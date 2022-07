Descarta EP Electric colapso en suministro

Mientras que el Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) emitió un llamado a la conservación de energía para evitar afectaciones en la red eléctrica en medio de las temperaturas de tres dígitos que azotan al estado, aquí El Paso Electric (EPE) descartó que se registren problemas de este tipo en la región del Valle del Río Grande, en el Oeste de Texas y el sur de Nuevo México.

En las últimas dos semanas Texas ha experimentado temperaturas por encima de los 100°F (38°C), lo que activó una alerta moderada entre los directivos de la compañía quienes pidieron a los residentes del estado ahorrar energía durante la tarde y en horas de la noche para evitar una emergencia energética.

Afortunadamente, El Paso Electric mantiene un sistema robusto que difícilmente pudiera sufrir un colapso en el suministro a causa de las altas temperaturas en la región, dijo Jorge De la Torre, portavoz de EPE.

“Nuestros clientes pueden estar tranquilos. Nuestro sistema opera con normalidad y por ahora no tenemos ningún problema para abastecer de electricidad a los hogares y comercios”, afirmó.

Manifestó que El Paso Electric no ha resentido ninguna irregularidad en el servicio por las condiciones climáticas, como ocurre en otras ciudades, ubicadas en el este del estado de Texas, y donde ERCOT ha instruido a sus clientes a adoptar estas medidas de ahorro.

Explicó que EPE es una empresa eléctrica regional que brinda servicio de generación, transmisión y distribución a aproximadamente 450 mil clientes entre minoristas y mayoristas.

Según ERCOT, la ola de calor que se registra en gran parte del centro de los Estados Unidos está impulsando un mayor uso de electricidad por lo que se hizo un llamado a conservar energía entre las 14 y 16 horas debido a la alta demanda.

ERCOT no cubre totalmente el estado de la red eléctrica y sólo controla el 75 por ciento de Texas, incluido el 90 por ciento de los residentes. El Paso y partes del noreste de Texas (Longview, Marshall, Texarkana) y del sureste (Beaumont, Port Arthur y The Woodlands) no están incluidas.

Por segunda vez en una semana, el operador de la red eléctrica del estado que gestiona los flujos de potencia eléctrica para 23 millones de clientes pidió a los texanos seguir estas recomendaciones.

No obstante, un vocero del Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas dijo que no esperan que ocurran apagones en los próximos días, pero hay que prevenir daños ante la gran demanda de electricidad.

Se dijo que el llamado a la conservación se produjo debido a apagones mayores a los esperados en las centrales eléctricas de carbón y gas natural, así como a la escasez de vientos.

La flota se ha manejado extremadamente duro este año y especialmente este verano, por lo que no sorprende que el desgaste esté comenzando a notarse en forma de rotura de componentes”, dijo Michele Richmond, directora ejecutiva de Texas Competitive Power Advocates, quien representa a una empresa de generadores de energía.

