Desafía Trump en Texas posible arresto

El ex presidente realizó el acto político en la ciudad que se ha convertido en un símbolo de la resistencia vs el Gobierno para grupos de derecha

Waco, Texas— Un desafiante e incendiario Donald Trump, que enfrenta una posible acusación, realizó el sábado el primer mitin de su campaña presidencial de 2024 en Waco, Texas, una ciudad que se hizo famosa por la resistencia mortal contra las fuerzas del orden. En una exhibición extraordinaria, Trump abrió su mitin tocando una canción, "Justicia para todos", que presenta a un coro de hombres encarcelados por su papel en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos cantando el Himno Nacional y una grabación de Trump recitando el Juramento a la Bandera. Algunas imágenes de la insurrección se mostraron en las pantallas. En su discurso Trump defendió a los insurrectos y criticó a los fiscales, incluidos los que supervisan múltiples investigaciones en contra suya. "Estarás reivindicado y orgulloso", dijo Trump. "Los matones y criminales que están corrompiendo nuestro sistema de justicia serán derrotados, desacreditados y totalmente deshonrados". El mitin de Trump el sábado en los terrenos del aeropuerto de Waco se produce cuando Trump reprendió a los fiscales, alentó las protestas y planteó la posibilidad de una posible violencia si se convierte en el primer ex presidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar cargos penales. Parte de su retórica reciente, incluso en el mitin, se ha hecho eco del lenguaje que usó antes de la insurrección en el Capitolio por parte de una multitud de sus partidarios que buscaban detener la transferencia del poder al demócrata Joe Biden, quien ganó las elecciones presidenciales. Trump declaró el sábado que sus “enemigos están desesperados por detenernos” y que “nuestros oponentes han hecho todo lo posible para aplastar nuestro espíritu y quebrantar nuestra voluntad”. Añadió: “Pero fracasaron. Sólo nos han hecho más fuertes. Y 2024 es la batalla final, será la más grande. Ustedes me devuelven a la Casa Blanca, su reinado terminará y Estados Unidos será una nación libre una vez más”. Su sorprendente elección de lugar en Waco se produce en medio del 30 aniversario de un enfrentamiento de 51 días y un asedio mortal entre las fuerzas del orden de Estados Unidos y los Davidianos que resultó en la muerte de más de 80 miembros del culto religioso y cuatro agentes federales y se ha convertido en un punto de referencia para los extremistas de derecha y los grupos de milicias. La campaña de Trump insistió en que la ubicación y el momento del evento no tenían nada que ver con el asedio o el aniversario de Waco. Un portavoz dijo que se eligió el sitio, a 17 millas del complejo de los Davidianos –Branch Davidians–, porque estaba convenientemente ubicado cerca de cuatro de las áreas metropolitanas más grandes del estado (Dallas/Fort Worth, Houston, Austin y San Antonio) y tiene la infraestructura para manejar una cantidad considerable de personas. El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, dijo antes de la llegada de Trump que él había sugerido a Waco como sede. Cualquier sugerencia de que Trump había elegido la ciudad debido al aniversario era “noticias falsas. ¡Yo elegí Waco!”, le dijo a la multitud. Trump no hizo ninguna referencia abierta a la historia de Waco, y le dijo a la multitud que le dijo a Patrick que quería realizar su mitin en un lugar con un apoyo abrumador, no “una de esas áreas divididas al 50-50”, y dijo que le dijo a Patrick: "Vamos justo al corazón de eso”. “Pero hasta donde alcanza la vista”, agregó de inmediato, “los abusos de poder que estamos presenciando actualmente en todos los niveles del gobierno quedarán registrados como uno de los capítulos más vergonzosos, corruptos y depravados de toda la historia de Estados Unidos”. Los miembros de la audiencia sostenían carteles rojos y blancos repartidos por la campaña que decían “CAZA DE BRUJAS” y “Apoyo a Trump”. Trump criticó repetidamente las investigaciones el sábado, declarando “mala conducta de la Fiscalía” en las investigaciones penales en curso, pero también denunció investigaciones anteriores, incluida la publicación de sus declaraciones de impuestos por parte de los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos después de una prolongada batalla legal. “Probablemente me convierte en el hombre más inocente en la historia de nuestro país”. dijo Trump. “Amigos míos dicen eso”. El ex presidente dijo que ha tenido “mala publicidad”, pero que sus “cifras en las encuestas se han disparado”. Horas antes de la llegada de Trump, cientos de sus seguidores comenzaron a llegar al aeropuerto pasando junto a los vendedores que vendían mercancías, incluidas banderas de Trump, calcomanías para parachoques y figuras de acción. No había señales de contramanifestantes cerca de la larga fila de partidarios de Trump que esperaban para entrar. Entre ellos estaba Eugene Torres, de 41 años, quien dijo que no se inmutaba ante la perspectiva de que Trump pudiera ser acusado. “Es sólo otro ataque político contra él para evitar que se postule y gane esta carrera nuevamente”, dijo Torres, quien es de la ciudad de Corpus Christi, en la costa de Texas. Alan Kregel, de 56 años, viajó con su esposa desde Dallas para ver a Trump en persona por primera vez. Si bien votó por Trump en 2016 y 2020, dijo que sentía que los “métodos y el vocabulario” del ex presidente a menudo restaban valor a sus políticas. Pero ahora, después de dos años fuera del cargo, dijo que apoya más a Trump que antes. “Es un hombre inocente, simplemente perseguido”, dijo Kregel, argumentando que una acusación ayudaría a Trump a ganar en 2024. La manifestación ya había estado en proceso antes de que quedara claro que un gran jurado en Nueva York se estaba acercando a una posible acusación mientras investiga los pagos de dinero secreto realizados a mujeres que alegaron encuentros sexuales con Trump durante el apogeo de su campaña de 2016. Trump ha negado las afirmaciones de las mujeres. Se espera que el gran jurado que investiga el pago del dinero secreto se reúna nuevamente el lunes en Nueva York. Trump ha pasado semanas criticando la investigación y en una publicación en su sitio de redes sociales el viernes advirtió sobre “muerte y destrucción potenciales en un cargo tan falso” si se le acusa de un delito. En un movimiento que parecía diseñado para adelantarse a un anuncio formal, afirmó el sábado pasado que sería arrestado el martes siguiente. Si bien eso no sucedió, Trump ha usado los días posteriores para tratar de moldear la percepción pública, haciéndose eco de una estrategia que ha usado antes, incluso durante la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre Rusia. Trump también ha invocado repetidamente la violencia, instando a sus seguidores a protestar, y ha utilizado una retórica cada vez más racista y deshumanizante a medida que ha lanzado cada vez más ataques personales contra el fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin Bragg. El viernes, se encontró una sustancia en polvo con una carta amenazante en una sala de correo en las oficinas de Bragg, dijeron las autoridades. Las autoridades determinaron más tarde que la sustancia no era peligrosa. Incluso antes de que se enviara la carta amenazante a la oficina de Bragg, los demócratas advirtieron que los comentarios de Trump tenían el potencial de incitar a la violencia. “La retórica del ex presidente dos veces acusado es imprudente, reprobable e irresponsable. Es peligrosa, y si continúa, hará que maten a alguien", dijo el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York. Además del caso de Manhattan, Trump también enfrenta una investigación en Georgia por sus esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020, así como investigaciones federales sobre su manejo de documentos clasificados y posible obstrucción, así como su papel en la insurrección del 6 de enero.