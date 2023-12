Desafían extranjeros la ley SB4 de Abbott

El anuncio de la nueva ley SB 4, que entrará en vigor en marzo del 2024, no detendrá el caminar ni frustrará los sueños de los miles de inmigrantes que aspiran cruzar la frontera en la víspera de la Navidad, coincidieron los extranjeros apostados en las inmediaciones de la valla fronteriza a la altura de la puerta 36, situada en el Valle Bajo.

Cansados, por la larga travesía que hicieron desde su país de origen hasta la frontera, pero llenos de esperanza e ilusiones, los migrantes expresaron su alegría de haber llegado sanos y salvos a la línea divisoria entre México y Estados Unidos.

Aunque no conocen a profundidad los pormenores de la recién promulgada ley antiinmigrante, que faculta a las policías locales arrestar a las personas que no cuentan con documentación legal para permanecer en el país, indicaron que será un nuevo reto a vencer.

“Toda la vida hemos sido perseguidos por las autoridades por no tener nuestros papeles en regla, pero los inmigrantes siempre nos la hemos ingeniado para poder burlar la vigilancia y en esta ocasión no será la excepción”, dijo Kevin, de 36 años, originario de Venezuela.

El padre de familia, quien salió de su natal país y arribó al lugar con su esposa y sus dos hijos, manifestó que como buen creyente tiene fe en que pronto empezará una nueva vida en el país de las barras y las estrellas.

Dijo que delante de él ya cruzaron sus hermanos y amigos. “Seguimos nosotros” dijo confiado en que logrará el objetivo y poder reunirse con su familia en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois.

“Supe de la nueva ley que firmó el gobernador de Texas por el periódico, pero ese señor no va a detenernos. Puso a los soldados, a los policías estatales, las púas y las boyas y seguimos cruzando”, dijo Elliot Hidalgo, visiblemente contento al sentirse tan cerca de alcanzar el anhelado sueño americano.

Y agregó: “Cuando hay tantas carencias e inseguridad en nuestros países la desesperación es tan grande que no hay poder humano que nos pare para alcanzar una mejor calidad de vida”, externó el hombre que huyó de su país en 2022.

Expresó que aun cuando ahora sean las policías locales las que vayan a arrestar a los inmigrantes esto no es nada nuevo para ellos. “siempre nos hemos escondido de toda la policía, así que eso no nos sorprende, simplemente vamos a cuidarnos más”, dijo.

Apuntó que lo más difícil es cruzar la frontera pero ya adentro todo es más fácil para llegar al destino programado, dijo al resaltar que los que vienen atrás ya saben qué hacer para no ser arrestados.

Recordó que desde que salió de Maracaibo, la tierra que lo vio nacer, su ilusión era tan grande que no le importó enfrentar los peligros que enfrentaría comenzando con el Tapón del Darién y la travesía de nueve países.

Para la Patrulla Fronteriza el que estén arribando cada vez más inmigrantes a la región se debe a que reciben información errónea de parte de los grupos criminales en México, quienes con engaños les dicen que la frontera está abierta.

Sin embargo muchos de estos migrantes que lograron llegar, cruzar y entregarse a la Patrulla Fronteriza celebran el triunfo al tener entre sus manos un permiso que les permite desplazarse con seguridad en las calles de este país.

“Nosotros ya logramos cruzar y vamos a portarnos bien y hacer lo que sabemos hacer: trabajar duro para salir adelante y aportar nuestro granito de arena para que crezca la economía de este país”, dijo Arline, quien sueña con tener su propio restaurante aquí.

Fidel Baca, portavoz de la corporación federal, dijo que el incremento de inmigrantes apostados en la valla fronteriza es porque recibieron información falsa y al final no les queda otra que entregarse a las autoridades.

Apuntó que la corporación está tratando de educar a la comunidad migrante para evitar que crucen caminando el Río Grande, ya que entrarían ilegalmente a Estados Unidos. La única manera que tienen estos migrantes de ingresar legalmente al país es a través de los puertos de entrada oficiales, acotó.

“Muchos de estos inmigrantes creen que, al estar bajo custodia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, lo están haciendo de la manera correcta. Y eso es falso. La razón por la que están bajo custodia de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos es porque violan la ley de inmigración”, dijo al enfatizar que ello tiene consecuencias por violar esta ley.

Los inmigrantes que lo hacen pueden enfrentar la expulsión del país y con una prohibición de reingreso de cinco años.

El portavoz manifestó que en los últimos días han visto grupos grandes de hasta 350 personas que llegan a la valla para entregarse. Al día se tienen en promedio un poco más de mil encuentros, más que la semana pasada.

No obstante los inmigrantes que no han logrado tener conexión con la aplicación CBP One, la cual señalan es muy difícil de ingresar, continuarán su peregrinación hasta lograr el objetivo que es ingresar a Estados Unidos y comenzar una nueva y próspera vida.

