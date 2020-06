Desconocen cómo abrirán escuelas en otoño

Texas Tribune / Los estudiantes regresarán a las aulas de forma segura

Austin— Cuando Ale Checka, maestra de inglés de secundaria en Fort Worth, escuchó el jueves que Texas planea reabrir las escuelas para que se impartan clases presenciales durante el otoño, se sintió aterrorizada.

Los padres de familia le han estado llamando frecuentemente por teléfono y le han enviado correos electrónicos para preguntarle lo que está planeando el Distrito Escolar Independiente de Fort Worth, y no pudo darles muchas respuestas.

Ella ha visto que el gobernador Greg Abbott autorizó a que reabriera la mayoría de los negocios de Texas aun cuando los casos de coronavirus en el estado siguen llegando diariamente a un número récord.

Su preocupación aumentó al escuchar que el Estado no hará obligatorio el uso de mascarillas para todos los estudiantes y el staff: ella sabe que la falta de ese requisito hará que sea más difícil obtener suministros y hacer que sus alumnos de secundaria los usen.

“Yo tomo muy pero muy en serio mi responsabilidad como educadora”, dijo Checka.

Agregó que “pero no estoy en un punto en el que quiero arriesgar mi vida por cuidar a los niños, y que sea por el motivo económico”.

Mientras los padres de familia están clamando por información acerca de lo que deben esperar, los líderes estatales y escolares están tomando decisiones basadas en objetivos móviles, usualmente inseguros de cómo será el día a día en índices de infecciones y hospitalizaciones.

Están dándoles información a los padres y maestros poco a poco, provocando frustración y ansiedad, ya que la gente está tratando de tomar decisiones cruciales acerca del trabajo y escuela durante una pandemia que está cambiándoles la vida.

Los mandatarios estatales dieron a conocer el jueves que era seguro reabrir las escuelas en este otoño, y que las familias que tienen preocupaciones sobre la salud tendrán la opción de que sus hijos aprendan de manera remota.

Oficiales de educación estatal planean dar a conocer más lineamientos específicos la próxima semana, complicando los intentos que están haciendo los líderes escolares para cumplir con las fechas límite de los presupuestos que se están aproximando rápidamente.

La mayoría de los distritos escolares no estaban preparados para encabezar rápidamente la instrucción remota en el mes de marzo, una vez que el coronavirus empezó a cerrar las escuelas.

Perdieron contacto completamente con miles de estudiantes en todo el estado, incluyendo muchos que eran de bajos ingresos y vulnerables. Al mirar hacia el próximo año, los líderes escolares están sopesando su habilidad para educar a los alumnos con su habilidad para mantener a salvo a las comunidades.

Las escuelas de Texas son financiadas en base al número de estudiantes que asisten cada día, así que los niños que se quedan en casa podrían representar implicaciones financieras severas para los distritos.

Los oficiales estatales aún no han anunciado cómo financiarán a las escuelas en el otoño si los estudiantes optan por aprender desde casa.

Sin embargo, los superintendentes saben cuántos padres de familia no enviarán a sus hijos a la escuela en el otoño, especialmente si los casos del coronavirus siguen aumentando.

Los sondeos que han hecho muestran que los padres están teniendo problemas para que sus hijos continúen las clases desde casa y combinarlo con su trabajo, aunque están temerosos de los riesgos de salud que habría si los envían a la escuela.

Ante la ausencia de detalles de parte del Estado, algunos están planeando tentativamente permitir que los padres decidan entre regresar a las clases presenciales o continuar en línea.

Algunos están cambiando a calendarios durante todo el año, como los ha alentado el Estado, permitiéndoles que tomen descansos frecuentes si los casos aumentan inesperadamente.

El sondeo realizado por el Distrito Escolar Independiente de Fort Worth, mostró que los padres y estudiantes están preocupados acerca de la disponibilidad de equipo como mascarillas, y están solicitando que se hagan las revisiones requeridas para detectar los síntomas durante el otoño.

En el Distrito Escolar Independiente del Norte de San Antonio, el 73 por ciento de los padres que respondieron la encuesta dijeron que mantendrían a sus hijos en casa si los casos se incrementaban localmente, aunque muchos padres respondieron que se sentirían más cómodos si el Distrito tomara medidas de seguridad.

Si los casos siguen aumentando en el otoño, Robin Wilkins no enviará a su hija de 6 años para que tome clases presenciales en el primer grado del Distrito Escolar Independiente de Eagle Mountain-Saginaw.

“Estoy preparándome mentalmente para hacer una cierta cantidad de tareas escolares durante el otoño”, dijo.

Wilkins no confía en las declaraciones de los oficiales de que las escuelas serán seguras en agosto, ya que regularmente estudia los lineamientos nacionales de salud y las estadísticas locales de salud para tomar sus decisiones.

Aunque espera que los encargados de los distritos escolares hagan que las mascarillas sean obligatorias para todos, incluyendo los estudiantes.

Texas no requiere que los distritos escolares exijan al staff y a los estudiantes que usen mascarillas, lo cual es consistente con el enfoque de Abbott frente al coronavirus en todo el estado.

Aunque dijo que usar mascarillas es crucial para los texanos, se retractó de requerirlos en todo el estado y recientemente comentó que permitiría que los oficiales locales obligaran a los negocios a requerir su uso.

Esa es una decisión que preocupa a muchos maestros. “Cuando ellos dicen que no es obligatorio usar mascarillas y que no tenemos que usar equipo de protección personal con los niños –quienes no siempre están conscientes de ese tipo de cosas o no les importa–, se convierte en una preocupación. La gente va a contagiarse”, comentó Richard Beaulé, maestro de Música del Distrito Escolar Independiente de Killeen, situado en la parte central de Texas, y miembro de la Asociación de Maestros del Estado de Texas.

La mayoría de los estudiantes de Texas son hispanos y de bajos ingresos, y son grupos más susceptibles al coronavirus debido a factores como la falta de acceso a la atención médica.

Investigaciones muestran que los niños tienen menos probabilidades que los adultos de infectarse o de mostrar los síntomas del Covid-19, aunque pueden contagiar a las personas adultas y a los adultos más susceptibles.

En Texas los centros de atención infantil, que les han permitido permanecer abiertos de alguna forma durante la pandemia, reportaron que más de 100 niños contrajeron el virus, de acuerdo a un conteo estatal realizado en esta semana.

Al igual que muchos padres y maestros, Checka espera tener más claridad pronto para que pueda empezar a hacer sus planes para este otoño.

“Al final de cuentas, quiero saber cómo tengo que hacer mis planes para dar clases”, dijo. “No quiero volver a experimentar lo que hice en el mes de marzo, quiero hacerlo en este momento”. (Aliyya Swaby / The Texas Tribune)