Desalojan a residentes del Barrio Duranguito

Por medio de una carta remitida por un bufete de abogados local, los residentes de un inmueble de la calle Overland, en el Barrio Duranguito, fueron notificados que serán desalojados en medio de la pandemia.

Los inquilinos de los Apartamentos Meléndez, ubicados en el 315 West Overland, algunos de los cuales han vivido por más de 20 años en dicha ubicación, recibieron la notificación girada por la firma Kemp & Solís, para desalojar su apartamento antes del 4 de mayo del 2021.

“La razón de esta notificación es debido a que el dueño de la propiedad tiene planes de remodelar o de hacer cambios en los apartamentos, y debe de recobrar su posesión para poder hacerlo”, dice la misiva entregada al menos a un inquilino del lugar.

Trascendió que Mike Churchman, propietario del inmueble, cambió su residencia a Ecuador por lo que dejó sus asuntos locales en manos de su hijo Justin, quien es representado por Kemp & Solís.

Los Apartamentos Meléndez llegaron a tener hasta 50 inquilinos, pero en la actualidad solamente hay 4 residentes viviendo en la propiedad donde no se han cumplido las promesas de remodelación hechas a otros desalojados.

“Sabemos que los inquilinos que represento han vivido tranquilos igual que otros inquilinos en Duranguito, y que tienen más de 10 años en esta comunidad que es muy tranquila y la renta baja y cómoda”, dijo la abogada Verónica Carbajal de Texas RioGrande Legal Aid, organización sin fines de lucro que provee servicios legales gratuitos a residentes de escasos recursos económicos.

“Sabemos que en el 2016, cuando la Ciudad anunció la ubicación de la arena deportiva, ahí cambiaron las cosas, pues empezamos a ver desalojos”, dijo Carbajal a El Diario de El Paso.

De acuerdo a los inquilinos de dicho inmueble, antes del anuncio del proyecto de la polémica arena de usos múltiples, su residencia en el lugar era tranquila y nunca se vio la intención de los dueños de querer desalojarlos para vender dicha propiedad.

“Aunque esta propiedad no es parte del esquema de la arena, sospechamos que el solo hecho de que la Ciudad no haya dicho no a la arena, está motivando a los dueños a deshacerse de sus propiedades, y estamos viendo el desplazamiento de personas que no han hecho nada malo”, sostuvo la abogada que representa a los inquilinos de este predio, así como de otras propiedades del Barrio Duranguito.

Lynx Properties, Ltd, que está bajo el control de Mike Churchman y su familia, decidió notificar del desalojo a los residentes restantes de la propiedad más grande de Duranguito, ubicada en el 315 W. Overland Avenue esquina con Leon Street.

Construida aproximadamente en 1915, es una de las viviendas de ladrillo mejor conservadas que se construyó durante la Revolución Mexicana y albergó a numerosas familias migrantes que escaparon de la violencia al otro lado de la frontera.

La propiedad tiene alrededor de 17 unidades y estuvo totalmente ocupada hasta hace poco más de dos años, justo cuando el dueño comenzó a enviar avisos para desalojar a los inquilinos, diciéndoles que las unidades serían remodeladas.

Aunque la mayoría de los residentes se fueron antes de finales de 2019, y el ala Oeste del complejo departamental quedó desocupado en su totalidad, hasta la fecha no se han hecho trabajos de remodelación.

En uno de los 4 apartamentos aún ocupados reside Edwin “Mike” Leibbrand, quien ha vivido ahí durante 14 años, sin dejar nunca de pagar el alquiler, u ocasionar algún problema al propietario del inmueble.

Leibbrand está discapacitado, pues padece la enfermedad de Parkinson, y sin embargo, se le ha ordenado que abandone su hogar de forma permanente, antes del 4 de mayo, durante la actual pandemia de Covid-19 que azota al mundo.

Leibbrand contrató los servicios de Texas RioGrande Legal Aid, con la esperanza de que los propietarios reconsideren su posición y les permitan permanecer en el lugar, que aparentemente podría ser en realidad demolido con fines diferentes a una remodelación.

Cabe mencionar que el estudio arquitectónico realizado por el Condado de El Paso, establece que el inmueble ubicado en el 315 W. Overland Avenue es elegible individualmente para el Registro Nacional de Lugares Históricos.

El Condado lo ha nominado como propiedad “contribuyente” (junto con otros 173 edificios del Centro) para ser incluido como Distrito Histórico en el Registro Nacional.

El proyecto de designar un Distrito Histórico fue aprobado por unanimidad por la Junta Estatal de Revisión de la Comisión Histórica de Texas el 16 de enero y pronto será revisado por el Servicio de Parques Nacionales.

En caso de ser aprobado el inmueble en cuestión será elegible para créditos fiscales federales y estatales que podrían pagar hasta el 45 por ciento del costo de las renovaciones.

“¿Por qué Lynx Properties, Ltd. va a desocupar el inmueble del 315 W. Overland Avenue durante esta pandemia?”, cuestionó el historiador Max Grossman, uno de los principales defensores de la zona considerada de gran valor histórico.

“Dejando a un lado la supuesta remodelación, ¿podría haber otro motivo del que no somos conscientes? ¿El propietario demolerá el edificio?, es lo que quisiéramos saber”, afirmó Grossman.