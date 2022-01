Demoran hasta tres horas para vacunarse

Hasta tres horas para recibir el refuerzo y la vacuna contra el Covid-19, a pesar de contar con cita, esperaron cientos de personas en los centros de vacunación de la Ciudad de El Paso el lunes, debido a la escasez de personal.

Desde hace varias semanas, esta región comenzó a enfrentar un aumento de casos de Covid-19 motivados por la variante ómicron, lo que causó la ausencia de miles de miembros del personal en las diferentes instancias de la Ciudad.

Un miembro del personal del Centro de Convenciones de El Paso, uno de los sitios vacunación, confirmó que la demora se debe a que sólo cuentan con dos miembros del personal para administrar la vacuna, para cientos de personas formadas tanto de El Paso como de Ciudad Juárez.

“Ahorita se están tardando porque sólo hay dos personas que están poniendo la vacuna”, dijo un miembro del personal.

Añadió que se atiende a personas con y sin cita, sin embargo, los horarios agendados son para “asegurar” el refuerzo.

“No estamos tomando en cuenta el horario porque sólo tenemos dos personas que aplican las vacunas y hay muchas personas”, dijo

“La cita es para asegurar la dosis, no la hora de entrada y salida. Las personas que no hacen cita se arriesgan a que ya no haya vacunas”, añadió el miembro del personal, quien verificaba en las líneas las citas previamente agendadas.

Una paseña de 32 años, quien pidió no ser identificada, aseguró llegar desde las nueve de la mañana al centro de vacunación con su previa cita, sin embargo, fue vacunada hasta el mediodía.

“Llegué desde las nueve o nueve quince porque mi cita era a las diez. Y aun así tuve que esperar como tres horas”, comentó la paseña.

Otra familia proveniente de Torreón, México aseguró que viajó hasta El Paso sólo para aplicarse la vacuna debido a que “allá aún no la administran”.

“Pues nosotros nos vinimos con la familia de acá. Tenemos familiares en Juárez y nosotros siempre hemos tenido la visa. Ahorita vamos a provechar para ponernos el refuerzo y para ir a las tiendas, aprovechando que ya estamos acá”, dijo una mujer de 50 años que viajó desde Torreón.

“También trajimos a los niños porque en México aún no aceptan el refuerzo para los niños y mejor de una vez nos la pondremos todos”, agregó.

Autoridades recomiendan encarecidamente que el público continúe usando cubiertas para la cara en interiores y en espacios concurridos.

Debido a que una persona infectada puede transmitir el virus Covid-19 a otras personas antes de mostrar cualquier síntoma, es necesario mantener tapada la nariz y la boca para ayudar a retrasar la propagación del virus.

También se recuerda a la comunidad que continúe practicando la prevención y la buena higiene lavándose las manos con frecuencia y también el distanciamiento social.

Para obtener más información sobre Covid-19 como pruebas y más, visite EPStrong.org. Para obtener información sobre las vacunas Covid-19, visite EPCovidVaccine.com.