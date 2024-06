Desaparecieron ¡dos colonias de perritos de las praderas!

El Zoológico de El Paso (El Paso Zoo) ya se rindió con los perritos de la pradera, señala un reporte de Borderzine, la revista electrónica que publican los estudiantes de Periodismo de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

En un reportaje publicado esta semana por la periodista Paola Márquez se señala que una colonia de 12 perritos de la pradera de cola negra desapareció casi inmediatamente después de ser introducidos en su hábitat especialmente diseñado para el Zoológico de El Paso en agosto. Un grupo anterior de 14 perritos de la pradera desapareció misteriosamente después de ser introducido en septiembre de 2021.

Según un informe de inspección del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) de enero de 2023, los cuidadores del zoológico inicialmente creyeron que la primera colonia simplemente pasó a la clandestinidad para establecer su hábitat para el invierno de 2021. No se preocuparon hasta que los animales no reaparecieron en la primavera siguiente. Esa colonia no fue reportada como desaparecida hasta marzo de 2022.

Cuando los cuidadores notaron que la última colonia había desaparecido un día, instalaron una cámara activada por movimiento para vigilarlas.

“Bajan, se acostumbran a cavar sus madrigueras, lo que sea, y luego empiezan a aparecer en busca de comida, líquidos y cosas”, dijo Joe Montisano, director del Zoológico de El Paso. “Los muchachos nunca aparecieron”.

En septiembre, el Zoológico intentó ver qué ocurría bajo tierra. Un informe de USDA de diciembre de 2023 decía que El Paso Zoo “alquiló una cámara de tubo para explorar los túneles de la exhibición, pero esto no podía permitir la visualización de la longitud total del túnel o de las esquinas”.

Finalmente, se excavó toda la exposición, sección por sección, rastreando al nuevo grupo de perritos de la pradera mediante sus microchips. Nueve perritos de la pradera de una colonia de 12 fueron encontrados muertos. El 27 de noviembre de 2023 tres fueron encontrados con vida, pero en muy malas condiciones. Uno murió al día siguiente. El USDA declaró que la causa de su muerte fue bronconeumonía bacteriana.

La excavación también encontró los restos de los 14 perritos de la pradera de la colonia original que desaparecieron en 2021.

“Contrajeron algún tipo de enfermedad extraña, que rara vez ocurre en este país. Sucede en la naturaleza. Han encontrado colonias completamente desaparecidas bajo tierra. Pero es bastante raro tenerlo en cautiverio”, dijo Montisano. “Pero el primer lote se contagió con la bacteria y lamentablemente falleció bajo tierra. El segundo grupo entró, los encontró y, lamentablemente, contrajo la misma enfermedad. Porque nada hizo que desapareciera. Ya sabes, porque no tuvimos la oportunidad de desenterrarlo ni nada por el estilo. Así que afectó básicamente a ambos lotes”.

Después de que se informara al USDA de la desaparición de la primera colonia de perritos de la pradera en 2022, los inspectores federales concluyeron que los animales probablemente fueron capturados por depredadores.

Pero los cuidadores del Zoológico de El Paso no estaban de acuerdo en que un depredador como un halcón pudiera capturar a los perritos de la pradera de la exhibición uno por uno, dijo Montisano.

“Nunca lo creímos internamente, porque tendrían que haber sido como 12 veces repetidamente y son rápidos y pasan a la clandestinidad muy rápido”, dijo.

El Zoológico de El Paso cerró el recinto temporalmente para instalar redes que eviten ataques de depredadores y cumplir con las recomendaciones de USDA.

“Así que bloqueamos toda la parte superior de la exhibición para que nada pudiera entrar. Tampoco podía salir nada, pero de todos modos ese no era el problema”, dijo Montisano.

El informe de USDA de diciembre de 2023 criticó la gestión de la desaparición de los perritos de la pradera. “Se podrían haber encontrado más animales con vida si la instalación no hubiera retrasado medidas más intensivas para localizarlos y observarlos”, afirma el informe.

Pero Montisano dijo que la excavación para buscar animales requirió un proceso lento y cuidadoso. “Tuvimos que excavar con cuidado porque no sabemos qué hay vivo o muerto allí en ese momento”, dijo.

Los dos perritos de la pradera supervivientes se recuperaron en el Zoológico de El Paso, pero no serán devueltos a su hábitat. En cambio, los cuidadores del Zoo están considerando diferentes tipos de animales que podrían agregarse al recinto, como pavos salvajes o una mezcla de especies.

“Vamos a renovar la exhibición y colocar algo más que se adentre en el Desierto de Chihuahua y, en cierto modo, pase de los perritos de la pradera”, dijo Montisano.

Rinoceronte y pingüinos llegan

Dejando atrás a los perritos de la pradera, el Zoológico de El Paso presentó dos nuevas exhibiciones en diciembre de 2023. Taj, el rinoceronte, ahora reside en lo que solía ser el recinto donde vivió la elefanta Savanna durante 27 años hasta su muerte en enero a la edad de 71 años.

También en diciembre, El Paso Zoo dio la bienvenida a 20 pingüinos de Magallanes a un nuevo hábitat especialmente diseñado. Las madrigueras interiores están refrigeradas y un área de juegos exterior cuenta con un estanque donde la temperatura del agua se mantiene a 55 grados para que puedan ajustar su temperatura corporal al entrar y salir.

“Cuando lleguemos a cientos, permanecerán en el agua casi todo el tiempo y saldrán y estarán bien”, dijo.

Eso debería ayudarlos a mantenerse cómodos en el calor del desierto en el verano, dijo Montisano.

