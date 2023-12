Demanda a Texas el Condado de El Paso

El Condado de El Paso y dos grupos defensores de los derechos de los inmigrantes demandaron el martes a funcionarios de Texas para impugnar una nueva y amplia ley que permite a las Policías Estatal y local arrestar a los inmigrantes que cruzan desde México, estableciendo un enfrentamiento legal sobre las políticas federales de inmigración.

La demanda federal se produjo un día después de que el gobernador Greg Abbott firmara el proyecto de ley, que calificó de “tan extremo” que creía que alejaría a los inmigrantes de Texas. Grupos de derechos civiles y de inmigrantes y funcionarios demócratas dijeron que la ley violaba la Constitución e invitaba a aplicar perfiles raciales a los ciudadanos hispanos en Texas.

Y es que el Condado, en voz de sus comisionados que por unanimidad votaron en contra de la controvertida disposición, informó que la nueva ley, que convierte la entrada ilegal a Texas en un delito estatal, violaba la Constitución. Los dos grupos sin fines de lucro que se unieron al Condado para presentar la demanda son Las Americas Immigrant Advocacy Center y American Gateways, que brindan servicios legales a inmigrantes.

Mientras la congresista Verónica Escobar celebraba la posición de los funcionarios electos al considerar la nueva ley como un retroceso a esfuerzos inconstitucionales anteriores de los estados para perseguir a los inmigrantes.

El fiscal Hicks expresó que esto es un circo político o una resolución política, “mi única preocupación es buscar justicia para la comunidad y seguirá siendo así”.

No obstante Escobar aseguró, mediante un comunicado de prensa, que la entrada de esta norma seguramente alimentará las violaciones de derechos civiles y la discriminación racial por parte del Estado de Texas en las comunidades fronterizas.

“Estoy orgullosa de que El Paso una vez más se enfrente al Estado de Texas y al gobernador Greg Abbott en el esfuerzo descaradamente inconstitucional de detener y encarcelar a migrantes bajo la SB4”.

Y remató: “No hay duda de que la situación en nuestra frontera Sur requiere acciones urgentes. Pero no nos equivoquemos: Texas no está tratando de encontrar una solución”.

Al igual que la legisladora, el juez del Condado, Ricardo Samaniego, y el alcalde Oscar Leeser coincidieron que lejos de resolver el problema lo empeorará y eventualmente se llegará a la misma situación en donde los inmigrantes se anden escondiendo y no siguen el proceso adecuado.

“Piensan que si hacemos ‘x’ la gente va a parar de venir. Vienen de lugares muy difíciles y aquí con toda la problemática, es mejor que lo que están viviendo en sus países”, dijo Samaniego.

No obstante, Adolpho Tellez, presidente del Partido Republicano en El Paso, mencionó que la promulgación de la nueva ley es un paso para disminuir el flujo migratorio ilegal”. No es complicado saber que si una persona entra a los Estados Unidos ilegalmente están rompiendo las leyes de este país”.

Aseguró que ante la falta de cumplimiento del Gobierno federal el gobernador Abbott tomó su responsabilidad para controlar el paso de inmigrantes por la frontera Sur, aunque reconoció que nunca se va terminar la problemática.

A su vez el alcalde Leeser manifestó que la Policía de El Paso está para salvaguardar la seguridad de todos los ciudadanos que se encuentran en la frontera y apuntó: “No están aquí para hacer el trabajo del Gobierno federal”.

Lo anterior luego de que la nueva legislación ampliara las facultades de los cuerpos de seguridad al permitirles a las Policías Estatal y local arrestar a los inmigrantes que cruzan desde México.

Aunque esta es la primera demanda que enfrenta ahora el Gobierno estatal, dirigentes de organizaciones pro derechos humanos se preparan para impugnar esta política de inmigración adoptada por Texas.

