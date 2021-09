Demanda Biden a Texas por ley anti-aborto

Washington— La administración Biden demandó a Texas el jueves para tratar de bloquear la ley de aborto más restrictiva del país, que prohíbe el procedimiento desde las primeras seis semanas de gestación y permite a los ciudadanos privados emprender acciones legales contra cualquiera que ayude a una mujer a interrumpir su embarazo.

La ley entró en vigencia el 1 de septiembre, poniendo fin en la práctica a la mayoría de los abortos en el segundo estado más poblado de la nación.

La demanda presentada por el Departamento de Justicia en la Corte Federal de Austin pide a un juez que "proteja los derechos que Texas ha violado" al declarar inconstitucional la ley del aborto y emitir una orden judicial que bloquee su aplicación. En una conferencia de prensa, el fiscal general Merrick Garland dijo que la prohibición "es claramente inconstitucional según el precedente de la Corte Suprema".

"Este tipo de plan para anular la Constitución de los Estados Unidos es uno que todos los estadounidenses, independientemente de su política o partido, deberían temer", dijo Garland, advirtiendo que lo que él llamó el elemento de la ley "cazarrecompensas" puede convertirse en "un modelo de actuación en otros ámbitos por parte de otros estados y respecto a otros derechos constitucionales o precedentes judiciales".

El gobierno de Estados Unidos, agregó Garland, tiene la responsabilidad de "garantizar que ningún estado pueda privar a las personas de sus derechos constitucionales".

Una portavoz del gobernador de Texas Greg Abbott, de filiación republicana, defendió la ley y calificó como la demanda de la administración Biden como una estrategia para distraer a los estadounidenses de la retirada de tropas de Estados Unidos de Afganistán y la crisis de migrantes en la frontera con México.

"Confiamos en que los tribunales defenderán y protegerán ese derecho a la vida", dijo la secretaria de prensa estatal, Renae Eze, en un comunicado.

Corte Suprema dividida

La decisión de la Administración Biden de intervenir se produce después de que una Corte Suprema dividida se negó a detener la aplicación de la ley, mientras que los desafíos legales están pendientes. La ley prohíbe la mayoría de los abortos en Texas en una etapa en la que muchas mujeres aún no lo realizan porque están embarazadas. Las únicas excepciones son cuando está en juego la salud o la vida de una mujer.

La demanda presentada el jueves argumenta que la ley de Texas viola la cláusula de debido proceso de la Enmienda 14, asegurando que la medida priva a las mujeres en Texas del derecho al aborto e impone una "carga indebida", además de que la Constitución generalmente prevalece sobre las leyes estatales.

La demanda también dice que la medida interfiere con la obligación constitucional del gobierno federal de brindar acceso al aborto, incluso en casos de violación o incesto, a personas bajo la custodia o el cuidado de agencias federales o contratistas del gobierno, incluso en las cárceles.

Una larga batalla

Independientemente de lo que decida un juez de la Corte de Distrito de Texas, es poco probable que sea la última palabra. Un desafío anterior de los proveedores de servicios de aborto se trasladó rápidamente a la Corte de Apelaciones Federal para el Quinto Circuito, y de allí en una petición de emergencia a la Corte Suprema.

El presidente Joe Biden y los demócratas en el Congreso han criticado la ley de Texas y la negativa inicial del tribunal superior a bloquear la prohibición.

Una docena de otros estados han aprobado leyes que prohíben los abortos después de aproximadamente seis semanas de embarazo. Pero los jueces federales han impedido que esas medidas entren en vigencia, al considerar que las leyes son incompatibles con Roe vs. Wade, la decisión de la Corte Suprema de 1973 que garantiza el derecho a elegir el aborto antes de la viabilidad, por lo general alrededor de 22 a 24 semanas.

La ley de Texas fue diseñada para resistir un desafío legal preventivo similar. Prohíbe intencionalmente la aplicación de la ley por parte de los funcionarios del gobierno estatal, a quienes los proveedores de servicios de aborto normalmente se enfocarían en una demanda. En cambio, la ley autoriza a los ciudadanos privados a presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una mujer a abortar después de la ventana de seis semanas. Las personas pueden recibir un premio de 10 mil dólares si sus demandas tienen éxito. Pueden demandar a los proveedores de servicios de aborto, trabajadores de la clínica o aquellos que ayudan a una mujer a pagar el procedimiento o llevarla a una clínica.

