Desde celular, reservarán en Cielo Vista estacionamiento

Justo antes de que comiencen las temporada de compras de navidad y viernes negro, el Centro Comercial de Cielo Vista lanza un nuevo proyecto donde los que acudan a realizar sus compras podrán reservar su lugar de estacionamiento a través de una aplicación de celular.

La iniciativa llamada Express Parking por My Park fue fundada en el año 2013 en la ciudad de Miami Florida con el propósito de proveerle a los compradores una solución rápida en lugares concurridos para que así no tuvieran que pasar mayores tiempos buscando un lugar en el cual estacionarse.

Este nuevo servicio que ofrecerá Cielo Vista es el primero de su tipo que se lanza en todo el estado de Texas por lo que se unen a los mas de 26 centros comerciales que se encuentran alrededor de los Estados Unidos.

“Ahora lo que hemos hecho es que hemos expandido este servicio particular a este centro y actualmente contamos con 10 lugares de estacionamiento que se encuentran en dos localidades estratégicas, una es la entrada de lado Oeste y la otra del lado Sur de Cielo Vista”, dijo Cindy Soght de Simon Mall.

En cada extremo del centro comercial se han instalado cinco lugares donde la gente puede reservar su lugar mediante una aplicación de celular llamada “MY PARK”.

Del lado Oeste los respectivos lugares podrán ser encontrados en medio de la tienda Sears y el restaurante Johnny Rockets, mientras que del lado Sur se ubicarán entre H&M y JC Penney.

Cabe mencionar que los primeros 30 minutos serán totalmente gratis y de cortesía por la compañía, pero una vez pasando ese tiempo limite se realizara un cobro de 3 dólares por hora.

“El cliente deberá bajar la aplicación para poder utilizar el servicio u hacer su reservación ya sea en el momento o con anticipación, incluso podrán reservar con meses de anticipo si el caso fuera aplicable,” añadio Soght.

Es importante mencionar que los cobros de estacionamiento se harán directamente a la aplicación móvil por lo que los compradores no tendrán que preocuparse de llevar efectivo a la mano.

Una de las grandes ventajas que tiene este servicio es que la aplicación no solo contara como su entrada al estacionamiento, sino que también les recordara a los visitantes mediante alertas de mensaje cuando este a punto que expirarse su tiempo reservado.

“La forma en que el sistema funciona es que hay una unidad instalada que bloquea ese espacio en particular y cuando lleguen al centro comercial con una reservación del lugar hay un botón que dice “déjame entrar” y hasta que no presionen ese botón no se les permitirá el acceso”, expresó, Soght.





Otra de las ventajas que la aplicación ofrece es que pueden configurarla para obtener las instrucciones y acederla en el idioma que sea, sea Ingles, Español, entre otros.

Si usted desea aprovechar este nuevo servicio puede bajar la aplicación móvil que es compatible con sistemas de Android y Iphone ingresando a usemypark.com.

“Queremos invitar a la gente a que aprovechen de esta nueva amenidad y este servicio, buscamos ofrecerles que su experiencia sea mucho mejor en nuestro centro comercial,” agregó Soght.

Alejandra Robello quien visita el centro comercial a menudo expresó que si utilizaría este nuevo servicio.

“ Estaria de acuerdo porque si yo planeara venir a El Paso y tuviera la oportunidad de asegurarme que voy a tener un estacionamiento me seria muy conveniente por el poco tiempo que duramos normalmente que es de 1 o 2 días,” comentó.

Daniel Collins quien por lo regular acude a hacer sus compras navideñas a Cielo Vista comento que esta nueva implementación le parece fantástica.

“Creo que el que Cielo Vista añada este servicio es de gran utilidad dado a que me ahorraría mucho tiempo en estar dando vueltas buscando donde estacionarme. Definitivamente voy a tomar ventaja del servicio y le daré uso, ” dijo Collins.