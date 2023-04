Desafía Joe Biden a Trump… y la historia

Washington— El presidente Joe Biden anunció formalmente el martes que buscaría un segundo mandato, argumentando que la democracia estadounidense aún enfrenta una profunda amenaza por parte del ex presidente Donald Trump, quien establece la posibilidad de una revancha culminante entre los dos el próximo año.

En un video que comienza con imágenes de una multitud de partidarios de Trump asaltando el Capitolio el 6 de enero de 2021, el presidente dijo que la “lucha por nuestra democracia” ha sido “el trabajo de mi primer mandato”, pero está incompleta mientras su predecesor monta una campaña de regreso a su antiguo cargo que, Biden sugirió, pondría en peligro los derechos fundamentales.

“En todo el país, los extremistas de MAGA se están alineando para asumir esas libertades fundamentales”, dijo Biden, utilizando el eslogan de Trump Make America Great Again –Hagamos a Estados Unidos grande otra vez– para describir a los aliados del ex presidente. “Recortar el Seguro Social que has pagado durante toda tu vida mientras bajas los impuestos para los muy ricos. Dictar qué decisiones de atención médica pueden tomar las mujeres, prohibir libros y decirle a la gente a quién pueden amar. Todo mientras hace que sea más difícil para usted poder votar.

“Cuando me postulé para presidente hace cuatro años”, agregó, “dije que estábamos en una batalla por el alma de Estados Unidos. Y todavía lo estamos”.

En un discurso más tarde el mismo día ante un grupo laboral de apoyo en Washington, Biden se centró más en cuestiones básicas, alardeando de su historial de creación de empleos y financiación de nuevas carreteras y puentes. “Terminemos el trabajo”, dijo, repitiendo su eslogan últimamente ante una multitud que gritaba atentamente: “¡Cuatro años más!”.

La declaración oficial finalmente puso fin a cualquier suspenso persistente sobre las intenciones de Biden y despejó el camino hacia otra nominación para el presidente, salvo acontecimientos imprevistos. Si bien había dicho repetida y constantemente que tenía la intención de postularse, Biden avivó nuevas especulaciones al retrasar su inicio durante meses. Ahora su equipo puede armar la estructura formal de una organización de campaña y recaudar dinero para financiarla.

Biden nombró a Julie Chávez Rodríguez, asesora principal de la Casa Blanca y nieta del icónico líder laboral César Chávez, como su directora de campaña. Quentin Fulks, un operativo demócrata que recientemente dirigió la campaña de reelección de 2022 del senador Raphael Warnock en Georgia, será su adjunto principal. Pero se espera que la operación sea supervisada desde la Casa Blanca por los principales asesores presidenciales.

Aunque se describió a sí mismo como “un puente” hacia la próxima generación durante su campaña de 2020, un comentario que algunos interpretaron como una pista de que cumpliría solo un mandato, Biden concluyó que, de hecho, aún no estaba listo para entregar la antorcha. Su decisión fue impulsada en parte, dijeron sus asesores, por su antipatía por Trump y su creencia de que es el demócrata mejor posicionado para evitar que el ex presidente, acusado penalmente y dos veces, recupere la Casa Blanca.

Al ofrecerse nuevamente como candidato, Biden está pidiendo a los estadounidenses que le confíen los poderes del comandante en jefe hasta bien entrada su novena década. A los 80 años, Biden ya es el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos y, si ganara, tendría 86 años al final de un segundo mandato, casi nueve años mayor que Ronald Reagan cuando dejó la Casa Blanca en 1989. Trump, que no es un joven a los 76 años, sobreviviría a todos los presidentes por edad, excepto a Biden, si fuera restaurado a la Oficina Oval y terminara su nuevo mandato a los 82 años.

Demócratas preocupados

Si bien Biden preside un partido más unificado que su potencial retador, a muchos demócratas les preocupa en privado que el presidente no esté preparado para otra campaña. Su índice de aprobación general sigue estancado en poco más del 42 por ciento, según una agregación de encuestas del sitio web político FiveThirtyEight, inferior a 10 de los últimos 13 presidentes en este punto de sus mandatos.

Si bien las encuestas muestran que la mayoría de los demócratas tienen opiniones favorables sobre Biden, la mayoría preferiría que no se presentara nuevamente. En una encuesta de NBC News publicada esta semana, el 70 por ciento de los estadounidenses, incluido el 51 por ciento de los demócratas, dijo que no debería buscar un segundo mandato. Siete de cada 10 de los que no querían que cumpliera cuatro años más mencionaron su edad como un factor.

