Demanda contra NMSU alega armas en vestidores

Las Cruces, Nuevo México— Dos ex jugadores de baloncesto del estado de Nuevo México y un dirigente estudiantil presentaron una demanda ayer lunes en la que dicen que sus compañeros de equipo frecuentemente llevaban armas al vestuario donde agredían sexualmente a los jugadores como una forma de garantizar que todos permanecieran “humildes”.

Kyle Feit, junto con un compañero de equipo y un director estudiantil que no querían que se usaran sus nombres, presentaron la querella en el tribunal de distrito de Las Cruces, Nuevo México, contra la escuela, su director atlético, Mario Moccia, y ex entrenadores y jugadores. Todos menos Moccia fueron despedidos o se marcharon la temporada pasada; Moccia recibió una ampliación de contrato y un aumento de sueldo.

La demanda se presentó el mismo día del primer partido de la temporada 2023-24 de los Aggies, en Kentucky.

Feit reveló su nombre, dice la demanda, porque “su interés en hablar y responsabilizar a todos los acusados supera su deseo de proteger sus intereses de privacidad personal.

Algunas de las acusaciones (que los jugadores agredían sexualmente a sus compañeros de equipo después de obligarlos a bajarse los pantalones) fueron similares a las hechas en una demanda que la escuela resolvió a principios de este año con los ex jugadores Shak Odunewu y Deuce Benjamin, junto con el padre de Benjamin, por un monto que asciende a $8 millones.

La nueva querella afirma que, además de ser agredidos de la misma manera que Benjamin y Odunewu, las armas eran una presencia habitual en el vestuario y en otros lugares del campus y en los viajes del equipo. La demanda describe que a Feit le apuntaron desde el interior de las ventanillas del coche tres veces mientras caminaba por el campus.

No se permiten armas en el campus del estado de Nuevo México ni en viajes que involucren actividades escolares. La aplicación de esa regla por parte de la escuela fue objeto de un mayor escrutinio cuando el ex jugador Mike Peake disparó y mató a un estudiante de la Universidad de Nuevo México mientras el equipo estaba en un viaje por carretera en Albuquerque. Peake no fue acusado de ningún delito porque el vídeo mostraba que estaba actuando en defensa propia.

Tras el tiroteo de Peake, dice la demanda, “la presencia de armas (en el equipo) se hizo aún más real y amenazadora. (Feit) sabía que sus compañeros de equipo temían represalias por el tiroteo y el ambiente era muy tenso”.

La demanda se presentó menos de una semana después de la revelación de que los mismos tres jugadores nombrados en la demanda fueron declarados responsables de conducta sexual inapropiada, según una investigación del Título IX encabezada por la escuela.

El Las Cruces Sun-News informó que la investigación determinó que los jugadores, como una forma de asegurarse de que sus compañeros de equipo se mantuvieran “humildes”, exigían que otros jugadores se bajaran los pantalones y expusieran sus genitales, mientras que a veces también agarraban los genitales de esos jugadores.

Los tres demandantes alegan que los jugadores les hicieron cosas similares.