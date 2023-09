Desarrollan en Socorro área turística y cultural

Las personas que conducen por Mission Trail pueden notar nuevas tiendas, cafés, restaurantes, cervecerías, bares de vinos y galerías de arte, muchos de ellos en el área de Socorro, donde un centro de negocios está atrayendo visitantes y nuevos ingresos a la región agrícola.

Los nuevos negocios locales, incluidos Café Piro, Bodega Loya, Wine Down, CoCol, Three Missions Brewery, Moonlight Adobe Hall y The Dusty Tap, se encuentran dentro del área identificada en el Plan Maestro Integral de Mission Valley del condado.

PUBLICIDAD

Adoptado por el Departamento de Desarrollo Económico del Condado de El Paso en 2019, el plan se centra en el desarrollo económico y turístico, la resiliencia climática y la designación del sitio Patrimonio Mundial de la UNESCO, un área de importancia cultural que debe ser protegida y preservada.

Algunas de las ideas incluyen la creación de centros completos alrededor de cada misión y la protección y mejora de los bienes históricos y los paisajes agrícolas.

Otros son agregar destinos, eventos y senderos, y mejorar las calles para conectar las carreteras que rodean Mission Valley y conducen a él. El plan también incluye la identificación de fuentes de financiación para los proyectos.

El plan maestro de Mission Valley incluye Mission Trail, un corredor de 9 millas en la región sureste del condado de El Paso que lleva el nombre de las tres misiones históricas que datan de los siglos XVII y XVIII: La Misión Ysleta, la Misión Socorro y la Capilla Presidio de San Elizario son las iglesias más antiguas de Texas.

El sendero discurre por Socorro Road –donde se ubican la mayoría de los nuevos negocios– y es la principal arteria de acceso entre las comunidades.

“Mission Trail ha sido una prioridad para el condado durante muchos años”, dijo Iliana Holguín, comisionada del Precinto 3 del condado de El Paso. “Hace varios años, desarrollamos un plan maestro de Mission Trail sobre cómo queríamos que se desarrollara esa área, con un enfoque específico en lo qué podemos hacer para ayudar a las empresas”.

Muchos de los negocios de la zona están interconectados a través de vínculos familiares: los propietarios de Café Piro y The Dusty Tap son hermano y hermana, y su tío es dueño de Bodega Loya. Los dueños de negocios dijeron que todos en Socorro se apoyan unos a otros, por lo que cuando uno de ellos tiene éxito, todos lo logran. Su principal objetivo es mejorar la pequeña ciudad y ayudarla a crecer.

Gabe y Mel Padilla abrieron recientemente Café Piro, una cafetería y restaurante. El negocio original de la pareja era un camión de comida llamado Casa del Humo. Después de un par de años, los Padilla buscaron una ubicación física y crearon un café que lleva el nombre de los antepasados de Gabe, la tribu Piro que estableció aldeas en Socorro.

“Mi esposo es de aquí y yo también tengo familia aquí, así que me sentí bien estar cerca de casa y mantener a Socorro en Socorro”, dijo Mel. “No queríamos que ningún lugar corporativo interviniera. Estamos orgullosos de poder mantener Socorro local porque lo mantiene auténtico y más humano”.

La pareja construyó y creó todo; ellos ahuman gran parte de su comida a fuego vivo como lo hacían sus antepasados. Su menú incluye mole, revuelto de tofu, pan dulce, ceviche y más, dependiendo de los ingredientes y productos que tengan disponibles en cada momento.

Los Padilla dijeron que su principal objetivo es hacer que los alimentos saludables sean accesibles para las personas que los rodean. También exhiben trabajos de artistas de Socorro y del otro lado de la frontera, y utilizan productos de proveedores locales como Bodega Loya , Sun City Roots y Full Circle Mushrooms.

“Nos gusta decir ‘está en su casa’”, dijo Gabe. “Por favor, vengan y visiten Mission Trail, no sólo nosotros, sino todos, especialmente todos estos nuevos negocios. Necesitan apoyo y todos han puesto mucho amor y esfuerzo para hacer de esta área un destino”.

Un lugar familiar

The Dusty Tap, un bar y parrilla en el patio, abrió sus puertas en mayo de 2022 por los propietarios Celina y Mike Carrillo. Celina vive en Austin pero es originaria de Socorro. Ella y su esposo se inspiraron para crear un lugar familiar al aire libre en Socorro como los que se encuentran en Austin.

Les llevó 10 meses renovar el sitio, que ahora incluye un escenario donde actúan músicos locales y una variedad de juegos en el césped, como el cornhole.

“Mis antepasados son originarios de esta área y toda mi familia actual todavía está aquí”, dijo Celina cuando se le preguntó por qué eligió construir su negocio en Mission Trail. “Todos viven a una milla de distancia entre sí y de Mission Trail. Pasamos mucho tiempo aquí, así que cuando encontramos esta propiedad, fue una obviedad”.

Celina dice que durante mucho tiempo, cuando alguien hablaba de Socorro, imaginaba caminos de tierra y tierras de cultivo. Pero hoy hay mucho desarrollo y se están abriendo nuevos negocios. Las personas que crecieron en Socorro ahora están reinvirtiendo en el área y rindiendo homenaje a algunos de los lugares de interés de la comunidad, dijo Celina.

“Ojalá en el área continúe el crecimiento económico y apoyo financiero en forma de subvenciones e incentivos del condado y de Socorro”, dijo Celina cuando se le preguntó dónde ve a Socorro en 10 años. “También es de esperar que los lugareños sigan encontrando interés en invertir en sus comunidades y, con suerte, dentro de 10 años, las pequeñas empresas seguirán aquí apoyándose entre sí”, dijo.

Cervecería local

Ubicada en un edificio de adobe remodelado construido en 1958, Three Missions Brewery es una microcervecería inaugurada en marzo de 2021 por Rick Razo. Toda la cerveza se elabora internamente, incluida la churro stout, la granate ale, la pecan brown y una variedad de IPA, o India Pale Ales, conocidas por su sabor a lúpulo.

La cervecería fue el primer negocio nuevo en la zona histórica.

“Nuestra visión era tener un lugar donde pudiéramos elaborar cerveza artesanal y tener un negocio que tuviera que ver con la historia de la zona”, dijo Razo. “Muchas de mis cervezas están influenciadas por frutas locales. Si quieres experimentar el verdadero sabor de esta zona, este es el lugar ideal”.

“Veo a Soccoro en el mapa”, dijo Razo. “Creo que muchos de estos negocios y otros nuevos atraerán a mucha gente y crearán una economía turística. Hará que la gente conozca la cultura de nuestra zona y expondrá nuestra gastronomía al resto de esta nación y del mundo”.

Para ayudar a que la gente llegue al área en crecimiento, Visit El Paso, en asociación con el condado de El Paso, ofrece recorridos gratuitos en autobús por Mission Valley el primer viernes de cada mes. El recorrido comienza y termina en el Centro de Convenciones Judson F. Williams y se detiene en varias atracciones locales y nuevos negocios en Socorro, San Elizario e Ysleta.

“En esa zona hay más de 350 años de nuestra historia”, afirmó Holguín. “Creo que muchas empresas han elegido ubicarse a lo largo de Mission Trail porque pueden llevar todas estas nuevas ideas a un lugar que tiene 350 años en edificios que tienen cientos de años y que ahora han sido restaurados”.