Desdeñó Trump la ley… y le fincaron cargos criminales

Durante sus cuatro años en la Casa Blanca, Donald Trump incumplió rutinariamente las leyes, reglas y convenciones que rigen el manejo de información clasificada.

Tuiteó una foto de un sitio de lanzamiento de misiles iraníes, que reveló las capacidades de los satélites espías estadounidenses. Informó a los rusos sobre la fuente de un aliado extranjero dentro de una organización terrorista, lo que podría poner en riesgo la vida de un agente. Llevó transcripciones de sus llamadas con líderes extranjeros, así como fotos y gráficos utilizados en sus sesiones informativas de inteligencia a su residencia privada sin explicación, y los asistentes a veces perdieron el rastro de los documentos confidenciales.

La forma en que el presidente Donald Trump manejó la información clasificada, que algunos de sus propios asesores consideraron imprudente, era su prerrogativa oficial. Ahora, como ciudadano privado, supuestamente es un delito.

“Como presidente, Trump tuvo acceso legal a los documentos clasificados más confidenciales y a la información de defensa nacional recopilada y propiedad del Gobierno de los Estados Unidos”, afirma una acusación federal revelada el viernes en sus oraciones iniciales. “A las 12:00 p.m. del 20 de enero de 2021, Trump dejó de ser presidente” y ya no estaba “autorizado a poseer o retener esos documentos clasificados”.

Los 37 cargos contra Trump, el primer ex presidente que enfrenta cargos penales federales, describen a un hombre que parecía no reconocer ni preocuparse por la brillante línea legal que separa la Presidencia de la vida posterior. Según la acusación, los documentos en posesión de Trump se originaron o implicaron los intereses de todas las principales agencias de inteligencia. Cubren toda la gama de capacidades de espionaje de Estados Unidos, incluida la información adquirida por vigilancia electrónica, reconocimiento satelital y espías humanos.

Otros exempleados del Gobierno que han sido declarados culpables de “retención deliberada de información de defensa nacional”, en virtud de la misma disposición de la Ley de Espionaje de la que se acusa a Trump, han sido condenados a años de prisión.

De alguna manera, el momento histórico en el que Trump se encuentra ahora era predecible, dicen exfuncionarios que trabajaron para él y expertos que observaron su comportamiento. Como presidente, Trump se irritó con los procedimientos diseñados para proteger los secretos que vio como restricciones a su autoridad, impuestas por una burocracia de inteligencia de la que tenía profundas sospechas.

Las fotografías incluidas en la acusación muestran docenas de cajas de cartón escondidas en la propiedad de Trump en Mar-a-Lago, aquí apiladas en el escenario de un salón de baile, allí apiñadas en un baño. Sus lados se abultan y sus copas se tambalean. En una foto, una caja cayó al piso de un armario de almacenamiento, derramando documentos clasificados para que cualquiera los vea.

El fiscal especial que investiga a Trump alega que almacenó esos documentos y cientos más junto con periódicos viejos, recortes de prensa, cartas, notas y tarjetas. Ese sistema de archivo idiosincrásico no fue exclusivo de la pospresidencia de Trump. Asistentes y asesores dicen que así manejó los secretos mejor guardados del Gobierno mientras estaba en el cargo, llevándolos de una habitación a otra en la Casa Blanca en frágiles cajas de banqueros.

En una entrevista el año pasado, un asesor de mucho tiempo llamó a Trump una “rata de carga” y un “acumulador”. Varios exasistentes dijeron que Trump trató de intimidar a cualquiera que intentara recuperar documentos secretos después de una reunión o mantenerlos fuera de sus manos.

“No puedo decir qué salió mal para que algunas cajas terminaran en Mar-a-Lago”, dijo un exfuncionario que sabía que Trump llevó información clasificada a sus habitaciones personales de la Casa Blanca y habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos delicados. “Pero se puede ver eso como una extensión de cuatro años de acomodar al presidente”.

También es una extensión de la baja estima en que Trump tenía a las agencias que recopilaban la inteligencia, que, sin embargo, codiciaba.

Amor, odio y el ‘Estado Profundo’

Prácticamente desde el momento en que asumió el cargo, Trump se vio a sí mismo en guerra con el liderazgo de la comunidad de inteligencia. El 21 de enero de 2017, su primer día completo como presidente, se paró en el vestíbulo de mármol de la sede de la CIA en Langley, Virginia, frente a una pared de estrellas que honra a los oficiales que murieron en el cumplimiento del deber, y exageró el tamaño de la multitud que había asistido a su toma de posesión.

“No hay nadie que se sienta más fuerte con la comunidad de inteligencia y la CIA que Donald Trump”, declaró. En un aspecto, eso era cierto. Trump se sintió tan fuerte que, 10 días antes, comparó a las agencias de inteligencia con la “Alemania nazi” y afirmó que habían diseñado la publicación de un documento de investigación de la oposición política lleno de acusaciones sobre su vida privada y conexiones con Rusia.

