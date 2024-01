Demanda alcalde de NY a autobuses de El Paso

Dos compañías de autobuses de El Paso se encuentran entre las 17 empresas de transporte demandadas por el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, por llevar inmigrantes a la ciudad bajo la Operación Estrella Solitaria del gobernador de Texas, Greg Abbott.

Classic Elegance Coaches y El Paso United Charters son mencionadas en la demanda presentada el jueves ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York. La demanda afirma que los acusados han obtenido millones de dólares en ingresos al implementar el plan de Abbott mediante el transporte de inmigrantes a la ciudad de Nueva York, Chicago, Filadelfia, Denver y el Distrito de Columbia.

Un gerente de El Paso United Charters, que sólo quiso dar su nombre como “Joe”, dijo que la compañía no ha recibido ningún documento y por lo tanto no podía hacer comentarios. Un hombre que contestó el teléfono en Classic Elegance dijo que la compañía no tenía comentarios.

La demanda busca más de $700 millones en daños y perjuicios, que según la demanda es lo que le ha costado a la ciudad de Nueva York cuidar a los más de 33 mil inmigrantes que han sido transportados allí desde Texas.

En un comunicado, Abbott calificó el jueves la demanda como infundada y dijo que todos los inmigrantes transportados en autobús o en avión a la ciudad de Nueva York “lo hicieron voluntariamente” después de haber sido autorizados a permanecer en Estados Unidos.

“Como tal, tienen autoridad constitucional para viajar por todo el país con la que el alcalde Adams está interfiriendo”, dijo Abbott en el comunicado, citando la Cláusula de Comercio de la Constitución de Estados Unidos.

Abbott comenzó a transportar en autobuses a inmigrantes fuera de Texas en abril de 2022, y ciudades fronterizas como El Paso también pagaron los autobuses chárter con fondos federales.

La Ciudad de El Paso, a través de la Oficina de Manejo de Emergencias, ha contratado varias compañías de autobuses chárter durante más de un año. Pero desde que comenzó a llegar la última gran ola de inmigrantes en septiembre, la Ciudad ha dependido principalmente de la Operación Estrella Solitaria para los servicios de autobús.

Desde septiembre, 466 camiones chárter transportando a casi 20 mil 500 migrantes han salido de El Paso hacia la ciudad de Nueva York, Chicago, Denver y, más recientemente, Filadelfia. De ellos, 166 fueron a la ciudad de Nueva York. Menos de 50 de esos autobuses fueron patrocinados por la Ciudad y el resto fue financiado a través del Departamento de Manejo de Emergencias de Texas.

La demanda cita una ley de servicios sociales que exige que cualquier persona que, a sabiendas, traiga a una “persona necesitada” desde fuera del estado a Nueva York para convertirla en una “carga pública”, está obligada a pagar por su manutención, diciendo que las empresas transportaron a los inmigrantes “de mala fe” y con la “mala intención” de trasladar el costo de su atención a la Ciudad de Nueva York.

La demanda afirma que las compañías de transporte están cobrando alrededor de mil 650 dólares por persona bajo la Operación Estrella Solitaria, mucho más que el costo de $291 de un boleto sencillo de ida en un autobús regular de Texas a la ciudad de Nueva York.

“Estas empresas han violado la ley estatal al no pagar el costo de cuidar a estos inmigrantes, y es por eso que estamos demandando para recuperar aproximadamente $700 millones ya gastados para cuidar a los inmigrantes enviados aquí en los últimos dos años por Texas”, dijo Adams en una declaración. “La demanda de hoy debería servir como una advertencia para todos aquellos que infringen la ley de esta manera”.