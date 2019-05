Deportarán a padres de ‘dreamer’ detenida por ICE

Chicago– Un matrimonio colombiano que escapó de su país en 2004 por la violencia y fue detenido el pasado 8 de mayo después de que a su hija le pasara lo mismo cuando acudió a llevar a la escuela a la nieta de ambos, será deportado este martes, según dijeron sus abogados.

Betty Rendon y su esposo Carlos Hincapié están actualmente en un centro de detención en Ullin, Illinois, desde donde serán transportados por carretera a Oakdale, estado de Louisiana, y de allí en avión a Colombia, reveló La Opinión.

Agentes migratorios se presentaron en casa de la pareja, que no tiene antecedentes penales, el 8 de mayo después que su hija, Paula Hincapié Rendón, fuera detenida cuando llevaba a su pequeña hija a la escuela.

Posteriormente, una Corte de inmigración en la ciudad dejó a Paula en libertad, ya que ella es una “dreamer”, como se conoce a los jóvenes que están protegidos por el Programa de Acción Diferida (DACA), pero no ocurrió lo mismo con sus padres.

La pareja llego al área de Chicago con visas de turistas en el 2004 para escapar la violencia de las guerrillas en su natal Colombia y solicitó asilo en 2009, pero le fue negado.

Rendon afirma que recibió amenazas de muerte por no permitir a las guerrillas reclutar a estudiantes en la escuela donde trabajaba como la directora del plantel.

Diana Rashid, abogada del National Immigrant Justice Center en Chicago, dijo a la prensa que la deportación se va a llevar a cabo a pesar de que ella presentó un recurso de amparo, con el argumento de que Betty Rendón iba a empezar en junio un doctorado en el Colegio Luterano de Teología en Chicago.

Rashid presentó 65 cartas de apoyo a la pareja y una petición con 15 mil firmas buscando detener su deportación, pero fue infructuoso.

Últimamente Rendón trabajaba como ministro principiante con la iglesia Evangélica Luterana Emanuel en Racine, Wisconsin, y su esposo en el sector de la construcción.

Paula, su hija, dijo estar preocupada por la separación de la familia y el problema agregado que ella, por estar acogida a DACA, no tiene permitido abandonar el país para poder visitar a sus padres en Colombia.

Inmediatamente después de su arresto el 8 de mayo, la pareja colombiana fue transportada al centro de detención en Kenosha, estado de Wisconsin, y días después al de Ullin, en Illinois.

Artemio Arriola, director político de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), afirmó que hay muchos casos actualmente de detenciones de inmigrantes que no tienen antecedentes y han contribuido al país.

Finalmente, Arriola cuestionó al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) por deportar a personas cuyas vidas pueden correr riesgo al regresar al país del que huyeron bajo amenazas.