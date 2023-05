Desata ansiedad crisis del techo de la deuda

Los adultos mayores estadounidenses se han preocupado por perder la atención médica. Las familias de militares se han preguntado cómo comprarán comestibles. Y los empresarios de todo el país se han apresurado a idear planes de contingencia de último minuto, con la esperanza de que la incertidumbre finalmente termine.

A medida que Washington se acerca cada vez más a una resolución sobre la inminente crisis del techo de la deuda que ha perturbado a ambos partidos políticos y amenazado con trastornar la economía mundial, todos están nerviosos.

“Todo el mundo, en Wall Street, Main Street, en todas partes, están completamente enfocados en el techo de la deuda en este momento”, dijo Quincy Krosby, estratega global jefe de LPL Research. “Parece que las cosas se están moviendo en la dirección correcta, pero existe esta sensación persistente de ‘¿Y si..?’”

El presidente Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, anunciaron el sábado por la noche que habían llegado a un “acuerdo en principio” para elevar el techo de la deuda y limitar el gasto federal. Pero ese acuerdo aún necesita la aprobación del Congreso para evitar un incumplimiento del gobierno, y los legisladores de ambos partidos han estado presentando objeciones durante la última semana.

Si los legisladores no logran elevar el techo de la deuda antes del 5 de junio, el gobierno de Estados Unidos no podrá pagar sus cuentas, lo que generaría una situación sin precedentes que amenazaría el equilibrio de la economía mundial, porque los bonos del Tesoro de los Estados Unidos son la base del sistema financiero. Desempeñan un papel en inversiones, hipotecas, acciones, bonos e incluso tipos de cambio de divisas.

Si bien el límite de endeudamiento del gobierno se negocia cada pocos años, el debate sobre aumentarlo se ha sentido particularmente tenso esta vez. El Congreso está más polarizado. Y la economía, que hasta ahora se ha mantenido a través de una pandemia mundial, la guerra en Ucrania, una inflación alta durante décadas y un rápido aumento de las tasas de interés, está coqueteando con la recesión.

El nerviosismo sobre el techo de la deuda ya ha pasado factura. La confianza del consumidor se ha agriado, cayendo a un mínimo de seis meses en mayo, una caída que, según los expertos, se asemeja a una reacción a la crisis de la deuda de 2011, según una encuesta de consumidores de la Universidad de Míchigan el viernes.

Si el gobierno federal incumple, casi 8 millones de estadounidenses quedarían sin empleo y se perderían $10 billones en riqueza familiar, según estimaciones de Moody’s Analytics. Una brecha más corta de una semana se traduciría en una pérdida de 1.5 millones de puestos de trabajo.

“Lo que está en juego es incalculable”, dijo Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics. “Si incumplimos, al menos entraremos en recesión. Si incumplimos durante mucho tiempo, entraremos en depresión.

Parece que las negociaciones se están moviendo en una dirección productiva, pero obviamente muchas cosas pueden salir mal aquí muy rápidamente, y No me sorprendería si lo hacen, al menos brevemente, ya que ambas partes intentan resolver las cosas".

Mientras tanto, Wall Street ha estado preparando un libro de jugadas para el peor de los casos. Los consumidores y las empresas han estado reduciendo el gasto y reconsiderando las inversiones. Y los gobiernos estatales y locales han estado elaborando planes de respaldo en caso de que los fondos federales caduquen a principios de junio.

En una llamada reciente con funcionarios financieros estatales, la Asociación Nacional de Funcionarios de Presupuesto Estatal advirtió a los miembros que, aunque es probable que el Congreso llegue a un acuerdo a tiempo, "los estados deberían planificar un cierre", según una persona en la llamada.

Toda una incógnita

Y aunque algunos estados tienen "cuentas para días lluviosos al ras", gracias a los fondos de la era de la pandemia y al impuesto sobre las ventas adicional debido a la inflación, ese dinero podría agotarse rápidamente, porque muchos programas dependen de una combinación de fondos federales, estatales y locales, según David Schleicher, profesor de derecho en la Universidad de Yale. "Lo que sucederá a continuación es una incógnita", dijo, y agregó que si los estados quieren gastar ese dinero, probablemente tendrían que convocar una sesión de la legislatura para votar sobre cómo pagar qué facturas y cuándo.

