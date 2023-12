Demanda madre a Socorro ISD

La paseña Samantha Magallanes, de 27 años, presentó una demanda el 1 de diciembre contra el Distrito Escolar Independiente (ISD) de Socorro y el ex oficial de policía del distrito Armando Ulloa Jr., alegando negligencia, descuido, imprudencia y uso excesivo de fuerza.

Magallanes, quien es madre de tres hijos, viajaba en caravana con un grupo de motociclistas el 23 de junio.

Ulloa la chocó, pero en vez de ofrecerle auxilio la enfrentó, le hizo una llave de cabeza, la arrojó violentamente al suelo y se fue cuando llegaron más oficiales al lugar, señalan los abogados Sergio Saldívar y Gabriel Pérez.

Magallanes nunca fue acusada de ningún delito en relación con el incidente.

“Me quedé en shock”, dijo Magallanes. “De buena gana puse mis manos detrás de mi espalda y él todavía sentía la necesidad de estrangularme. Mido 5 pies y 3 pulgadas” y él era mucho más grande que yo, así que no entiendo por qué pensó que necesitaba tomar esas manos. medidas. Es bastante traumático hablar de ello. No me dio ninguna razón por la que estaba haciendo esto”.

Magallanes busca una compensación por las lesiones físicas que sufrió, facturas médicas y otros daños. La demanda afirma que la compensación monetaria que se solicita es de más de 250 mil dólares.

Si bien Magallanes busca dinero para pagar por sus lesiones, el objetivo principal de la demanda es llamar la atención sobre el uso excesivo de fuerza por parte de un oficial de policía del distrito escolar, dijo Saldívar.

Entrevistado por El Paso Times, Ulloa dijo que no podía entrar en detalles sobre la demanda ya que está pendiente.

“Es una demanda frívola”, dijo Ulloa. “Es completamente falso. Lo llevaremos a los tribunales y se presentarán los hechos reales, y los hechos mostrarán que lo que se afirma en la demanda no es cierto”.

Los funcionarios del Distrito Escolar Independiente de Socorro declinaron hacer comentarios sobre la demanda ya que “no pueden discutir asuntos de personal ni litigios pendientes”.

Magallanes afirma que sufrió heridas en el cuello. Tenía dificultades para respirar y hematomas en el cuello.

Meses después del incidente, todavía no puede girar completamente el cuello y sigue teniendo problemas con la tráquea, dijo.

La demanda alega que Ulloa “tenía el deber de ejercer el grado de cuidado que una persona razonablemente cuidadosa usaría para evitar dañar a otros”.

La demanda afirma que Ulloa fue negligente, descuidado e imprudente, no mantuvo una vigilancia adecuada y no giró su vehículo a la izquierda o a la derecha en un esfuerzo por evitar la colisión.

El Distrito Escolar Independiente de Socorro es responsable porque Ulloa estaba trabajando como oficial de policía del distrito y usando un vehículo del distrito en el momento del incidente, y el distrito confió negligentemente un vehículo de la policía del distrito a un “conductor imprudente”, según la demanda.