En su decisión de 5 a 4 la semana pasada, la mayoría conservadora de la Corte Suprema dijo que los proveedores de servicios de aborto y los grupos de derechos civiles habían "planteado serias dudas sobre la constitucionalidad de la ley de Texas". Pero el tribunal permitió que la prohibición entrara en vigencia mientras se desarrolla la batalla legal, diciendo que los proveedores de abortos y los defensores que habían desafiado la ley no podían demostrar que estaban demandando a las personas adecuadas.

Su demanda se dirigió a jueces de tribunales estatales y secretarios de tribunales, quienes tendrían que aceptar demandas que alegaran violaciones de la prohibición para que esas demandas siguieran adelante. La mayoría dijo que era prematuro que la corte interviniera porque "no está claro si los acusados nombrados pueden o buscarán hacer cumplir la ley de Texas".

Todos los magistrados disidentes escribieron por separado, y los tres magistrados liberales de la corte caracterizaron la ley de Texas como un fin que gira en torno a la Constitución y el precedente de la corte.

"Debido al fallo de esta Corte, la ley de Texas prohíbe los abortos para la gran mayoría de las mujeres que los buscan, en claro, y de hecho indiscutible, conflicto con" decisiones judiciales pasadas, escribió la jueza Elena Kagan.

Garland dijo el lunes que su agencia haría todo lo posible para garantizar el acceso al aborto en Texas. Pero los defensores dijeron que la promesa carecía de detalles; instaron a la administración de Biden a encontrar una manera de desafiar la ley directamente.

Cuando se le preguntó el jueves sobre la intensa presión de los demócratas para tomar medidas, Garland dijo que el departamento "no presenta demandas basadas en la presión. Evaluamos cuidadosamente la ley y esta queja expresa nuestra opinión sobre la ley y los hechos".

Contra particulares

La demanda busca detener no solo al estado sino también a los particulares que entablarían demandas civiles para hacer cumplir la ley de Texas.

En respuesta, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, tuiteó: "Hoy, la administración Biden demandó a todas las personas en Texas" y dijo que Biden no debería inmiscuirse en los "derechos soberanos" de un estado.

Steve Vladeck, profesor de derecho constitucional en la facultad de derecho de la Universidad de Texas, calificó la demanda como "un" esfuerzo "ambicioso y poderoso para proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos". La pregunta, dijo, es si los ciudadanos que intentan hacer cumplir la ley son "agentes del estado y, por lo tanto, están sujetos a la orden judicial que busca el gobierno".

"Esa es una solicitud de reparación muy amplia", dijo Vladeck, quien ha criticado públicamente la forma en que se diseñó la ley para evitar la revisión judicial, "pero también quizás necesaria dadas las trampas procesales novedosas y cínicas que creó Texas".

Los partidarios de la ley emitieron un comunicado criticando la demanda federal incluso antes de la conferencia de prensa de Garland. Calificaron la demanda como un "intento desesperado" de bloquear la medida.

Biden "es un títere de la agenda del aborto radical, y su Departamento de Justicia descubrirá rápidamente que no tienen jurisdicción para detener la Ley de Latidos del Corazón de Texas", dijo Elizabeth Graham, vicepresidenta del Derecho a la Vida de Texas.

Impacto inmediato

La ley ya está surtiendo efecto. Las clínicas de aborto en Texas dicen que están cumpliendo con la prohibición de seis semanas y envían a las mujeres que están más avanzadas en sus embarazos a través de las fronteras estatales para buscar el procedimiento.

Texas Right to Life, que respaldó la ley, estaba recopilando consejos anónimos en su sitio web sobre posibles violaciones de la ley, pero hasta ahora no se han presentado demandas contra los proveedores de servicios de aborto en un tribunal estatal.

Si se presenta una demanda de este tipo, es casi seguro que se impugne, creando un nuevo camino para que los tribunales revisen la constitucionalidad de la prohibición.

Varias organizaciones de defensa que ayudan a las mujeres a acceder a abortos ya han obtenido órdenes de restricción temporales en los tribunales locales que prohíben a Texas Right to Life y otros usar la ley para demandarlas.

Pero esas órdenes judiciales se limitan a las personas involucradas y no impiden que otras personas u organizaciones presenten demandas contra cualquier persona involucrada en un aborto prohibido por la ley de Texas.