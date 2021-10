Desarrolla EPPC un espacio de innovación

El Paso Community College (EPCC) celebró su gran inauguración oficial del laboratorio Makerspace de EPCC en el campus de Valle Verde. Un Makerspace es un espacio de trabajo colaborativo para crear, aprender y compartir, que utiliza una variedad de herramientas, incluidas impresoras 3D, cortadoras láser, máquinas CNC y otros equipos técnicos o mecánicos para dar vida a la idea de un creador. Estos espacios son altamente efectivos para desarrollar el diseño y el pensamiento crítico junto con las habilidades digitales. “El Makerspace de EPCC proporciona nuevos estándares de innovación que respaldan el aprendizaje moderno, la creatividad y la colaboración que involucrarán a los estudiantes y profesores en el aprendizaje aplicado”, dijo el Dr. Steve Smith, vicepresidente de Fuerza Laboral y Educación. “Los estudiantes estarán conectados con tecnologías líderes en un espacio que ofrece posibilidades ilimitadas de innovación”.

Makerspace permite a los estudiantes, profesores y personal participar individualmente o en equipos para desarrollar proyectos integrados y relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería, arquitectura y matemáticas (STEAM). Este laboratorio colaborativo sirve a estudiantes en múltiples campos de estudio y está abierto a todos los alumnos. Es un lugar donde los miembros de la EPCC pueden consultar, colaborar y crear gracias a la tecnología de punta combinada con habilidades, inspiración y recursos compartidos. “Un Makerspace es vital en el campus de un colegio comunitario a fin de brindar un acceso equitativo al equipo, las herramientas, los suministros y la experiencia necesarios para implementar el aprendizaje basado en proyectos y experiencia. Los estudiantes pueden crear proyectos y productos de alta calidad para sus portafolios profesionales y más”, dijo Margie Nelson Rodríguez, profesora de inglés y miembro del Comité Makerspace de EPCC.

Este laboratorio no sólo ofrece oportunidades para los estudiantes y experiencias mejoradas en el aula. También es una oportunidad para que el alumnado use el equipo para prepararse para un empleo futuro o cuando se transfieran para seguir una educación adicional. “El laboratorio Makerspace no sólo enseña a los estudiantes y otros usuarios sobre la tecnología emergente, sino que también les brinda experiencia práctica con el equipo real”, dijo la coordinadora de EPCC Makerspace, Calvert Boyle. “Por ejemplo, los alumnos de arte podrían diseñar un pez koi u otra imagen en la computadora y darle vida a su diseño grabándolo con láser en vidrio. Los estudiantes de arquitectura obtienen experiencia práctica con máquinas CNC y pueden realizar creaciones únicas, como un escritorio personalizado. Los estudiantes de medicina pueden imprimir prototipos de prótesis para niños, veteranos u otros pacientes que lo necesiten; ¡las posibilidades son infinitas!”.

Inicialmente conceptualizado hace casi cinco años como parte de la subvención STEMgrow de EPCC y UTEP del Departamento de Educación, el laboratorio se materializó como resultado del apoyo y la colaboración de múltiples socios, incluidos Harmony Science Academy, City Library y UTEP. Los miembros del Comité de Makerspace de EPCC visitaron el Makerspace de UTEP GAIA al principio del proceso donde se desarrollaron y compartieron ideas. Los profesores que trabajaban en el proyecto querían un laboratorio que generara confianza, oportunidades, compenetración y exploración para los estudiantes. Visualizaron un lugar para fomentar en los estudiantes la capacidad, la creatividad y la confianza para convertirse en agentes de cambio; la oportunidad de tener un laboratorio en funcionamiento con las herramientas y el apoyo necesarios para apoyar la creatividad en toda la universidad; construir una relación entre estudiantes, profesores y personal para participar en el aprendizaje y la exploración interdisciplinarios en una comunidad de práctica donde las ideas, la creación, la colaboración y la energía se unen para permitir la innovación y la invención. Esta visión se hizo realidad en 2019 con fondos en parte de la subvención federal STEMgrow combinada con fondos institucionales de EPCC que permitieron la adquisición de equipos, la renovación del espacio y la contratación de un coordinador.

La profesora de matemáticas de EPCC, Fan Chen formó el Comité Directivo de EPCC Makerspace, que está compuesto por estudiantes, profesores y personal de EPCC, así como socios de la comunidad. Este comité hace sugerencias y brinda orientación para las decisiones de compra, el establecimiento de objetivos, ideas para talleres, así como la programación del espacio para los líderes. Están dedicados a asegurarse de que el laboratorio ofrezca las mejores herramientas, recursos, capacitación y oportunidades empresariales para sus usuarios. “Makerspace puede ser un excelente lugar para establecer contactos para estudiantes y profesores que fomentan la innovación, la creatividad y la colaboración”, dijo Chen. “Está diseñado para desafiar a los estudiantes a crear y aprender a través de experiencias prácticas. Como dijo Benjamin Franklin: ‘Dime y lo olvido, enséñame y recuerdo, involúcrame y aprendo’. El laboratorio Makerspace es un lugar donde los profesores pueden ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar sus habilidades sociales”.

Además del impacto en los alumnos, el laboratorio de EPCC ya ha tenido un impacto importante y práctico en nuestra comunidad desde que entró en funcionamiento en 2020. Si bien la pandemia retrasó la gran inauguración oficial del laboratorio, Makerspace siguió funcionando. Durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19, el laboratorio desvió temporalmente todos sus esfuerzos y recursos para ayudar a crear equipos de protección personal (PPE). Se entregaron miles de máscaras y protectores faciales a trabajadores de primera línea en hospitales, socios comunitarios y otras personas necesitadas, así como en todo el país y el mundo.

El laboratorio está ubicado en el salón A1512 en EPCC, campus de Valle Verde. Si bien Makerspace actualmente sólo está abierto para estudiantes, profesores y personal, EPCC espera que eventualmente también esté disponible para la comunidad.

Para obtener más información, llame al 915-831-2869.