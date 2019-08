Denuncia ‘ataque de odio’

Tras ser víctima de un caso que se investiga como un crimen de odio, un paseño se recupera de las serias lesiones que lo han mantenido desde hace más de dos meses en una cama de un hospital de la localidad, todo por expresar en una charla sus puntos de vista sobre migración y política.

El señor Ortiz, quien prefirió omitir su nombre por las características del caso, se encontraba en un establecimiento en el centro de su ciudad natal, cuando fue atacado con tal saña que hoy en día no se ha podido levantar debido a las múltiples fracturas y laceraciones, y en espera del apoyo del programa de Compensación para Víctimas de Crímenes (CVC) que otorga el gobierno del estado.

"Los crímenes de odio continúan siendo perpetrados en nuestra comunidad, primero estructuralmente, solo para luego manifestarse físicamente. Especialmente contra los más marginados dentro de nuestras comunidades, para algunos que están mucho más marginados que yo, y es en su nombre por lo que decidí compartir esto", dijo Ortiz

El ataque

La agresión se llevó a cabo el pasado 16 de mayo, cuando la víctima celebraba su cumpleaños entre amigos y familiares, con quienes sostenía una conversación "sobre inmigración, gentrificación y Kanye West", dijo el afectado.

"En cuestión de segundos, fui atacado violentamente por numerosas personas (en su mayoría blancas) que estaban sentadas a nuestro lado, y que habían escuchado nuestra conversación y se habían ofendido por nuestras inclinaciones políticas", dijo Ortiz.

De acuerdo al agredido, llegó un momento que cayó al piso cuando resbaló y se dislocó el tobillo de la pierna derecha, y al tratar de incorporarse cayó de nuevo y como consecuencia se fracturó la tibia y el peroné de dicha extremidad.

"Esta fractura fue lo más atroz posible, ya que es considerada de clase 4", dijo el hombre, al relatar solamente parte de las lesiones que sufrió por el ataque.

Al estar en el piso, sin posibilidades de levantarse, sus atacantes arremetieron con patadas y pisotones, mismos que hicieron que quedaran impresos las huellas de las suelas de sus zapatos en el rostro y ropa de Ortiz.

"Ellos (agresores) aprovecharon al máximo la situación, me pisotearon y patearon hasta que me desgarraron el músculo pectoral mayor del hueso del húmero", relató Ortiz, quien arrastrándose por el suelo pudo salir del establecimiento, donde otros clientes le auxiliaron para conseguir un transporte que lo llevaría a una sala de emergencias.

Ayuda

Ya en el hospital, un trabajador social del hospital ayudó al agredido a contactar a su familia, y a realizar un informe para solicitar ayuda del fondo de Compensación para Víctimas de Crímenes, después de ser sometido a diferentes intervenciones quirúrgicas.

Dicho programa, el cual depende de la oficina del procurador del estado de Texas, no solamente encontró bases para auxiliar a Ortiz con el pago de los gastos de hospitalización, sino incluso con las pérdidas económicas que la víctima ha padecido al estar imposibilitado de caminar o de asistir a su trabajo.

"Afortunadamente mi seguro médico cubre gran parte de los gastos, pero yo sigo sin poder caminar y no puedo mover la parte izquierda de mi cuerpo", sostuvo Ortiz.

Tan solo la cirugía de la pierna derecha, a centímetros del tobillo, requirió que se le colocaran 3 placas metálicas ante la multifragmentación de los huesos, así como la colocación de 12 tornillos para apuntalar el área afectada.

El Departamento de Policía de El Paso (EPPD) lleva a cabo las investigaciones del caso, pero por tratarse de una investigación en curso, se ha solicitado a El Diario mantener bajo reserva el nombre del establecimiento donde tuvo lugar el ataque.

"Se ha emplazado una demanda contra dicho lugar, porque ahora sabemos que no es el primer accidente de este tipo. De hecho hay evidencias incriminantes no solo sobre el grupo que me atacó, sino que también incriminan al establecimiento también por medio de videos", sostuvo la víctima.

El Programa de Compensación para Víctimas de Crímenes tiene sus oficinas centrales en la ciudad de Austin, pero cuenta con el número 1(800) 983-9933 para ofrecer información y asistencia al público.