Esas deficiencias podrían afectar desproporcionadamente a los estados con grandes concentraciones de trabajadores federales. Los estados con laboratorios gubernamentales o bases militares, como Alaska, Hawái y Nuevo México, así como aquellos que apoyan la industria aeroespacial, como Kansas, Virginia y Connecticut, también podrían sentir un impacto enorme.

La amenaza de incumplimiento del gobierno, y cheques de pago perdidos, también ha pesado mucho sobre los 2.1 millones de empleados del gobierno federal. Los sindicatos que representan a los trabajadores federales dicen que, en caso de incumplimiento, no está claro si los empleados tendrían que seguir trabajando o cuándo se les pagaría. Hasta ahora, hay pocas respuestas.

"Estamos diciendo, 'No tenemos control sobre esto, y necesitamos controlarlo'", dijo Jefferson Friday, consejero general de la Federación Nacional de Empleados Federales. “Están diciendo: 'No sabemos nada'. O lo que sea que sabían, no se les permitió decirnos'".

Proyectos en espera

En Hubert, Carolina del Norte, Daniel Cornell y su esposa están cancelando planes, posponiendo la compra de un automóvil y reconsiderando los viajes de fin de semana hasta estar seguros de que les pagarán en junio. Cornell trabaja para una empresa que instala dispositivos de bajo consumo en empresas y hogares, que depende en gran medida de la financiación de subvenciones del gobierno. Su esposa, quien se jubiló después de 20 años de fabricar anteojos para la Marina de los Estados Unidos, recibe una pensión y cheques por discapacidad del Seguro Social todos los meses. Todas esas fuentes de ingresos, dice, podrían quedar en el limbo si el Congreso no llega a un acuerdo a tiempo.

“Nuestras vidas están en suspenso, literalmente, porque en este momento no podemos prever nada más allá del 5 de junio”, dijo Cornell, de 48 años, quien tiene tres hijos. "No estamos haciendo planes, no estamos gastando dinero, no estamos haciendo nada hasta que sepamos si nos pagarán o si todavía tenemos trabajos".

El gobierno federal de Estados Unidos reparte miles de millones de dólares en beneficios, salarios, pensiones y otros pagos todos los días.

Medicare y Medicaid en riesgo

Si el país se quedara sin dinero el 5 de junio, algunos beneficios de Medicare y Medicaid estarían en riesgo inmediato de no ser pagados. Otros pagos programados incluyen los salarios del gobierno el 9 de junio, los cupones de alimentos el 12 de junio y el Seguro Social el 14 de junio, según un análisis del Bipartisan Policy Center.

Los funcionarios de la agencia de salud advirtieron que el incumplimiento de la deuda podría tener “consecuencias significativas” para tres programas que en conjunto brindan cobertura de salud a unos 163 millones de estadounidenses: Medicaid, el programa de salud de la red de seguridad que es financiado conjuntamente por los estados y el gobierno federal; Medicare, que en su mayoría proporciona cobertura de salud para estadounidenses mayores; y los mercados de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare), donde los estadounidenses pueden comprar una cobertura de salud privada subsidiada por el gobierno federal.

Si el gobierno federal incumple, no está claro si la administración de Biden suspendería de inmediato los pagos de esos programas, que ascienden a miles de millones de dólares por día y son una fuente crucial de financiación para hospitales, médicos, hogares de ancianos y otras organizaciones de atención médica. Una suspensión de esos pagos causaría trastornos financieros en toda la industria de la salud.

Las personas que compraron cobertura de salud a través de los mercados de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio también correrían el riesgo de ver un aumento en sus primas de seguro de salud. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) remitió las preguntas sobre los efectos del incumplimiento de la deuda a la Casa Blanca, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El Departamento de Defensa, la agencia con el presupuesto federal más grande, se negó el viernes a abordar directamente cómo se estaba preparando para manejar el pago de su personal, la capacitación continua y las operaciones de financiación en caso de incumplimiento. Altos funcionarios militares advirtieron durante días que Estados Unidos no pagar sus cuentas podría tener consecuencias calamitosas.