Trump se obsesionó con los jefes de la CIA y el FBI como cabecillas de una conspiración del “Estado profundo” que intentaba destrozar su reputación y hundir su presidencia. Pasaría los siguientes cuatro años criticando a los funcionarios de inteligencia en tuits y despidiéndolos o dejándolos de lado cuando se negaban a doblegarse a su voluntad.

“Nunca conocí a nadie que estuviera más seguro de tener razón en todos los temas”, dijo en una entrevista Sue Gordon, oficial de inteligencia de carrera que se desempeñó como subdirectora principal de inteligencia nacional de 2017 a 2019. “He tratado de no asumir la motivación. Pero claramente él no reconoció la autoridad del sistema. Y eso es un problema, porque el sistema estaba jugando como si él fuera parte de él, no como un individuo que crea sus propias reglas”.

Trump nunca ocultó su desprecio por los funcionarios que lo asesoraron. En un testimonio ante el Congreso en enero de 2019, los directores del FBI y la CIA, junto con el director de inteligencia nacional y otros altos funcionarios, revelaron diferencias significativas entre lo que la comunidad de inteligencia había concluido y lo que Trump solía afirmar sobre una variedad de asuntos urgentes de seguridad nacional, incluida la búsqueda potencial de armas nucleares por parte de Irán.

“La gente de Inteligencia parece ser extremadamente pasiva e ingenua cuando se trata de los peligros de Irán. ¡Están equivocados!”. Trump escribió en Twitter. “... Están probando Rockets (la semana pasada) y más, y se están acercando mucho al límite. La economía ahora se está derrumbando, que es lo único que los frena. Tengan cuidado con Irán”.

Y agregó: “¡Quizás Inteligencia debería volver a la escuela!”

El ataque de Trump a sus asesores también estuvo dirigido a su predecesor, quien había negociado el acuerdo nuclear con Irán al que Trump se opuso durante mucho tiempo y finalmente abandonó.

“No le gusta el trato porque Obama lo hizo”, dijo un funcionario estadounidense en ese momento.

El objetivo de Trump al ridiculizar a sus líderes de inteligencia tuvo menos que ver con la esencia de sus conclusiones que con socavar la confianza pública en las propias agencias como proveedores neutrales de información, dijo el funcionario.

Para Trump, la inteligencia no era simplemente una herramienta para ayudar al presidente a tomar decisiones. Era munición política y fue personal.

“El comportamiento de Trump como presidente fue consistente con su conducta como hombre de negocios. Siempre estaba luchando por obtener la máxima ventaja, violando las normas y alegando ser víctima”, dijo Steven Aftergood, experto en secretos gubernamentales de la Federación de Científicos Estadounidenses. “Rara vez mostró un sentido del honor o el escrúpulo, y con frecuencia despreciaba a los que lo hacían. Fue un liderazgo deficiente, y ahora puede resultar ser una mala conducta criminal”.

Descuido con la clasificación

La inteligencia también sirvió para inflar el ego de Trump. En mayo de 2017, Trump se jactó ante dos altos funcionarios rusos sobre un valioso flujo de inteligencia que Estados Unidos estaba recibiendo de Israel sobre una amenaza terrorista del Estado Islámico relacionada con el uso de computadoras portátiles en aviones. Trump parecía presumir de su conocimiento de la amenaza inminente. “Obtengo gran información. Tengo gente que me informa sobre gran información todos los días”, dijo el presidente, según un funcionario con conocimiento del intercambio. The Washington Post informó primero sobre la conversación, que tuvo lugar en la Oficina Oval con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el entonces embajador, Sergey Kislyak.

“Ésta es información en clave”, dijo un funcionario estadounidense en ese momento, utilizando una terminología que se refiere a uno de los niveles de clasificación más altos utilizados por las agencias de inteligencia. Trump “reveló más información al embajador ruso de la que hemos compartido con nuestros propios aliados”.

Si casi cualquier otra persona del Gobierno hubiera compartido la información, se enfrentaría a cargos penales. Pero como presidente, Trump tenía derecho legal a dárselo a quien quisiera, a pesar de los graves riesgos que, según sus propios asesores, planteaba.

Trump no identificó a Israel por su nombre, según personas familiarizadas con la conversación, pero proporcionó suficientes detalles específicos para que los funcionarios temieran que los rusos pudieran deducir fácilmente el país que estaba proporcionando la información y, potencialmente, cómo la habían adquirido.

El Post no informó el nombre del país. Un alto funcionario de inteligencia de Estados Unidos, designado por Trump, llamó más tarde a los reporteros de otra organización de noticias que se habían enterado de que Israel era la fuente y les pidió que no lo publicaran. Hacer eso, dijo el funcionario, representaba “una amenaza creíble para la vida”, lo que sugiere que Israel tenía un espía humano con acceso al funcionamiento interno del grupo terrorista.