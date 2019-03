Deléitese con Broadway en El Paso

El Paso Electric presenta Broadway en El Paso Temporada 2019-20 en el Teatro Plaza, que arranca con Charlie y la Fábrica de Chocolate de Roald Dahl.

Celebrando la 16ª temporada que trae Broadway al histórico Teatro Plaza, esta temporada se destaca por la presentación del fenómeno musical de Cameron Mackintosh, Los Miserables, y cuenta con los estrenos de Broadway en El Paso de Charlie y la Fábrica de Chocolate, de Roald Dahl; Un estadounidense en París; Una vez y Mesera , así como el favorito de El Paso, Blue Man Group.



“¡Nos complace traer estos fantásticos clásicos, estrenos y favoritos de Broadway a El Paso! El tamaño y la solidez de nuestra base de asistentes ha hecho posible traer estos títulos al Teatro Plaza y apreciamos el creciente apoyo que la comunidad de El Paso ha brindado a Bradway”, dijo Steve Traxler, presidente y cofundador de Jam Theatricals.

Paquetes de boletos de temporada y boletos para grupos ya están a la venta. Los beneficios de los boletos de temporada incluyen los mismos asientos garantizados para todos los espectáculos, así como la posibilidad de renovar esos asientos año tras año.

Las entradas para los espectáculos individuales serán anunciadas en una fecha posterior. Para obtener información sobre boletos para grupos, renovación de paquetes de temporada o convertirse en un nuevo titular de paquetes de temporada de El Paso Electric presenta Broadway en El Paso. Temporada 2019-20 en el Histórico Teatro Plaza.





La temporada completa es la siguiente:

• Charlie y la fábrica de chocolate de Roald Dahl: del 22 al 27 de octubre del 2019

• Blue Man Group: el 19 y 20 de noviembre del 2019.

• An American in Paris: el 25 y 26 de febrero del 2020.

• Once: el 13 y 14 de marzo del 2020.

• Les Miserables: del 7 al 12 de abril del 2020

• Waitress: el 9 y 10 de junio del 2020.





Acerca de la temporada



• Charlie y la Fábrica de Chocolate, de Roald Dahl



¡El increíble cuento de Roald Dahl ahora es el boleto de oro de El Paso! Es la receta perfecta para un deleite delicioso: canciones de la película original, que incluyen “Pure Imagination”, “The Candy Man” y “I've Got a Golden Ticket”, junto con una nueva animada y pegajosa banda sonora de los compositores de Hairspray. Willy Wonka está abriendo su maravillosa y misteriosa fábrica de chocolate... para unos pocos afortunados. Eso incluye a Charlie Bucket, cuya sosa vida está a punto de estallar de color y confección más allá de sus sueños más locuaces. Él y otros cuatro ganadores de boletos dorados se embarcarán en un fascinante viaje a un mundo de pura imaginación. Ahora es tu oportunidad de experimentar las maravillas de Wonka como nunca antes: ¡prepárate para los Oompa-Loompas, increíbles invenciones, el gran elevador de cristal y más, más,y más en este eterno espectáculo!



• Blue Man Group



Experimente el fenómeno. Blue Man Group es mejor conocido por sus populares espectáculos teatrales y conciertos que combinan comedia, música y tecnología para producir una forma de entretenimiento totalmente única. The New York Times describe el espectáculo como “una de las piezas de desempeño más deliciosas jamás organizadas”. ¡E! Entertainment News exclama: “Blue Man Group es lo que todas las actuaciones en vivo aspiran a ser”. El Baltimore Sun elogia, “¡Blue Man Group se derrumba Es una producción grande, ruidosa, divertida, tonta y visualmente llamativa!”



• Un Americano en París



En París durante la posguerra, el romance está en el aire y reina el optimismo juvenil. Las increíbles melodías de Gershwin se combinan con una danza que desafía a la gravedad mientras el mundo redescubre el poder del amor en esta impresionante producción. Con la esperanza de comenzar una nueva vida, el veterano de la Segunda Guerra Mundial, Jerry Mulligan, elige a París, la ciudad recién liberada como el lugar para darse a conocer como pintor. Pero la vida de Jerry se complica cuando conoce a Lise, una joven de una tienda parisina con su propio secreto, y se da cuenta de que no es su único pretendiente. Ganadora de cuatro premios Tony e inspirada en la película ganadora del Premio de la Academia, esta exquisita producción presenta tus canciones favoritas de Gershwin, incluyendo “I Got Rhythm”, “Liza”, “S Wonderful”, “But Not for Me” y “Stairway to paradise.”



• Once



Ganador de ocho premios Tony en el 2012, entre ellos mejor musical, Una Vez es una experiencia verdaderamente original de Broadway. Con un impresionante conjunto de actores/músicos que tocan sus propios instrumentos en el escenario, Una Vez cuenta la encantadora historia de un músico callejero de Dublín que está a punto de renunciar a su sueño cuando una joven hermosa se interesa repentinamente en sus inquietantes canciones de amor. A medida que la química entre ellos crece, su música se eleva a nuevas y poderosas alturas... pero su conexión poco probable resulta ser más profunda y compleja que un romance cotidiano. Emocionalmente cautivador y teatralmente impresionante, Una Vez te atrapa desde la primera nota y nunca te deja ir. Es una historia inolvidable sobre cómo hacer nuestros sueños realidad y el poder de la música que nos conecta a todos.



• Los Miserables



Cameron Mackintosh presenta la nueva producción del fenómeno musical ganador de los Premios Tony de Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg, Les Miserables, directamente de un aclamado regreso de dos años y medio a Broadway. Con su gloriosa nueva puesta en escena y su deslumbrante escenario inspirado en las pinturas de Víctor Hugo, esta impresionante nueva producción ha dejado atónitos tanto al público como a los críticos, vitoreando “¡Les Miz ha nacido de nuevo!” (NY1). Con el telón de fondo de la Francia del siglo XIX, Los Miserables cuenta una historia fascinante de sueños rotos y amor no correspondido, pasión, sacrificio y redención, un testimonio atemporal de la supervivencia del espíritu humano. Con una emocionante partitura y las amadas canciones “I Dreamed A Dream”, “On My Own”, “Stars”, “Bring Him Home”, “One Day More”, y muchas más, esta historia épica y edificante se ha convertido en uno de los musicales más célebres de la historia teatral. Visto por más de 70 millones de personas en 44 países y en 22 idiomas en todo el mundo, Los Miserables sigue siendo el musical más popular del mundo, rompiendo récords de taquilla en todas partes en su 32º año.



• Waitress



Conoce a Jenna, una mesera y experta pastelera que sueña con salir de su pequeño pueblo y de su problemático matrimonio rocoso. Entregando su corazón entero a la confección de tartas, ella elabora postres que reflejan su vida alucinada, como “La llave (lima) a la tarta de la felicidad” y “Traicionada por mi tarta de huevos”. Cuando un concurso de repostería en un cercano condado –y el satisfactorio encuentro con alguien nuevo– le muestra a Jenna la oportunidad de un nuevo comienzo, ella debe encontrar el coraje para aprovechar dicha oportunidad. El cambio está en el menú, siempre y cuando Jenna pueda escribir su propia receta perfectamente personal para la felicidad. Traído a la vida por un innovador y creativo equipo femenino, este éxito nominado al Premio Tony presenta música y letras originales de la nominada al Grammy Sara Bareilles (“Love Song”, “Brave”), un libro del aclamado guionista. Jessie Nelson (Yo Soy Sam) y dirección de la ganadora del Premio Tony Diane Paulus (Pippin, En Busca de la Tierra de Nunca Jamás).