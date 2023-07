Demanda a la Ciudad por $1 millón madre de niño ahogado

La madre de un niño de 3 años que se ahogó en un parque acuático de la Ciudad de El Paso en mayo presentó una demanda contra Destination El Paso, que administra los parques acuáticos municipales, y contra la Ciudad de El Paso, alegando negligencia grave y conducta ilícita que culminaron en muerte.

La demanda fue anunciada en un comunicado de prensa emitido el viernes 7 de julio por el bufete de abogados Webster, Vicknair y MacLeod de Houston, quienes la interpusieron el 30 de junio en nombre de Jessica Weaver. El 13 de mayo, el hijo de 3 años de Weaver, Anthony Leo Malave (A.M.), murió en el parque acuático Camp Cohen.

Weaver afirma que el ahogamiento ocurrió como resultado de que el parque no estaba preparado para aceptar visitantes de manera segura.

“En lugar de asegurarse de que los invitados, como A.M., estuvieran a salvo, los demandados estaban demasiado preocupados por llenar el parque acuático con gente y asegurarse de que la banda en vivo tocara”, afirman los documentos en poder de El Diario de El Paso.

Weaver argumenta que el parque no tenía suficiente personal en ese momento y que los salvavidas contratados no estaban capacitados porque cuando publicaron el puesto de trabajo solicitando los salvavidas decía que “no requería que los candidatos tuvieran experiencia y sólo necesitaban tener 16 años para postularse”. Además, Weaver cree que la videovigilancia del día lo demostraría. Sin embargo, Weaver afirma que el video que debió mantener la Ciudad de El Paso fue destruido.

“Convenientemente, las imágenes de video, que la acusada City of El Paso era responsable de mantener, fueron destruidas”, continuó la demanda. “Esto es claramente destrucción bajo la ley y más esfuerzos de la acusada Ciudad de El Paso para desviar toda culpa”.

Por último, Weaver señala que ninguna de las partes en la demanda asistió al funeral, según documentos judiciales.

“Esto demuestra claramente la falta de atención con respecto a la muerte de un niño que debería haber sido protegido por los acusados, incluso por sus socorristas de 16 años sin ‘experiencia requerida’”, dice la demanda. “En cambio, todo siguió como de costumbre y los acusados continuaron operando el parque acuático”.

La Ciudad de El Paso se negó a comentar sobre la demanda ya que es un litigio activo.

Cuestionan respuesta

Entrevistada por KFOX News (Canal 14.1) después de la tragedia, la madre aseguró que llamaron a los Servicios de Emergencias (EMS) a las 5:09 p.m. y llegaron al lugar a las 5:14 p.m. pero dijo que la respuesta en el parque fue un “choque de trenes lento”.

“No estaban listos para cambiar el equipo si uno no funcionaba correctamente para este niño, no sabían cómo hacer RCP boca a boca, ni siquiera dijeron: esto no funciona, hagámoslo, fue como si dijeran sigamos adelante con lo que tenemos y veamos el resultado”.

En respuesta, el Departamento de Bomberos de El Paso (EPFD) emitió un comunicado en el que señala los tiempos oficiales de respuesta para el incidente. Los datos señalan que se recibió la llamada a las 17:09.25 y los socorristas fueron enviados a las 17:10:12. La primera unidad llegó a la escena a las 17:12:49, concluyendo que el tiempo total de respuesta fue de 2 minutos con 37 segundos.

La Ciudad declinó señalar cuántos salvavidas estaban en funciones en Camp Cohen cuando ocurrió el ahogamiento, así como señalar si existe un déficit de personal especializado.

Weaver describió a Malave como un niño feliz.

“Amaba a Mickey Mouse, lo cargaba a la iglesia, todas las mañanas a la escuela, cargaba su manta y a Mickey Mouse y quiero decir que simplemente disfrutaba de la vida”, dijo Weaver.

Si bien nunca podrá recuperar a su hijo, Malave compartió su historia con la esperanza de que la Ciudad de El Paso implemente cambios y evite que se pierdan vidas en el futuro. (Staff/El Diario de El Paso)

