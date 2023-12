Demanda paseña a Texas tras ser violada en prisión

April Lacey todavía tiene pesadillas. Han pasado tres años desde que un miembro del personal de una prisión de mujeres de Fort Worth violó a Lacey, dos veces en días consecutivos, según una demanda presentada recientemente, informó el Fort Worth Star-Telegram.

Y ahora, aproximadamente dos años después de haber sido liberada de la custodia federal, Lacey todavía sufre ataques de pánico.

“No estaba aislado a la prisión”, dijo Lacey en una conferencia de prensa el jueves por la tarde.

“El trauma se fue, cuando me fui, conmigo”, señala la demandante.

Lacey, que ahora vive en El Paso, estuvo encarcelada en FMC Carswell, que es una prisión médica federal para mujeres en el Noroeste de Fort Worth, desde finales de 2014 hasta finales de 2021.

La mujer fue internada en Carswell específicamente porque tenía cáncer, dijeron sus abogados en la conferencia de prensa el jueves.

Lacey fue abusada por dos miembros diferentes del personal durante su estancia en Carswell, dice la demanda, aunque la demanda se presentó contra sólo uno de esos miembros del personal: la persona que, según ella, la violó.

Primero, un miembro del personal de la prisión abusó sexualmente de Lacey en 2015, según la demanda. Y luego, cuando Lacey enfermó de Covid-19 a finales de 2020 o principios de 2021, un especialista en recreación carcelaria llamado Marerllis Nix usó su posición de autoridad y violó a Lacey dos veces, dice la demanda.

Nix no ha sido acusado penalmente, según las bases de datos en línea y los abogados de Lacey. Nix no respondió a las solicitudes de comentarios del Star-Telegram el jueves. Nix, que ya no trabaja en Carswell, utilizó la “amenaza expresa o implícita de represalias si ella denunciaba la conducta”, dice la demanda.

Más tarde, Lacey denunció las agresiones, dice la demanda, y poco después recibió un informe disciplinario mientras estaba bajo custodia de un centro federal de reingreso, una instalación que también está bajo control de la Oficina Federal de Prisiones.

Los abogados de Lacey creen que el informe disciplinario fue una represalia por sus reportes. Un representante de Carswell no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el jueves por la mañana.

Lacey no es la primera mujer que denuncia abuso sexual en FMC Carswell. Una investigación de Star-Telegram de 2022 encontró que la prisión ha estado plagada durante mucho tiempo de encubrimientos y abusos sexuales sistémicos. Un informe federal, basado en datos de 2014 a 2018, encontró que Carswell tenía más informes de abuso sexual por parte de un miembro del personal que cualquier otra prisión federal para mujeres, informó anteriormente el Star-Telegram.

Un total de 35 mujeres en Carswell denunciaron agresiones sexuales durante ese tiempo, y los expertos han dicho que probablemente sea un recuento incompleto. Carswell alberga a mujeres que son más vulnerables que las recluidas en otras prisiones. La instalación de Fort Worth es la única prisión médica federal para mujeres, y muchas de las mujeres son enviadas allí específicamente para recibir atención médica.

Tanto en una declaración preparada como en la conferencia de prensa del jueves por la tarde, los abogados de Lacey denunciaron los problemas sistémicos en Carswell.

“Esa unidad es conocida por este comportamiento”, dijo Randall Kallinen, abogado de derechos civiles con sede en Houston. “Estamos tratando de poner fin a este comportamiento que tantas mujeres han sufrido”.

Y aunque la demanda nombra directamente al miembro del personal acusado, otro de los abogados de Lacey atribuyó la mayor culpa a la Oficina Federal de Prisiones.

“Este no es un problema aislado”, dijo Regina Powers, del bufete de abogados Bedlock Levine & Huffman, con sede en Nueva York. “Esto es un fracaso institucional. ... Este sistema habilita y protege a los abusadores y garantiza que el abuso continúe”.

Otro abogado de Bedlock Levine & Hoffman, David Rankin, señaló que el abuso sexual ha sido bastante bien documentado en las prisiones federales, incluso a través de informes federales. “No hay posibilidad de que la Oficina de Prisiones no esté al tanto de estos problemas”, dijo Rankin. “Pero el continuo fracaso del Gobierno de Estados Unidos a la hora de abordar este problema y mantener a la gente segura es espantoso”.

Lacey y sus abogados dijeron que esperan que la demanda aporte visibilidad (y cambio) a los problemas en Carswell y otras prisiones. “Ser violada no era parte de mi sentencia”, dijo Lacey en una declaración preparada.

“He encontrado el coraje para hablar de ello y presentar esta demanda porque no quiero que esto les siga sucediendo a las mujeres en Carswell. Espero que alguien las proteja”.

Lacey y sus abogados presentaron la demanda en la división de El Paso del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas. La demanda aún no ha sido programada para ninguna audiencia.

