Demandan a 3 mujeres; ayudaron a otra a abortar

Un hombre de Texas está demandando a tres mujeres bajo el estatuto de muerte por negligencia, alegando que ayudaron a su ex esposa a interrumpir su embarazo, el primer caso de este tipo presentado desde la prohibición casi total del aborto en el estado el verano pasado.

Marcus Silva está representado por Jonathan Mitchell, ex fiscal general de Texas y artífice de la prohibición estatal de los abortos después de unas seis semanas de embarazo, y el representante estatal Briscoe Cain, republicano de Deer Park. La demanda se presenta en un tribunal estatal en el Condado de Galveston, donde vive Silva.

Silva alega que su ahora ex esposa se enteró de que estaba embarazada en julio de 2022, un mes después de la anulación del fallo Roe vs. Wade, y conspiró con dos amigas para obtener ilegalmente medicamentos para inducir el aborto y terminar el embarazo.

Las amigas enviaron mensajes de texto a la mujer, brindándole información sobre Aid Access, un grupo internacional que proporciona medicamentos para inducir el aborto por correo, alega la demanda. Los mensajes de texto presentados como parte de la denuncia parecen mostrar que, en cambio, encontraron una manera de adquirir el medicamento en Houston, donde vivían las dos mujeres.

Una tercera mujer entregó el medicamento, alega la demanda, y los mensajes de texto indican que la esposa se provocó un aborto en casa.

Las acusadas no pudieron ser contactadas de inmediato para hacer comentarios. La esposa de Silva solicitó el divorcio en mayo de 2022, según muestran los registros judiciales, dos meses antes del supuesto aborto. El divorcio finalizó en febrero. Comparten dos hijas, dice la demanda.

La demanda se basa en gran medida en capturas de pantalla de una conversación grupal que la ex esposa tuvo con dos amigas que aparentemente buscaban ayudarla para interrumpir su embarazo. Las amigas expresaron su preocupación de que Silva “se meta en tu cabeza”.

“Sé que de cualquier manera lo usará en mi contra”, dijo la mujer embarazada, según los mensajes de texto adjuntos a la denuncia. “Si le dijera antes, que no lo voy a hacer, lo usaría como [una forma de] tratar de quedarse conmigo. Y después del hecho, sé que intentará actuar como si tuviera algún derecho a tomar la decisión”.

“Elimina todas las conversaciones de hoy”, le dijo una de las mujeres más tarde. “No quieres que él mire”.

La demanda alega que ayudar a un aborto autogestionado califica como asesinato según la ley estatal, lo que le permitiría a Silva demandar bajo el estatuto de muerte por negligencia. Las mujeres no han sido acusadas penalmente. Las leyes de aborto de Texas específicamente eximen a la persona embarazada de enjuiciamiento; la ex esposa no es nombrada como acusada.

La legalidad del aborto en Texas en julio de 2022 es turbia. La ley de activación del estado, que hace que realizar un aborto sea un delito punible con hasta cadena perpetua, no entró en vigencia hasta agosto. Pero los líderes conservadores del estado, incluidos Cain y el fiscal general Ken Paxton, han afirmado que las prohibiciones de aborto del estado anteriores a Roe, que castigan con hasta cinco años de prisión a cualquier persona que realice o “proporcione los medios” para un aborto, volvieron a entrar en vigor el día en que Roe vs. Wade fue anulado en junio.

El estado legal de estos estatutos anteriores a Roe sigue siendo una cuestión polémica. En 2004, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito Federal dictaminó que esas leyes fueron “derogadas por implicación”, lo cual reafirmó el juez de Distrito de Estados Unidos Robert Pitman en un fallo reciente. Pero Cain y otros han argumentado repetidamente que la Legislatura restableció esas leyes con la reciente legislación sobre el aborto. Este asunto llegó a la Corte Suprema de Texas, pero el caso fue desestimado antes de un fallo final.

En 2021, la Legislatura aprobó una ley que convierte en delito grave proporcionar medicamentos para inducir el aborto, excepto en circunstancias extremadamente específicas.

Joanna Grossman, profesora de Derecho en la Facultad de Derecho de SMU Dedman, dijo que esta demanda es “absurda e incendiaria”. Dado que la paciente embarazada está protegida contra el enjuiciamiento, no existe una causa de acción subyacente para presentar una demanda por homicidio culposo en un aborto autogestionado, dijo.

“Pero esto va a causar tanto miedo y escalofríos que no importa si [Mitchell] tiene razón”, dijo Grossman. “¿Quién va a querer ayudar a una amiga a encontrar un aborto si existe alguna posibilidad de que sus mensajes de texto van a terminar en las noticias? Y tal vez van a ser demandados, y tal vez van a ser arrestados, y eventualmente se descartará, pero mientras tanto, habrán estado aterrorizados”.

Pero es posible que esta demanda tenga éxito, dijo Charles “Rocky” Rhodes, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho del Sur de Texas.

“Da miedo pensar que te pueden demandar por daños y perjuicios significativos por ayudar a una amiga a realizar actos que la ayudaron a tener incluso un aborto automedicado”, dijo Rhodes. “Obviamente, las acusaciones tendrían que probarse, pero esta demanda tiene un mérito potencial según las leyes de aborto de Texas tal como existen ahora”.

Mitchell y Cain tienen la intención de nombrar también al fabricante de la píldora abortiva como acusado, una vez que se identifique.

“Cualquier persona involucrada en la distribución o fabricación de píldoras abortivas será demandada”, dijo Cain en un comunicado.

Silva le está pidiendo a un juez de Galveston que le otorgue más de un millón de dólares en daños y una orden judicial que impida que los acusados distribuyan píldoras abortivas en Texas.