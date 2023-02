Desafía Biden a republicanos a ‘terminar el trabajo’ en EU

Washington— El presidente Joe Biden retó a la nueva mayoría republicana de la Cámara el martes por la noche a trabajar junto con él para “terminar el trabajo” de reparar la economía inestable y la frágil democracia de Estados Unidos, incluso cuando la oposición envalentonada se preparaba para tratar de obligarlo a cambiar de rumbo.

En su primer discurso sobre el Estado de la Unión en esta nueva era de gobierno dividido, Biden pidió a los legisladores que aceptaran sus propuestas de aumentar los impuestos a los ricos y extender más ayuda social a los necesitados, citando el ejemplo de la legislación bipartidista aprobada en sus dos primeros años en el cargo cuando los demócratas estaban a cargo en el Capitolio.

“A mis amigos republicanos, si pudimos trabajar juntos en el último Congreso, no hay razón para que no podamos trabajar juntos en este nuevo Congreso”, dijo Biden. “La gente nos envió un mensaje claro. Luchar por luchar, poder por el poder, conflicto por el conflicto, no nos lleva a ninguna parte”.

“Y esa siempre ha sido mi visión para el país”, agregó en la sesión conjunta del Congreso en la Cámara, “restaurar el alma de la nación, reconstruir la columna vertebral de Estados Unidos: la clase media, unir al país. Nos han enviado aquí para terminar el trabajo”.

El llamado a la unidad bipartidista fue un mensaje dirigido más al público estadounidense que miraba por televisión que a los asistentes al discurso en persona, un esfuerzo por posicionar al presidente como un líder responsable acosado por una oposición pendenciera.

Nadie espera que los republicanos que conquistaron la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias de noviembre adopten el programa legislativo de Biden, y tampoco es probable que el presidente acepte en el corto plazo las demandas de la otra parte de grandes recortes de gastos a cambio de un aumento en el techo de la deuda.

Pero el discurso y la respuesta del Partido Republicano programados para más tarde enmarcarían los términos del debate de cara al próximo año, incluso cuando Biden se prepara para anunciar una campaña para la reelección esta primavera.

El presidente y la Cámara se encaminan a una colisión que podría poner en peligro la calificación crediticia de la nación y la recuperación económica incompleta con ambas partes buscando ya ganar la batalla de la opinión pública.

Los republicanos ignoraron el llamado de cooperación de Biden el martes mucho antes de que llegara al Capitolio, que nuevamente estaba rodeado por vallas de seguridad dos años después de que una turba de partidarios del ex presidente Donald Trump irrumpió en el edificio el 6 de enero de 2021, buscando detener el conteo de votos electorales sellando el triunfo de Biden. Retrataron a Biden como un líder fracasado capturado por el ala liberal de su partido.

“El presidente Biden hizo campaña para ser el adulto en la sala”, dijo el martes por la tarde en el pleno del Senado el senador Mitch McConnell, de Kentucky, líder de la minoría republicana. “Pero él ni siquiera está tomando las decisiones en su propio partido. Una y otra vez, tema tras tema, este presidente ha entregado las llaves del auto a la izquierda radical y se ha convertido en un pasajero”.

La dinámica de poder cambiante se exhibió el martes por la noche. Sentado detrás del presidente por primera vez en una sesión conjunta estaba el nuevo presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, de California, quien ganó su puesto sólo después de 15 votaciones y promesas a su derecha de confrontar agresivamente a Biden en todo momento.

La presencia flotante del predecesor derrotado del presidente también se manifestó, con la respuesta oficial del partido asignada a la gobernadora Sarah Huckabee Sanders, de Arkansas, quien se desempeñó como secretaria de prensa de Trump en la Casa Blanca. Trump ya ha anunciado su campaña para desafiar al candidato demócrata en las elecciones del próximo año.

Sanders culpó al presidente por “los altos precios de la gasolina, las tiendas de comestibles vacías” y la animadversión racial. “Y mientras cosecha las consecuencias de sus fracasos, la administración de Biden parece más interesada en las fantasías del despertar que en la dura realidad que enfrentan los estadounidenses todos los días”, dijo.

“La mayoría de los estadounidenses simplemente quieren vivir sus vidas en libertad y paz, pero estamos bajo ataque en una guerra cultural de izquierda que no comenzamos y nunca quisimos pelear”.

Sin embargo, al subir a la tribuna el martes por la noche, el desafío de Biden no era sólo navegar por las nuevas realidades partidistas de Washington, sino persuadir a la nación en general de que está en el camino correcto después de la devastación causada por la pandemia de Covid-19 y el ataque del 6 de enero. Esperaba ofrecer una visión optimista en tiempos difíciles, celebrando las ganancias económicas en un momento en que las encuestas muestran que muchos estadounidenses aún no sienten esas ganancias.

El presidente celebró los avances recientes en la economía, incluida la caída de la inflación y el fuerte crecimiento del empleo, al tiempo que se atribuyó el mérito de la legislación destinada a reducir los precios de los medicamentos recetados para las personas mayores, ampliar los beneficios de salud para los veteranos, invertir en programas de cambio climático y reconstruir carreteras y puentes.

“Te preguntas si ya existe un camino para que tú y tus hijos salgan adelante sin alejarse. Lo entiendo”, dijo Biden.

“Es por eso que estamos construyendo una economía en la que nadie se quede atrás. Los trabajos están regresando, el orgullo está regresando debido a las decisiones que tomamos en los últimos dos años. Este es un plan de cuello azul para reconstruir Estados Unidos y marcar una diferencia real en sus vidas”.

El discurso se produce en un momento en que Biden ha obtenido importantes éxitos políticos y ha forjado una amplia coalición contra la invasión rusa de Ucrania, pero las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses no están satisfechos con su liderazgo e incluso la mayoría de los demócratas preferirían que alguien más se postulara para presidente en 2024. Biden tiene uno de los índices de aprobación promedio de segundo año más bajos de cualquier presidente moderno; sólo el promedio del segundo año de Trump fue peor.

El mensaje de Biden se nubló con una nueva investigación del fiscal especial sobre el mal manejo de documentos clasificados y el furor por un globo espía chino que cruzó el espacio aéreo estadounidense. Los republicanos han pasado los últimos días criticando a Biden por su debilidad percibida, argumentando que debió ordenar al Ejército que derribara el globo de inmediato en lugar de esperar hasta que llegara al Océano Atlántico para evitar posibles víctimas en tierra.

En su discurso, Biden pidió al Congreso que extienda un nuevo precio máximo de 35 dólares para la insulina para los beneficiarios de Medicare a todos los estadounidenses; hacer que los ahorros en las primas de los planes de salud de la Ley del Cuidado de Salud Asequible sean permanentes; imponer un impuesto mínimo a los multimillonarios; y cuadruplicar el impuesto sobre la recompra de acciones corporativas.