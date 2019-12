Demandan a hoteles 'por complicidad' en tráfico humano

Houston – Una mujer, que alega haber sido víctima de tráfico humano desde que tenía apenas 4 años, entabló una demanda en contra de tres cadenas de hoteles en el área de Texas reclamando que fueron negocios cómplices y corruptos “al permitir que los cuartos se usen para propósitos ilegales”, publicó La Opinión.

Las cadenas acusadas son Best Western International, Inc., Hyatt Corporatio y Red Lions Hotel Corporation.

En la demanda se les acusa de haberle rentado habitaciones a supuestos individuos que los propietarios sabían estaban traficando a personas.

La presunta víctima ahora es una mujer adulta y en la demanda es identificada como ‘F.M.’. Según se relató en los documentos, su padre la vendió a traficantes humanos de pequeña en el área de Irving, para sostener su adicción a las drogas.

La mujer dice que sufrió violaciones y otros abusos.

En varios casos, según F.M., los encargados de los hoteles miraban que los traficantes llegaban con las víctimas a los hoteles para venderlas a personas que estaban esperando en las habitaciones y que de cualquier forma les rentaban los cuartos.

La presunta víctima dijo que los hombres que la compraban la ataban a la cama y la violaban. Los que la vendían la controlaban con drogas.

La historia de la mujer incluye la violación de su hijo de 2 años por uno de los hombres que la traficaba como castigo por no querer trabajar.

La demanda fue entablada por The Lanier Firm que tiene sus oficinas en Houston, esta es la segunda persona que hace una demanda en contra de los hoteles, el pasado septiembre otra presunta víctima de tráfico humano en Houston hizo lo mismo.

Las cadenas acusadas tienen a los hoteles Best Western Plus DFW Airport Suites, Hyatt House Dallas/Frisco, Best Western Irving Inn & Suites at DFW Airport y America’s Best Value Inn Irving/Dallas en la demanda.