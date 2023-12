Demanda auditor municipal a El Paso por hasta 1 mdd

El auditor interno jefe de la Ciudad de El Paso, Edmundo Calderón, presentó una demanda contra la Ciudad, alegando que ella y algunos de sus miembros anteriores y actuales del personal lo acosaron e intimidaron luego de una auditoría de la tarjeta de gasolina realizada por su oficina. Esa auditoría encontró un uso “excesivo” de las tarjetas de gasolina financiadas por los contribuyentes de dos representantes de la Ciudad.

Calderón busca entre 250 mil y 1 millón de dólares en daños y perjuicios, según la demanda interpuesta el 14 de diciembre.

La demanda, que exige un juicio con jurado, nombra a varias personas, incluido el ex administrador de la Ciudad de El Paso, Tommy González, la abogada de la Ciudad de El Paso, Karla Nieman, el abogado adjunto de la Ciudad de El Paso, Juan González, la representante de la Ciudad de El Paso, Cassandra Hernández, y el esposo de Hernández, Jeremy Jordan, y Deborah Paz, residente de El Paso.

Según la querella, Tommy González y la abogada municipal Karla Nieman intentaron desacreditar el trabajo del auditor interno jefe luego de una auditoría de la tarjeta de gasolina que su oficina realizó a principios de este año.

El informe de la tarjeta de gasolina fue para el año calendario 2022 e incluyó el uso de gasolina por parte de los concejales anteriores y actuales, y del alcalde.

Según la demanda, Calderón dice que enfrentó represalias como resultado de sus hallazgos.

“Los comentarios e intentos de desacreditar a Calderón por parte de Tommy González y la abogada municipal Nieman fueron una represalia porque Calderón decidió realizar la auditoría y no informarles antes, para poder notificar a sus aliados que estaban robando gasolina a los ciudadanos de El Paso”, se lee en la demanda de Calderón.

“Tommy González y la abogada municipal Karla Nieman estaban molestos porque Calderón no les dijo antes e involucraron al Departamento de Policía en la investigación. Esto se debe a que Cassandra Hernández era su aliada y la persona elegida para postularse para alcalde. Tommy González esperaba que si los votos en el Concejo municipal de El Paso cambiaban, podría recuperar su trabajo. La abogada municipal Karla Nieman también quería que Cassandra Hernández no tuviera esta mancha, para poder conservar los votos y no preocuparse por perder su trabajo”.

La Ciudad rechazó hacer comentarios.

Las tarjetas de gasolina financiadas por los contribuyentes se entregaron a los miembros del Concejo y al alcalde.

Según la auditoría, dos concejales de la Ciudad, incluida la ex representante del Distrito 6 Claudia Rodríguez y la actual representante del Distrito 3, Cassandra Hernández, compraron miles de dólares más en gasolina en comparación con sus pares en 2022.

Después de investigar las quejas contra cada uno, la Comisión de Revisión de Ética emitió cartas de amonestación a Hernández y Rodríguez.

Rodríguez negó haber actuado mal y se negó a participar en la investigación de la comisión. Hernández devolvió el dinero y argumentó que la cantidad de horas que dedica a su trabajo como representante de la Ciudad compensa con creces el excedente de gasolina.

La auditoría

El auditor interno dijo que recibió un aviso anónimo en noviembre de 2022 de alguien que decía que la ex representante del Distrito 6 de la Ciudad de El Paso, Claudia Rodríguez, estaba usando su tarjeta de gasolina con fines relacionados a la campaña. Perdió su candidatura a la reelección en noviembre.

La auditoría señaló además lo que llamó “deficiencias” en la política de Tarjetas de Combustible Comercial de la Ciudad.

“La política es específica sobre el uso de la Tarjeta de Combustible Comercial por parte de los empleados de la Ciudad en vehículos propiedad de la Ciudad mientras realizan negocios de la Ciudad”, afirma el informe. “La política no aborda el uso de Tarjetas Comerciales de Combustible por parte de los miembros del Concejo municipal. Además, la política no proporciona orientación sobre el uso de la Tarjeta de Combustible Comercial en vehículos de propiedad privada (POV) utilizados por miembros del Concejo municipal”.

Calderón dijo que inicialmente contactó al Departamento de Policía para obtener videos de las gasolineras donde se usaban las tarjetas.

Uno de los videos mostraba al esposo de Hernández llenando dos vehículos familiares diferentes, lo que los miembros de la Comisión de Revisión de Ética dictaminaron que era un uso inapropiado del beneficio de gasolina financiado por los contribuyentes.

En una reunión del 4 de mayo, Calderón confirmó a los miembros actuales del Comité de Auditoría y Supervisión Financiera (FOAC), incluido el representante de la Ciudad del Distrito 1 Brian Kennedy, la representante de la Ciudad del Distrito 2 Alexsandra Annello, el representante del Distrito 6 Art Fierro y el representante del Distrito 4 de la Ciudad Joe Molinar, que la auditoría fue aprobada en octubre de 2022 por miembros anteriores del comité. Entre ellos se encontraban la representante Cassandra Hernández, además de la representante del Distrito 5 Isabel Salcido, el representante del Distrito 7 Henry Rivera y la ex representante del Distrito 8 Cissy Lizárraga.

Presunta intimidación

Calderón dijo que poco después comenzó el acoso.

El 21 de julio presentó una denuncia ante la Ciudad, algo que la ley de Texas exige antes de poder presentar una demanda.

La abogada de Calderón, Laura Enríquez, envió una carta de tres páginas a la abogada de la Ciudad de El Paso, Karla Nieman, y al alcalde de El Paso, Oscar Leeser, ese día.

Enríquez afirmó que su cliente fue víctima de acoso y represalias por parte del entonces administrador municipal Tommy González y su personal.

“González estaba intimidando a mi cliente, tratando de influir en su trabajo e impedir su independencia como auditor interno jefe de la Ciudad haciendo referencia a una solicitud de aumento”, decía la carta del 21 de julio, refiriéndose a una reunión del 18 de mayo.

La abogada de Calderón también dijo que el 9 de junio a él (Calderón) se le negó una solicitud de presupuesto para trabajos de ciberseguridad por $250 mil y sólo se le aprobó por $100 mil.

El 13 de septiembre, el Concejo municipal de El Paso votó para aprobar la contratación de un abogado externo en relación con la denuncia de Calderón.

Laura Cruz-Acosta, vocera de la Ciudad, dijo a KVIA Canal 7 por correo electrónico, que no hay ninguna actualización porque el Ayuntamiento no ha tomado ninguna medida pública sobre la queja.

“Hasta que el Concejo no tome medidas, no habrá próximos pasos que se debatan públicamente sobre este tema de la sesión ejecutiva”, afirmó.