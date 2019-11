Denuncian ilegalidad en programa 'Permanecer en México'

El Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas, la organización Mexicanos en Exilio, junto a la oficina del abogado Carlos Spector denunciaron las políticas del programa “Permanecer en México”, tanto por su ilegalidad como por la contradicción que presenta en el trato que otorga a peticionarios de asilo en los Estados Unidos.

En una conferencia de prensa el abogado refirió que resulta ilegal que agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), impidan el paso a los solicitantes de asilo en los puertos de entrada, y que además ordenen su regreso a México, así mismo el aumento simultáneo de la violencia en el país vecino.

“Estamos aquí para denunciar dos cosas, una que el programa “Permanecer en México” conlleva al retorno de solicitantes de asilo mexicanos a México, ante el incremento histórico de la violencia en este país”, señaló Spector.

El abogado subrayó el hecho de que mientras el Departamento de Estado de EU ha lanzado alertas a sus ciudadanos para que no visiten México por su peligrosidad, por otro lado envía de regreso a solicitantes de asilo a territorio mexicano.

“Los Estados Unidos han realizado advertencias a sus ciudadanos para no viajar a la frontera norte de México (Chihuahua, Nuevo Laredo, Sinaloa y Sonora), e incluso al mismo tiempo hemos sido testigos de 3 o 4 ataques mayores de los carteles al ejército mexicano”, afirmó Spector.

“Este es un incremento histórico de la violencia en México, que no solo pone en riesgo a la población mexicana, sino a todos los que buscan asilo y son retornados a México”, dijo el especialista legal en migración.

De acuerdo a Spector desde el año 2008 inició la aplicación de medidas que buscaban disminuir la inmigración de ciudadanos mexicanos a los Estados Unidos, por medio de la figura legal del asilo.

Sin embargo, las prácticas de separar a las familias tomaron impulso cuando los hombre adultos eran precisamente separados de sus esposas e hijos al momento de ser detenidos y procesados, con una intención que Spector ve con claridad.

“Lo que estamos viviendo ahora es una política antiinmigrante que tiene más de 20 años de llevarse a cabo, ya que hemos visto medidas para desalentar la inmigración de mexicanos y centroamericanos al realizar políticas como la separación de familias, algo que no era nuevo para las familias mexicanas pero que ahora se esta empleado para otras familias que llegan a la frontera, con la intención de que desistan y regresen a sus países”, observó el abogado.

Para Spector el hecho de que agentes federales implementen esta medidas hace que el programa “Permanecer en México” sea “dictatorial”.

“Ya que al no dejarlos ingresar al país lo hacen en violación a las leyes internacionales y de los Estados Unidos, poniendo en riesgo a familias mexicanas y centroamericanas”, sostuvo.

“El miedo de la gente de origen mexicano se ha incrementado, así como los casos de mexicanos que buscan asilo”, dijo Spector.

El abogado presentó en la conferencia de prensa a dos mexicanos peticionarios de asilo, cuyos casos están pendientes de resolución, y que tras 10 años de diligencias jurídicas ven con recelo la violencia en México y la latente posibilidad de que se les ordene regresar.

El primer caso es el de Miriam Rivas, originaria de Chihuahua, quien ganó su caso de asilo en mayo del 2017, pero cuando el gobierno federal apeló dicha resolución el dictamen final se mantiene hasta la fecha en el limbo.

“México sigue sin poder proteger a mujeres como yo, a pesar de que vivimos violencia gravada, no hay leyes que nos protejan realmente”, dijo Rivas a los medios.

Por su parte Alfredo Holguín, actual presidente de la organización Mexicanos en el Exilio, llegó a los Estados Unidos desde el año 2009 y en el 2011 pidió asilo al huir de la violencia por amenazas, extorsión, asesinato de un hijo y quema de las unidades de su empresa de transporte.

“La violencia sigue, no se ha compuesto, parece que estamos de nuevo en el año 2008, 2009, 2010 y 2011”, sostuvo Holguín, quien sigue en espera de una resolución a su caso.