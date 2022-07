Demandan a Texas por muerte de paseño

Hace un año, el 13 de julio de 2021, un paseño fue muerto a balazos por un policía estatal –“trooper”– del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas.

Ahora, familiares de Jesse Carranza –quien murió a los 21 años– han demandado a DPS alegando que la muerte de su ser querido se dio en un tiroteo no justificado.

PUBLICIDAD

Con el apoyo de sus abogados –Chloe y Augustus Corbett, cuyo despacho se ubica en Dallas–, dieron a conocer la querella a través de una conferencia de prensa en línea este jueves.

“Él no lo pidió. Él no era un criminal. Era un niño obediente, así que sé que para los oficiales de la ley también habría sido obediente”, dijo Jessica Vargas, la madre de Carranza. “Él no era violento. Era muy cariñoso y muy, simplemente ponía a los demás antes que a sí mismo”.

Alrededor de las 2 pm de ese día fatídico, un State Trooper se detuvo en su patrulla para cargar gasolina en el establecimiento ubicado en la cuadra 13000 de Eastlake Boulevard.

Testigos en el lugar detallaron que una camioneta blanca se detuvo detrás de la patrulla, y posteriormente descendió una persona del sexo masculino, después identificado como Carranza, quien aparentemente atacó físicamente al agente de la ley.

El State Trooper desenfundó su arma y la descargó contra el supuesto atacante, quien cayó al piso herido de bala.

En el lugar se presentaron unidades del Departamento de Seguridad Pública de Texas (TXDPS), de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso (EPCSO) y del Departamento de Policía de Horizon para asegurar la zona, mientras peritos levantaban evidencia y testimonios en el lugar.

Carranza fue transportado al Centro Médico Del Sol de El Paso con heridas graves, donde después falleció. El padre de Jesse sostuvo que su hijo, graduado de Chaparral High School, presentaba problemas de salud mental.

La familia de Carranza y sus abogados dijeron que estaba desarmado y retrocediendo del policía cuando le dispararon. Añadieron que ni la Fiscalía de Distrito de El Paso ni DPS les apoyan en la indagatoria del caso.

Al respecto, la fiscal de Distrito, Yvonne Rosales, respondió que su dependencia toma muy en serio los tiroteos involucrados en la aplicación de la ley y quiere asegurarse de que estos casos se investiguen a fondo.

“Este caso aún está pendiente de una mayor investigación y no se pueden hacer comentarios sobre una investigación abierta”, agregó.