Desata debate político la palabra ‘Latinx’

Cuando los demócratas en Connecticut introdujeron una legislación para prohibir la palabra “Latinx” en los documentos gubernamentales, se encontraron con aliados poco probables: los republicanos, incluida la gobernadora Sarah Huckabee Sanders de Arkansas, quien prohibió “Latinx” en los documentos estatales como su primer acto oficial.

Sus razones difieren: los conservadores argumentan que la palabra, acuñada hace unos 20 años como un término inclusivo y neutral en cuanto al género para describir a las personas de ascendencia latina, es producto del “despertar” liberal. Pero el proyecto de ley que se abrió paso en Hartford fue presentado por varios miembros demócratas del caucus negro y puertorriqueño. Argumentan, entre otras cosas, que la palabra americanizada desfigura la lengua española y, al hacerlo, es un acto de apropiación cultural.

La situación ha creado algunos de los compañeros de cama más extraños en las guerras culturales. Sanders, quien inició la prohibición de su estado en enero, dijo que el término “latinx” era “lenguaje étnicamente insensible y peyorativo”.

Casi al mismo tiempo, también prohibió la enseñanza de la “teoría crítica de la raza” en las escuelas de Arkansas y el uso de TikTok en dispositivos emitidos por el Estado, declaraciones que marcaron la pauta para su administración conservadora.

“Uno no puede eliminar el género del español y otras lenguas romances más fácilmente de lo que puede eliminar las vocales y los verbos del inglés”, dijo.

En Connecticut, donde el proyecto de ley prohibiría el uso de “Latinx” en los documentos educativos gubernamentales y estatales, el representante estatal Geraldo Reyes Jr., quien presentó la medida, calificó el término de “ofensivo e innecesario” en un comunicado. “El idioma español existe desde hace mil 500 años e identifica el género masculino, femenino y neutral”, dijo.

Reyes, quien representa a Waterbury, citó el uso limitado de la palabra en los países latinoamericanos y la falta de una discusión generalizada sobre su adopción inicial.

Su personal dijo que el término se ha utilizado en documentos del Gobierno estatal, pero con poca frecuencia.

Dijo que no tenía la intención de que la legislación propuesta generara divisiones, pero el uso de la palabra ha provocado un apasionado debate desde Connecticut hasta Arkansas y más allá sobre “Latinx”, el valor del lenguaje inclusivo y la idea misma de prohibir palabras individuales.

El término “Latinx” apareció a principios de la década de 2000. Sus orígenes precisos no están claros, surgiendo de la academia o activistas o quizás ambos.

Fue creado para abordar una característica del español que no existe en inglés: el español es uno de los muchos idiomas donde las palabras tienen género, y la terminación masculina, aquí, “latino”, se usa típicamente para referirse a un grupo en general, incluso si es mixto.

La x en “Latinx” cumple una función similar a la de Mx., la versión de género neutral de los honoríficos señor o señora; crea una alternativa a “latino” y “latina”. La palabra se agregó por primera vez al diccionario Merriam-Webster en 2018. Existen términos alternativos, que incluyen “latino” e incluso “latin@”.

“El origen se refería específicamente a las personas que no querían ser encasilladas en los géneros binarios tradicionales, pero ahora se trata de la cultura hispana en general”, dijo Orin Hargraves, profesor de semántica en la Universidad de Colorado Boulder. “Está en línea con todo lo que ha estado sucediendo desde el cambio de este siglo de igualdad de género, el movimiento #MeToo, todo eso junto es un gran cubo en el que puedes poner ‘Latinx’”.

Meilene Belmont, gerente de servicios transgénero de Translatinx Network, un grupo de defensa y apoyo para personas transgénero con sede en la ciudad de Nueva York, adopta el término por su sentido de inclusión. Dijo que “latina” es su término preferido como mujer transgénero, aunque valora “latinx” para sus compañeros que se sienten diferentes.

“Creo que ‘Latinx’ es para cualquiera, para cualquiera que se identifique como trans, gay, bisexual, cisgénero, cualquiera”, dijo Belmont. “La X al final representa a todos”.

Algunos críticos, como el representante federal Rubén Gallego, demócrata por Arizona, se han pronunciado sobre su disgusto por el término, rechazan “Latinx” no por su intento de inclusión, sino porque, dice, ha sido impuesto por extraños en una comunidad. En una entrevista, Gallego dijo que le ha pedido a su personal que no lo use.

Otros están en desacuerdo con la “x” en sí misma: no es una terminación plural original del idioma, y argumentan que la inclusión de la letra encubre una palabra en español. La Real Academia Española, que supervisa el diccionario más autorizado de la lengua, no lo ha aprobado.

Pero los intentos de restringir el lenguaje a través de un decreto del Gobierno también han generado críticas.

“Hispano, chicano, latino, latinx, latino, latinoamericano: ninguno de esos términos abarca a todos en nuestra comunidad”, dijo en un comunicado John Lugo, director de Unidad Latina en Acción, una organización de defensa de los trabajadores con sede en Connecticut. Ha calificado el esfuerzo de Connecticut de prohibir el término como “un ataque a nuestra diversidad”.

“No deberíamos controlar el lenguaje que las personas usan para describir su identidad”, dijo Lugo.

La palabra “latino” se agregó por primera vez al censo de EE.UU. en 2000; antes de eso, a partir de 1980, las preguntas de la encuesta sobre el origen étnico usaban la palabra “hispano”.

“En ese momento, surgieron conversaciones similares sobre la idoneidad de ese término”, dijo Mark Hugo López, director de investigación sobre raza y etnicidad en el Centro de Investigación Pew. Los críticos luego argumentaron que “hispano” era una etiqueta impuesta a las personas, no una que seleccionaron por sí mismos. Hoy en día, los encuestados de Pew sobre cómo se definen a sí mismos prefieren el país de origen, como mexicoamericano o cubanoamericano, dijo López.

Algunas preocupaciones sobre “latinx” se hacen eco del debate de la década de 1980: “es un término muy blanco, y un término blanco no debería representar a una población no blanca”, dijo Victoria Almazán, de 20 años, estudiante de psicología en la Universidad de Connecticut, que apoya la legislación de Connecticut (también hay un movimiento en los países de habla hispana para crear alternativas neutrales al género). Los republicanos en Arkansas, agregó Almazán, también tenían razón, pero por los motivos equivocados.

“Creo que la inclusión es importante, pero es mejor encontrar una palabra diferente para usar”, dijo.

A pesar de todo el debate político y académico, “Latinx” parece preocupar poco a muchas personas que se describen a sí mismas como latinas o hispanas. Eso se debe principalmente a que es en gran parte desconocido: según una encuesta de 2019 realizada por el Centro de Investigación Pew, casi una cuarta parte de los hispanoamericanos estaban familiarizados con el término, y sólo el 3% lo usaba para referirse a sí mismos.

Aproximadamente dos años después, una encuesta latina de Axios-Ipsos realizada en asociación con Noticias Telemundo mostró que aproximadamente la mitad de los encuestados de origen hispanohablante no tenían objeciones a que se los llamara latinos.

“Sí es más inclusivo, eso es algo bueno, no veo nada malo en eso”, dijo Marvin Estrada, de 34 años, cocinero en un restaurante local, una tarde reciente en Stamford. “Pero honestamente, no había escuchado la palabra hasta hoy”.