Derrota Trump ‘a domicilio’ a ex gobernadora Nikki Haley

The New York Times | Para el ex presidente, el triunfo de anoche es una munición más a su argumento de que la contienda ya ha terminado en los hechos

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Columbia, Carolina del Sur— El ex presidente Donald Trump derrotó fácilmente a Nikki Haley en las primarias republicanas de Carolina del Sur el sábado, asestándole un golpe contundente a sus esperanzas de reunir fuerzas en su estado natal y arrojando serias dudas sobre su viabilidad a largo plazo. La victoria de Trump, anunciada por The Associated Press, se esperaba ampliamente y ofrece nueva munición para su argumento de que en efecto la carrera ha terminado. Trump ha arrasado en los primeros estados, y se encamina hacia la nominación incluso cuando aún no se han otorgado la mayoría de los delegados. Trump ha mantenido su popularidad en Carolina del Sur desde su carrera en 2016, y las encuestas antes de las primarias lo mostraban consistentemente con una ventaja de dos dígitos. Pero Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur y embajadora de las Naciones Unidas durante la administración de Trump, esperaba superar las probabilidades, y su derrota a manos de votantes que probablemente son los más familiarizados con su política con seguridad aumentará aún más la incertidumbre sobre su camino adelante. Haley ha apostado su campaña a obtener apoyo de independientes y republicanos más moderados, especialmente en estados donde las primarias no están restringidas a votantes registrados con un solo partido. Pero esa estrategia falló en New Hampshire el mes pasado, el estado de votación temprana donde estaba más cerca de Trump en las encuestas, y en Carolina del Sur, planteando preguntas sobre si tendrá éxito en Michigan, que celebra su primaria el martes, y en cualquiera de los 16 estados que votan en el Supermartes el 5 de marzo. Aun así, Haley ha insistido en que seguirá en la carrera al menos hasta el ‘Supermartes’, argumentando que está proporcionando una alternativa para los votantes opuestos a Trump y sosteniendo que los estadounidenses merecen la oportunidad de elegir a un candidato. Los donantes han seguido vertiendo dinero en su campaña, dándole el efectivo para seguir adelante. Viajará a Michigan el domingo y tiene planeadas paradas en varios estados antes de los concursos del Supermartes, cuando el 36% de los delegados republicanos estarán en juego. “La gente quiere vernos seguir esta lucha”, dijo el sábado después de emitir su voto en Kiawah Island, Carolina del Sur. “Y creo que es algo bueno cuando reina la democracia, y creo que es genial para el Partido Republicano tener esta competencia”. La campaña de Trump ha señalado repetidamente su deseo de centrarse en la elección general. Durante su discurso del sábado en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Maryland, Trump no mencionó el nombre de Haley. Él y su equipo han instado a Haley a retirarse de la carrera, señalando su conteo de delegados y su liderazgo en las encuestas como prueba de que no tiene un camino matemático hacia la nominación. Los seguidores de Trump han superado a los de Haley en cada paso de la contienda hasta ahora. Incluso en Nevada, donde Haley fue la única candidata en una primaria republicana que no otorgó delegados, fue superada por una opción de “Ninguno de estos candidatos” en la boleta. Haley no hizo campaña allí, y su campaña restó importancia a la derrota simbólica, pero generó días de titulares vergonzosos. En Conway, Carolina del Sur, una región relativamente rural y profundamente conservadora del Noreste del estado, los votantes dijeron que tenían poco cariño por su ex gobernadora. “Ella es beligerante. Es una RINO”, dijo Jeremy Vaught, de 47 años, usando el acrónimo de “Republicana Sólo de Nombre”. Vaught emitió su voto por Trump. Y Rich Armstrong, de 61 años, dijo que sentía lo mismo, criticando la propuesta de Haley de aumentar la edad de jubilación. “Simplemente no me agrada”, dijo justo antes de votar por Trump. Humillación tras humillación En el último mes, los asesores de Trump han aprovechado cada oportunidad para argumentar que Haley aún no ha nombrado un estado cuya primaria piense que puede ganar. Trump buscó socavarla y humillarla mucho antes de Carolina del Sur. En New Hampshire, la campaña de Trump mostró su relativo poco apoyo en casa al llevar a un grupo destacado de republicanos de Carolina del Sur al estado, incluidos el gobernador Henry McMaster y el senador Tim Scott, a quien Haley nombró para su cargo. Ambos hombres han aparecido regularmente en los mítines de Trump en Carolina del Sur, con Scott, un ex rival por la nominación republicana, emergiendo como un importante portavoz y un posible compañero de fórmula. Trump también ha comenzado a afirmar que sólo eligió a Haley para el puesto de las Naciones Unidas en su administración para abrir el camino para que McMaster se convirtiera en gobernador. Esa línea es parte de una ráfaga cada vez más agresiva de ataques que Trump ha lanzado contra Haley desde que se redujo el campo republicano. Después de criticar sólo la posición de Haley en las encuestas, comenzó a apuntar a sus puntos de vista políticos mientras lanzaba insultos personales sobre su temperamento, inteligencia y matrimonio. Haley, por su parte, también ha lanzado críticas más fuertes contra Trump, construyendo sobre su argumento de meses de que los republicanos necesitan un líder más joven que pueda dejar atrás el “caos” de la era Trump. Lo ha llamado “descabellado” y sugirió que usaría los fondos del Comité Nacional Republicano para pagar sus crecientes cuentas legales mientras enfrenta cuatro acusaciones penales separadas. Trump enfrenta un total de 91 cargos criminales. Su derrota en Carolina del Sur marcó una transformación política sorprendente tanto para ella como para el Partido Republicano. Cuando se postuló para gobernadora en 2010, era la candidata anti-sistema acogida por los conservadores de base alineados con el Tea Party que la veían como una externa. Pero el movimiento que impulsó su éxito se unió detrás de Trump en 2016, ayudándolo a dominar la política republicana y remodelar el partido a su imagen. Haley, alguna vez vista en los márgenes conservadores del partido, ahora parece ser demasiado moderada para la base republicana. PUBLICIDAD