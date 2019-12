Demanda hacia ICE se llevará a cabo

Nueva York— Un juez de Nueva York rechazó el jueves la solicitud del gobierno de Estados Unidos para desestimar una demanda que impugna la constitucionalidad de los arrestos realizados por las autoridades de inmigración en las cortes del estado.

El juez federal Jed Rakoff dijo que rechazaba los argumentos del gobierno de que los arrestos “no son asunto de esta corte, y aunque lo sean, los precedentes contra los arrestos en los tribunales no se aplican al ICE”, como se conoce al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

La demanda argumenta que los arrestos realizados por el ICE en los tribunales han aumentado considerablemente desde que Donald Trump asumió la presidencia del país.

Un portavoz del Departamento de Justicia rechazó comentar al respecto.

El juez, que escuchó los alegatos el mes pasado, apuntó que los abogados del estado de Nueva York señalaron que los arrestos civiles en los tribunales de Nueva York y sus alrededores han aumentado en un “notable mil 700% o más”.

“No se puede esperar que una corte funcione debidamente si terceros (entre ellos el poder ejecutivo) se sienten en libertad de interrumpir los procesos e intimidar a partes y testigos por medio de arrestos por violaciones civiles irrelevantes en la corte... o cuando partes y testigos se encuentran en tránsito desde o hacia los procesos en la corte”, escribió Rakoff.

El juez dijo que hace más de 500 años, el derecho anglosajón sentó el precedente de que no se pueden realizar arrestos civiles en los tribunales.

“Este precedente venerable, incorporado al derecho estadounidense en los primeros años de nuestra república por virtualmente todos los tribunales estatales y federales, ha permanecido en gran medida intacto a lo largo de los siglos”, dijo Rakoff.

El mes pasado, el juez dijo que las afirmaciones del gobierno federal sobre que sus políticas en torno a los arrestos en los tribunales no pueden ser revisadas por un juez federal eran “inusuales e insólitas”.

La fiscal general de Nueva York, el fiscal de distrito de Brooklyn y varios grupos defensores de inmigrantes habían demandado al ICE por las modificaciones en las políticas. Todos ellos celebraron el fallo.

“Nuestros tribunales estatales no pueden funcionar con el ICE tratando de detener a las partes, testigos y víctimas que dependen de nuestras cortes”, dijo Letitia James, la fiscal de Nueva York, en un comunicado. “El fallo de hoy garantiza que podremos presentar nuestros argumentos ante la corte acerca de que las políticas del ICE no son más que maniobras ilegales”.