La congresista Escobar recordó que el estado de Texas ha demandado a la administración Biden para impedir que implemente cambios que podrían ayudar a abordar la situación, y el gobernador Abbott ha optado por utilizar esta histórica crisis de refugiados en el Hemisferio Occidental como una oportunidad política.

En última instancia, aseguró que el trabajo del Congreso es reformar las leyes de inmigración obsoletas y proponer soluciones legislativas que defiendan nuestros valores, mejoren nuestra seguridad y creen un sistema de inmigración humano y reflexivo.

“Hago un llamado a mis colegas del Congreso para que apoyen la Ley de Dignidad, el único proyecto de ley bipartidista de reforma migratoria integral en el Congreso, que aborda los desafíos y oportunidades que enfrentamos hoy en la frontera y más allá. Y renuevo mi llamado al Departamento de Justicia para que intervenga también”.

En la demanda, el Condado de El Paso y los dos grupos sin fines de lucro argumentaron que la ley estatal debería ser derogada en su totalidad porque el Gobierno federal tiene autoridad exclusiva sobre asuntos de inmigración.

Regalo de cumpleaños

La demanda, presentada en un tribunal federal de Austin, nombra como acusados al Departamento de Seguridad Pública de Texas, cuyos agentes estarían ahora facultados para realizar arrestos conforme a la ley, y al fiscal de Distrito de El Paso, el republicano Bill Hicks, cuya oficina procesaría los delitos. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) representa a los demandantes.

“No tenía idea de que mi regalo de cumpleaños este día sería ser demandado por mi propio Condado, así que es una forma un poco diferente de celebrar el cumpleaños”, dijo Hicks sorprendido y quien previamente había anticipado la acusación en contra del Estado.

“Anticipé completamente que habría una orden judicial que impediría el procesamiento de esos casos hasta que la demanda enriquezca probablemente el Quinto Circuito y luego en ese momento podremos ver algo de alivio, pero con el tiempo anticipo que este caso podría llegar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos”.

Mencionó que estos son los enfoques de esta oficina, la cual continuará buscando justicia para las personas en los tribunales, independientemente del progreso de esta demanda, “así que no me preocupa esta demanda, tomara el curso que tome”, expresó al enfatizar que ello no disuadirá ni distraerá a esta oficina en la búsqueda de justicia en los tribunales de los condados de Hudspeth y Culberson y el Condado de El Paso.

Apuntó que su enfoque es seguir los tres objetivos principales que tuvo desde el primer día que asumió el cargo: asegurarse que el caso Walmart vaya por buen camino, la eliminación del atraso de cerca de 14 mil expedientes y lidiar con la escasez de personal.

“Estoy muy contento con el progreso que hemos logrado, va a tomar mucho tiempo salir del agujero en el que nos dejó la administración anterior, pero estamos en camino de eliminar los problemas con la escasez de personal”, dijo al lamentar que la Corte de Comisionados no les dio las plazas que habían solicitado.

En su mensaje a la comunidad dijo que los ciudadanos deben sentirse seguros y confiar en las autoridades para procesar aquellos casos en los que haya sido víctima de un delito. “No es en absoluto un requisito para recibir servicios como víctima de un delito. Tenga en cuenta que puede llamar a la Policía y a la Oficina del Sheriff, el Departamento de Policía y el DPS quienes responderán sin importar el estatus migratorio. La nueva ley no está vigente y entrará en vigor en marzo de 2024, reiteró.

En la denuncia, los abogados del Condado de El Paso estimaron que la nueva ley podría resultar en 8 mil arrestos adicionales cada año, generando costos elevados para los tribunales y cárceles del Condado y sobre todo alterando la relación entre el gobierno del Condado y su comunidad de inmigrantes.

El Condado estimó que las nuevas instalaciones carcelarias costarían más de 160 millones de dólares, junto con otros 24 millones de dólares cada año para albergar a los inmigrantes arrestados bajo la ley, la cual los grupos defensores de los migrantes consideran que perjudica también la capacidad de ayuda a los inmigrantes, incluidos aquellos que buscan asilo.