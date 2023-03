Desataremos la furia y el poderío de EU’

Washington– Algunos senadores federales estadounidenses están pidiendo medidas enérgicas contra los cárteles mexicanos de la droga, y el senador Lindsey Graham reiteró el miércoles, en una conferencia de prensa, su exigencia de que deberían ser designados como organizaciones terroristas extranjeras.

El discurso de Graham se produjo después de que cuatro estadounidenses fueran secuestrados en México, dos de ellos asesinados y un tercero herido.

“Vamos a aterrorizar a los terroristas”, dijo Graham, un republicano de Carolina del Sur. “Desata la furia de Estados Unidos”.

Graham dice que es un paso necesario para desmantelar los cárteles y detener su narcotráfico.

“Vamos a destruir su modelo de negocio y su estilo de vida”, dijo Graham.

El senador tuvo fuertes palabras para Andrés Manuel López Obrador (AMLO), diciendo que no está haciendo lo suficiente para detener a los cárteles de la droga.

“Al presidente de México, ha dejado que su país caiga en manos de narcoterroristas. Su capacidad o su voluntad no existe hasta el punto de detener lo que creo que es el envenenamiento de América. No nos dejas otra opción”, dijo Graham.

“Para el presidente de México, el fentanilo es un arma de destrucción masiva que se está desatando sobre Estados Unidos desde su país... Está permitiendo refugios seguros para que estos grupos operen sin impunidad porque lo que está haciendo no está funcionando”, agregó.

Señaló específicamente la destrucción de los laboratorios de fentanilo y agregó que la designación permitiría a Estados Unidos perseguir a las empresas chinas que, según él, suministran ingredientes a los cárteles. Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) reportan que el fentanilo mató a 71 mil estadounidenses en 2021, un aumento del 22 por ciento con respecto al año anterior.

“Si los estadounidenses no ven la necesidad de usar la fuerza militar para detener el flujo de fentanilo, me sorprendería”, dijo Graham.

Cuatro amigos

Los cuatro estadounidenses que fueron atacados en México, Latavia Washington McGee, de 33 años; Shaeed Woodard, 33; Zindell Brown, 28; y Eric James Williams, de 38 años, un grupo muy unido de amigos, viajaron desde Carolina del Sur la semana pasada.

Acompañaban a McGee, quien planeaba hacerse una abdominoplastia en una clínica en Matamoros, Tamaulipas, dijeron familiares.

Horas después de cruzar a México el viernes, fueron atacados por hombres armados en lo que los investigadores mexicanos creen que fue un caso de identidad equivocada.

Dos de las víctimas, McGee y Williams, fueron encontradas vivas y devueltas a suelo estadounidense el martes. Los cuerpos de Woodard y Brown permanecen en México.

Para evitar situaciones como ésta, Graham propuso medidas similares al Plan Colombia, una iniciativa de la era Clinton en el país sudamericano.

“¿Qué otra definición tendrías para terrorista?” dijo Graham. “Deberíamos tener operaciones especiales que puedan encargarse de eso, y México tiene que saber que si no vas a hacerlo, lo haremos nosotros”.

“Claramente, necesitamos enviar un mensaje más fuerte”, estuvo de acuerdo el senador Roger Wicker, republicano por Mississippi.

Descalifica Casa Blanca propuesta

La Casa Blanca rechazó el miércoles las sugerencias de algunos legisladores republicanos de designar a los cárteles mexicanos de la droga como grupos terroristas tras el secuestro mortal de cuatro estadounidenses, argumentando que tendría beneficios mínimos.

“Designar a estos cárteles como (organizaciones terroristas extranjeras) no nos otorgaría ninguna autoridad adicional que realmente no tenemos en este momento”, dijo la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre en una sesión informativa con los periodistas. “Estados Unidos tiene poderosas autoridades de sanciones específicamente designadas para combatir las organizaciones de narcotraficantes y las personas y entidades que las habilitan. Entonces, no hemos tenido miedo de usarlos”.

Señaló que el Departamento del Tesoro ha tomado una serie de acciones sancionando a varias empresas mexicanas y personas vinculadas al narcotráfico en los últimos meses.

En octubre pasado, el departamento sancionó a los transportistas involucrados en las operaciones de narcotráfico del Cártel de Sinaloa, sancionó el mes pasado a varias personas y entidades que formaban parte del comercio de metanfetamina y fentanilo, y la semana pasada apuntó a ocho empresas mexicanas vinculadas al fraude de tiempo compartido en nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización que trafica a Estados Unidos fentanilo y otras drogas.