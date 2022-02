Desafían lista de libros prohibidos

Mientras en el país hay una tendencia rampante por censurar y prohibir diversos libros en escuelas públicas, la Biblioteca Pública de El Paso creó una sección que pondrá al alcance de la comunidad dichos títulos en desafío a tales medidas.

La lista de libros prohibidos abarca algunos clásicos como ‘To Kill a Mockingbird’ de Harper Lee, pero también ha incluido la obra del escritor paseño Benjamín Alire Sáenz, en específico el exitoso ‘Aristóteles y Dante Descubren los Secretos del Universo’, que después de alcanzar el primer lugar de ventas del New York Times, dentro de la sección de ediciones de pasta dura para adultos jóvenes, se ha mantenido entre los favoritos de los lectores.

“Mi libro ha sido prohibido en varios lugares durante los últimos años. Me entristece y me enoja, pero sobre todo me hace sentir que he escrito algo importante”, afirmó Alire en días pasados.

El exitoso libro en cuestión narra las andanzas de dos jóvenes mexicoamericanos en El Paso, Texas, en el año de 1987, y cómo es que se enamoran.

La aceptación y el tono fresco y jovial de la exitosa novela para adultos jóvenes, llevó a Alire Sáenz a lanzar la secuela de su libro, e incluso pactar que dicha historia se lleve al cine, con la participación de Eva Longoria y Eugenio Derbez en la producción y frente a las cámaras.

Los motivos que llevaron a la prohibición de ‘Aristóteles y Dante Descubren los Secretos del Universo’ se centran en la susceptibilidad de las autoridades escolares y del Gobierno de Texas hacia los temas relativos a la homosexualidad y referencias a drogas y sexo.

Sin embargo, el Cabildo de la Ciudad de El Paso acordó de forma unánime el crear la sección de Libros Prohibidos en las diferentes sedes de la red de Bibliotecas Públicas, esfuerzo que ya se percibe en la Biblioteca Enrique Moreno, ubicada en el Valle Bajo, en el 7380 de Alameda Avenue.

“Vengan y denle un vistazo a los libros prohibidos hoy mismo, antes de que todos sean prestados”, exhortó la Biblioteca Pública de El Paso a la comunidad de lectores de esta frontera.

El Cabildo de la Ciudad votó unánimemente para asociarse con la YWCA, región Paso del Norte, para crear dicha sección de libros prohibidos, que principalmente serán donados.

Al igual que la obra de Alire Sáenz, y de Harper Lee, la lista de libros prohibidos se extiende a los siguientes títulos, varios de los cuales pueden ser localizados, consultados e incluso tomados a préstamo en la Biblioteca Pública de El Paso:

‘Of Mice and Men’ de John Steinbeck; ‘The Hate U Give’ by Angie Thomas; ‘Middlesex’ de Jeffrey Eugenides; ‘The Handmaid’s Tale’ de Margaret Atwood; ‘And Still I Rise: Black America since MLK: an illustrated chronology’ de Henry Louis Gates, Jr.

Asimismo se incluye: ‘The Indian Removal Act and the Trail of Tears’ por Susan E. Hamen; ‘Stamped from the Beginning: the Definitive History of Racist Ideas in America’ de Ibram X. Kendi y Jason Reynolds.

La creación de la sección de libros prohibidos en las Bibliotecas Públicas de El Paso fue votada y aceptada unánimemente después de que la representante Alexsandra Annello presentó el tema de la agenda al Cabildo.

“Es importante que los libros estén disponibles para todos los residentes debido a su naturaleza estimulante”, sostuvo la representante Annello sobre el tema.