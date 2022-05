Descubren cartas del fundador de iglesia del Sagrado Corazón

En una tarde soleada, el padre Rafael García y Max Grossman inspeccionan una serie de cuerdas envueltas alrededor de la estatua de Jesús que se encuentra en lo alto de la Iglesia Católica del Sagrado Corazón, en el histórico Segundo Barrio de El Paso.

“Está en bastante mal estado”, dijo García, el pastor de la iglesia y arquitecto capacitado, mientras subía a la azotea de la iglesia para ver más de cerca la estatua. “Está bendiciendo a todo el vecindario, pero tiene estos cables que lo detienen en caso de que se vuelque”.

García y Grossman, un historiador de arquitectura y profesor asociado de la Universidad de Texas en El Paso, se embarcan en la enorme tarea de restaurar la iglesia de ladrillo rojo en el corazón del recientemente designado Distrito Histórico del Registro Nacional del Segundo Barrio.

El deterioro visible de los ladrillos y las correas que mantienen unida la torre del Sagrado Corazón son sólo la punta del iceberg: la iglesia de 129 años necesita pisos y bancos nuevos, plomería y baños nuevos para cumplir con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, y calefacción y aire nuevos, además de renovaciones en todo.

A pesar de que sólo han recorrido un tercio del camino hacia su meta de recaudación de fondos de 3 millones de dólares, los esfuerzos de Grossman y García ya han producido importantes descubrimientos sobre la fascinante historia de la iglesia y la historia de la comunidad a la que sirve.

Un tesoro de cartas de 100 años de antigüedad

Los esfuerzos de planificación de la restauración llevaron a Grossman a lo que dijo que era una búsqueda de una “aguja en un pajar” a través del archivo jesuita en Roma, Italia, en marzo. Esperaba encontrar los planos arquitectónicos originales de la iglesia de cuando se construyó por primera vez en 1893, o los planos de las adiciones y renovaciones realizadas en 1923.

En cambio, Grossman descubrió una colección de cartas bellamente garabateadas escritas por el fundador de la iglesia, el padre Carlos Pinto, que datan desde 1896 hasta su muerte en 1919.

Más de 100 páginas de cartas escritas en español, italiano y latín se conservaron cuidadosamente en un archivo dentro de un volumen grueso atado con cintas, ubicado dentro del extenso archivo. Marcado “Señorita. New Mex, Colorado, 1867-1919”, las cartas fueron enviadas por Pinto y sus subordinados para informar sobre las actividades de la iglesia en El Paso y Ciudad Juárez a la sede de la orden jesuita en Nápoles, Italia.

“¿Cuáles son las posibilidades de que el material de El Paso terminara en Nápoles y luego terminara en el archivo de Roma?”, Grossman dijo emocionado. Los registros del archivo mostraron que él fue la primera persona en acceder a las cartas desde que estaban alojadas en ese lugar.

Los escritos pintan una imagen evocadora y convincente de la vida en el vecindario Segundo Barrio de El Paso a principios del siglo XX, dijo Grossman, incluidas descripciones desgarradoras de la gran inundación de 1897 -durante la cual todo el vecindario, junto con la iglesia del Sagrado Corazón, se sumergió entre 2 y 5 pies de agua, dejando a miles sin hogar.

“Me acabo de salir con la mía mientras cruzaba a caballo el Río Grande, para confesar a un hombre enfermo”, escribió el padre Córdoba, uno de los subordinados de Pinto, en una carta que Grossman tradujo del italiano. “La pobre bestia que me cargaba se llevó un susto terrible y se atascó en el lodo, me tiró por la espalda, y terminé con un pie en los estribos y mi cuerpo en el río. Me bañé bien, perdí mi sombrero y mi zapato”.

Grossman dijo que las cartas también revelan la emoción y los desafíos del trabajo de la iglesia durante ese tiempo, y casi siempre incluyen un llamado a Nápoles para obtener dinero y asistencia para los pobres.

Pinto, quien se hizo conocido como “el apóstol de El Paso” por su trabajo para ayudar a establecer la diócesis católica de la ciudad, se presenta como “un hombre profundamente preocupado por el bienestar de sus feligreses”, dijo Grossman.

“Este es un tipo que camina por el sendero. Es un católico absolutamente comprometido, cree en salvar el alma de las personas, cree que su primera ambición es ayudar a los más necesitados”.

Una historia que vale la pena preservar y un centro comunitario vital

Las cartas tendrán un impacto académico significativo, dijo Grossman, pero no ha abandonado la búsqueda de los planos de construcción de la iglesia y otra información que pueda ayudar con los esfuerzos de restauración.

Grossman tiene planeados dos viajes más a Italia en los próximos meses, y ha reclutado a dos ayudantes para continuar buscando en los registros documentación sobre la historia de la iglesia.

Dijo que el archivo jesuita planea donar las cartas a UTEP, y señaló que algunos académicos locales “se mueren por tenerlas en sus manos”.

Grossman espera que los esfuerzos para preservar y compartir la historia de la iglesia impulsen los planes de restauración y viceversa.

“Hay muchas decenas de miles de habitantes de El Paso que pueden rastrear sus raíces en el Segundo Barrio y que tienen lazos familiares cercanos con la Iglesia del Sagrado Corazón”, dijo Grossman. “Sería difícil encontrar una familia en El Paso que no haya asistido a un matrimonio, un bautizo o un funeral en ese edificio. Decir que la iglesia es una institución icónica, con sede en un edificio icónico es quedarse corto: restaurarlo es primordial”.

Hoy, la Iglesia del Sagrado Corazón es mucho más que una iglesia para los residentes locales: el restaurante adjunto La Tilma ofrece comidas y comestibles a bajo costo a aproximadamente 250 familias. Las clases de inglés de la iglesia y los programas de asistencia para el alquiler sirven al vecindario de inmigrantes de clase trabajadora que se conoce como la “Isla Ellis del Suroeste”.

El padre García dice que es por eso que preservar su historia y el edificio en sí es tan importante.