarias disponibles se asigna a los primeros perfiles registrados de CBP One, por lo que se da prioridad a los no ciudadanos que hayan estado tratando de obtener citas durante más tiempo.

“CBP monitorea y evalúa continuamente la aplicación para garantizar su funcionalidad y protegerla contra malos actores”, dio a conocer la agencia federal.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, en enero fueron 3 mil 100 las personas procesadas en los cruces internacionales, 2 mil 914 en febrero, 3 mil 013 en marzo, 3 mil 158 en abril, 4 mil 571 en mayo, 6 mil 918 en junio, 7 mil 888 en julio, 8 mil 040 en agosto, 7 mil 515 en septiembre, 7 mil 573 en octubre y 7 mil 617 en noviembre.

Según los solicitantes, oriundos de Venezuela, Guatemala y México, entre otros extranjeros, la falta de Internet, la falta de conocimiento en el uso digital así como las barreras del idioma, son entre otros los problemas que enfrentan a la hora de ingresar a la aplicación móvil.

Pero a pesar de esas fallas, que a decir de las autoridades no las hay, la solicitud digital, implementada al término del polémico Título 42, es por lo pronto el único modo que tienen los inmigrantes para poder ingresar legalmente al país.

Quienes se salten esta disposición no tendrán la protección del Gobierno para permanecer en los Estados Unidos y continuar su proceso a menos de que corran la suerte de Bryan, quien ya tiene programada su cita para el mes de enero del 2024.

“Estoy feliz de haber logrado cruzar”, dijo quien permaneció detenido casi dos meses en el Centro de Detención de la Patrulla Fronteriza y que ahora bajo permiso temporal, radica legalmente en El Paso y en espera de su cita con un juez de Inmigración.