Biden y Trump se enfrentan a una carrera sorprendentemente competitiva, con encuestas recientes de Yahoo News, The Wall Street Journal y Morning Consult que muestran que el presidente está ligeramente por delante, mientras que las encuestas de The Economist y el Centro de Estudios Políticos Estadounidenses de la Universidad de Harvard lo ubican a la zaga por varios puntos. Biden enfrenta resultados mixtos similares contra el gobernador Ron DeSantis de Florida, el retador más fuerte de Trump para la nominación republicana.

Ataca ‘El Donald’

Trump ni siquiera esperó a que se publicara el video de Biden para atacar el anuncio de reelección del presidente, y lo castigó en un comunicado el lunes por la noche por la alta inflación, los precios de la gasolina y la inmigración ilegal.

“Podrías tomar a los cinco peores presidentes de la historia de Estados Unidos y ponerlos juntos, y no habrían hecho el daño que Joe Biden le ha hecho a nuestra nación en solo unos pocos años”, dijo Trump en un comunicado. “Ni siquiera cerca.”

El anuncio de Biden representó el último capítulo improbable de una larga vida en un cargo público, la cuarta vez que se lanza al ring presidencial y, presumiblemente, la última campaña de una carrera de más de medio siglo que comenzó con su elección al condado de New Castle. Consejo en 1970.

En el transcurso de 36 años en el Senado, ocho años como vicepresidente y campañas para la Casa Blanca en 1988, 2008 y 2020, Biden se ha convertido en uno de los rostros más familiares de la vida estadounidense, conocido por su resiliencia en la adversidad, así como por su sus metidas de pata habituales. Y, sin embargo, el negociador paternalista, que da palmadas en la espalda y trabaja al otro lado del pasillo ha luchado para traducir décadas de buena voluntad en la presidencia unificadora que prometió.

Logros pese al Congreso

Trabajando con los márgenes partidistas más estrechos en el Congreso, Biden en sus primeros dos años obtuvo algunas de las victorias legislativas más ambiciosas de cualquier presidente moderno, incluido un paquete de ayuda Covid-19 de $ 1.9 billones; un programa de $1 billón para reconstruir las carreteras, autopistas, aeropuertos y otra infraestructura de la nación; y grandes inversiones para combatir el cambio climático, reducir los costos de los medicamentos recetados para las personas mayores, tratar a los veteranos expuestos a pozos de combustión tóxicos y desarrollar la industria de semiconductores de la nación. Algunos de esos proyectos de ley fueron aprobados con votos republicanos.

En el camino, ha revitalizado alianzas internacionales que se habían desgastado bajo Trump, reuniendo a la OTAN y otros socios en todo el mundo para oponerse a la invasión no provocada de Rusia a Ucrania. Con apoyo bipartidista, ha comprometido más de $100 mil millones para armar al ejército de Ucrania y ayudar a su gobierno y pueblo a sobrevivir al ataque ruso.

Sin embargo, su decisión de retirar las fuerzas de Afganistán después de 20 años según un acuerdo con los talibanes golpeados por Trump llevó a una debacle en 2021 en la que los militantes radicales tomaron el país, los afganos que huían se agolparon en aviones estadounidenses que despegaban de Kabul. Un bombardero mató a 13 soldados estadounidenses y 170 afganos durante la retirada.

Biden también ha luchado para asegurar la frontera suroeste de los Estados Unidos, donde la migración ilegal se ha disparado, y ha tenido un éxito desigual en la estabilización de la economía posterior a la pandemia, que vio cómo la inflación subió a su nivel más alto en cuatro décadas y los precios de la gasolina se dispararon a niveles récord. Si bien ambos han comenzado a bajar y el desempleo está cerca de mínimos históricos, muchos estadounidenses siguen inquietos por la ansiedad económica.

Quizás lo más frustrante para Biden es que sus esperanzas de sanar las divisiones que se abrieron bajo Trump hasta ahora se han desvanecido, con la sociedad estadounidense aún profundamente polarizada y su predecesor sigue siendo una fuerza poderosa para agitar las fuerzas de división y envalentonar a los supremacistas blancos y antisemitas.

Los críticos del presidente dicen que Biden es el que genera divisiones debido a sus ataques a los “republicanos ultra-MAGA” de Trump, y lo retratan como un socialista empeñado en destruir el país.

Independientemente de a quién nominen, los republicanos esperan desafiar a Biden el próximo año vinculándolo con los problemas económicos de la nación y describiéndolo como un líder irresponsable cautivo de la izquierda activista de su partido.