Desarrollan profesores tratamiento para parálisis de estómago

Después de cuatro años de pruebas, un equipo de investigación del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Texas Tech en EP (TTUHSC) cree que han logrado un gran avance en el tratamiento de la gastroparesia. Comúnmente conocida como parálisis de estómago, la gastroparesia es una afección que afecta los músculos del estómago, impidiendo que se vacíe correctamente.

El grupo se enteró de que la combinación de dos procedimientos en el estómago durante una cirugía mejoró significativamente la condición de los pacientes con gastroparesia grave. Después de la cirugía, los pacientes experimentaron menos náuseas y pudieron vaciar correctamente el estómago sin complicaciones.

“Al final del día, podemos ahorrar la cantidad de tiempo que los pacientes pasan en un hospital y asegurarles un futuro mejor”, dijo Irene Sarosiek, profesora y directora de investigación de neuroestimulación. “Las hospitalizaciones frecuentes por náuseas y vómitos intensos se redujeron durante los siguientes tres meses después de la operación. Se aliviaron los síntomas, mejoró la calidad de vida, se redujeron los costos de atención médica y se devolvió la esperanza a los pacientes. Este tipo de resultado no tiene precio”.

Los dos procedimientos combinados son la estimulación eléctrica gástrica y la piloroplastia. Con la cirugía de piloroplastia, la abertura en la parte inferior del estómago se ensancha para que su contenido pueda vaciarse en el intestino delgado. Y durante una cirugía de estimulación eléctrica gástrica de rutina, se coloca un dispositivo junto al estómago y se implantan dos cables en las paredes del estómago. Este “neuroestimulador gástrico” envía pulsos eléctricos a través de los cables hasta los electrodos suturados en la pared del estómago. Ese proceso transmite una señal al cerebro y reduce la frecuencia de las náuseas y los vómitos.

Durante el ensayo, el procedimiento combinado se realizó en 27 pacientes, incluidos 22 con diabetes y seis con diálisis. La practica fue dirigida por la doctora Sarosiek y Richard McCallum, profesor y director del TTUHSC El Paso Center for Neurogastroenterology and GI Motility. Los procedimientos fueron realizados por el cirujano de Texas Tech Physicians of El Paso, Brian R. Davis, quien también es profesor del Departamento de Cirugía y director del programa de residencia en TTUHSC El Paso.

Todos los pacientes recibieron ambos procedimientos, pero la mitad tuvo su dispositivo de estimulación eléctrica gástrica inactivo durante los primeros tres meses. Debido a que fue un ensayo aleatorio en ambas partes, ni el paciente ni los médicos sabían si el dispositivo estaba activo hasta después del ensayo. La mitad de los pacientes que tenían el dispositivo activo durante los primeros 3 meses experimentaron significativamente menos vómitos que los que no lo estaban. Cuando el dispositivo se activó tres meses después para los pacientes restantes, también informaron significativamente menos síntomas con una reducción media del 70 a 80 por ciento en los síntomas generales.

“Esto es algo en lo que hemos estado trabajando desde enero de 2017. Fue un proyecto exigente y desafiante”, dijo el doctor Sarosiek. “Pero pudimos ayudar a nuestros pacientes y la investigación puede conducir a mejoras en la calidad de vida de innumerables pacientes que sufren de gastroparesia”.

El equipo de TTUHSC El Paso presentó sus hallazgos en mayo durante la Semana de las Enfermedades Digestivas, descrita como la principal reunión mundial para médicos e investigadores en los campos de gastroenterología, hepatología, endoscopia y cirugía gastrointestinal. Fueron elegidos para estar en una de las conferencias de la firma por el Consejo de la Asociación Estadounidense de Gastroenterología, cuando sólo alrededor del 1 por ciento de todos los resúmenes enviados reciben esta invitación.

“Tuvimos algunas preguntas y discusiones después, pero esta es una de las raras situaciones en las que no tener muchas preguntas fue algo bueno porque eso significa que escucharon y entendieron que este es el verdadero negocio”, dijo el doctor McCallum. “Es difícil discutir con estos datos”.

El doctor McCallum dijo que otros institutos, incluida la Universidad de Temple y la Universidad de Louisville, están realizando prácticas similares. Sin embargo, gracias al estudio TTUHSC El Paso, cree que el procedimiento combinado se convertirá en el “estándar de oro” para tratar la gastroparesia grave con cirugía.

“Creo que dentro de cinco años podría ser el método de última generación más utilizado para tratar la gastroparesia”, dijo el doctor McCallum. “Antes de que eso pueda suceder, otros investigadores deben poder repetir el estudio y confirmar los resultados como lo hemos hecho nosotros. Alguien está obligado a repetir el estudio y les deseamos suerte, porque requiere mucho tiempo y esfuerzo, pero vale la pena”.

La gastroparesia afecta actualmente a más de 10 millones de estadounidenses, incluidas unas 30 mil personas en la región de El Paso, dijo McCallum. TTUHSC El Paso sigue dedicado a investigar más tratamientos para el trastorno.

