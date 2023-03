Demandan a Texas por no permitirles abortar

Cinco mujeres de Texas que dicen que se les negaron abortos médicamente necesarios están demandando al Estado, buscando aclarar cuándo el procedimiento está permitido por la ley estatal.

A ellas se unen en la demanda dos obstetras y ginecólogos que dicen que la “confusión generalizada entre la comunidad médica” los ha dejado incapaces de realizar plenamente su trabajo.

La demanda se anunció el martes en una conferencia de prensa en la que las demandantes compartieron historias sobre cómo sortear las complicaciones del embarazo que amenazan la vida en el estado más grande de la nación que prohíbe el aborto.

“El estado de Texas dice que quiere preservar la vida al prohibir el aborto legal y seguro”, dijo Anna Zargarian, quien tuvo que viajar a Colorado para hacerse un aborto después de que se le rompió la fuente a las 19 semanas de embarazo. “Nunca sentí que mi vida importara menos que durante esta situación”.

Las demandantes no piden a los tribunales que anulen las prohibiciones de aborto de Texas, sino que aclaren en qué circunstancias los médicos pueden interrumpir los embarazos.

La demanda fue presentada por el Centro de Derechos Reproductivos, un grupo legal de Nueva York que ha liderado muchas de las luchas legales recientes para proteger el acceso al aborto.

“Las prohibiciones de aborto de Texas pueden y deben leerse para garantizar que los médicos tengan amplia discreción para determinar el curso de tratamiento apropiado, incluida la atención del aborto, para sus pacientes que presentan condiciones médicas emergentes, sin ser cuestionados por el fiscal general, la Junta Médica de Texas, un fiscal o un jurado”, dice la demanda.

La demanda solicita a un juez que dictamine que el aborto está permitido en los casos en que una mujer embarazada tenga una condición física o una complicación del embarazo que haga que continuar con el embarazo sea inseguro, tenga una condición que se agrave o no pueda ser tratada durante el embarazo, o reciba un diagnóstico de una condición fetal que es incompatible con la vida.

Las leyes de aborto de Texas que se entrecruzan permiten a los médicos interrumpir embarazos sólo para salvar la vida de la paciente embarazada, pero la demanda argumenta que esos estatutos son vagos y contradictorios, lo que hace que los médicos no estén seguros de cómo proceder de manera segura.

Se han presentado varios proyectos de ley para ampliar esas excepciones para permitir el aborto en casos de violación o incesto, o anomalías del embarazo que hacen que el feto sea incompatible con la vida, pero no se espera que avancen en la Legislatura dominada por los republicanos.

Lauren Hall, una de las demandantes nombradas en la demanda, se emocionó cuando supo que estaba embarazada. Pero en su exploración de anatomía de 18 semanas, se enteró de que su feto se estaba desarrollando sin cráneo, una anomalía fetal letal conocida como anencefalia.

La doctora de Hall dijo que no podían ayudarla, le dijo a The Texas Tribune en septiembre. Tendría que permanecer embarazada hasta que abortara o diera a luz a un bebé que no podría sobrevivir fuera del útero.

O, sugirió la doctora en voz baja, Hall y su esposo podrían abandonar el estado.

“Y ella dijo: 'Si haces eso, no le digas a nadie por qué viajas, no le digas a tu trabajo, no le digas a nadie en el aeropuerto'”, dijo Hall al Tribune. “Lo que suena extremo, pero Roe v. Wade acababa de ser revocado. Todos estaban tan asustados”.

Esta noticia trágica y trascendental, y la elección inimaginable que enfrentaba ahora, provocaron una crisis de salud mental, dijo Hall. Pero le preocupaba que contarle a un proveedor de atención médica sobre su situación generaría más preguntas y, potencialmente, repercusiones legales.

Hall y su esposo finalmente juntaron el dinero para comprar vuelos de última hora a Seattle, donde pudo abortar. Hall dijo que muchas personas en su vida no tenían idea de cuán estrechas eran las excepciones en la ley hasta que ella lo experimentó de primera mano.

“Estaban todos conmocionados, como, 'Seguramente, hay una excepción para esto'”, dijo Hall. “Simplemente no se les ocurrió que una prohibición incluiría casos como éste”.

Una de las otras demandantes, Amanda Zurawski, se enteró a las 17 semanas de embarazo que estaba teniendo un aborto espontáneo y que corría un alto riesgo de infección. Pero el feto aún tenía latidos cardiacos y su vida no corría peligro, por lo que la enviaron a casa hasta que quedó séptica.

Zurawski, quien asistió al Discurso del Estado de la Unión en febrero como invitada de la primera dama Jill Biden, quedó marcada física y emocionalmente por la demora; una de sus trompas de falopio está permanentemente cerrada, y dijo el martes que está aterrorizada mientras reanuda el tratamiento de fertilización in vitro.

“Las bárbaras restricciones que han aprobado nuestros legisladores tienen implicaciones en la vida real de personas reales”, dijo durante la conferencia de prensa en el jardín del Capitolio estatal de Texas. “Las personas en el edificio detrás de mí tienen el poder de arreglar esto, pero no han hecho nada. De hecho, actualmente están tratando de aprobar medidas aún más restrictivas”.

El Centro de Derechos Reproductivos dijo el martes que continúa buscando otras vías para desafiar las prohibiciones de aborto a nivel estatal en los tribunales, al tiempo que aboga por protecciones federales contra el aborto.

El grupo desafió sin éxito el Proyecto de Ley 8 del Senado de Texas, que en 2021 prohibió el aborto después de unas seis semanas de embarazo, y argumentó en nombre de la Organización de Salud de Mujeres de Jackson en el caso que anuló Roe v. Wade el verano pasado.

Sin embargo, esta demanda representa el primer caso presentado por personas cuya atención durante el embarazo se vio directamente afectada por las nuevas leyes de aborto posteriores a Roe, dijo Nancy Northup, presidenta del Centro de Derechos Reproductivos.

“Estas mujeres… representan sólo la punta del iceberg”, dijo Northup. “Esta es la primera demanda en la nación, pero trágicamente es poco probable que sea la última”.