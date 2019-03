Deleita a fronterizos con su música

A lo largo de sesenta años Antonio Hernández Villar, mejor conocido como ‘Tony’, ha recorrido los diferentes bares y restaurantes de El Paso y Ciudad Juárez entonando canciones mexicanas acompañado de su guitarra, lo que ha convertido en un embajador de la cultura del país azteca.

Originario de Gómez Palacio, Durango, México, llegó a la fronteriza Cd. Juárez a los 16 años. Su primer trabajo fue tocar las maracas en el trío que formaron sus hermanos, instrumento que aprendió rápido para luego dominar la guitarra y el requinto.

“Recuerdo que recorríamos la Mariscal y la avenida Juárez en aquellos años de cuando Juárez era otro distinto al actual”, dijo con nostalgia al memorizar los tiempos de antaño.

Música de trío, románticas, boleros, huapangos, rancheras y hasta tangos son los géneros que ha logrado dominar a la perfección en las últimas décadas para gusto de su audiencia y clientes.

“Hay que cantar de todo porque el público pide de todo y si no se la sabe una imagínese queda uno mal”, comentó luego de ofrecer un número musical en el restaurante de su amigo Héctor ‘Jalisco Café’, ubicado en el Segundo Barrio.

A sus 76 años, afirma, mantiene la misma disciplina que se impuso en su juventud. “Hay que dormir bien, alimentarse bien y nunca tomarse un trago durante sus presentaciones”. “La gente merece respeto y si uno se toma unos tragos durante la actuación ya no es lo mismo”.

Explicó que el mantenerse saludable es garantía de una buena voz a la hora de la cantada, sobre todo tener una memoria lúcida para evitar el olvido de las melodías.

Externó que durante muchos años recorrió los bares de la ciudad como solista, lo que valió conocer tanto a compañeros del giro, empresarios y clientes de la frontera, amantes de la música mexicana.

“Al andar en la cantada conocí a algunos compañeros y decidimos conformar un trío, el cual ha sido el gusto de la gente”, comentó visiblemente emocionado y agradecido con sus paisanos Ernesto ‘El Chapulín’ y Rubén su acompañamiento.

Denominado Trío ‘Santa Rosa’, en alusión al barrio donde vivió en Gómez Palacio, los músicos recorren los vecindarios de El Paso donde son contratados, pero también en los restaurantes Domínguez, ubicado sobre el bulevar Viscount y Jalisco Café donde actualmente tocan los fines de semana.

Y es precisamente el barrio Santa Rosa, ubicado en la zona Centro del poblado, donde nacieron las famosas canciones de ‘Gema’, ‘Tres regalos’ y ‘Alma de cristal’, entre otras 100 melodías del famoso compositor de la década de los 50 Luís Cisneros Alvear —Guicho Cisneros, lo que les causa un doble orgullo representar a esa colonia de Gómez Palacio.

Casado con Socorro desde hace 55 años y padre de 6 hijos, dijo sentirse orgulloso de su profesión porque gracias a ella logró sacar adelante a sus familia brindándole una educación universitaria. “Tres son profesionistas y eso me hace sentirme orgulloso”.

En los 24 años como residente de esta ciudad manifestó que su canto y música ha sido del agrado de esta comunidad.

“La gente pide de todo y les cantamos igual canciones románticas de Gonzalo Curie, Agustín Lara, Joaquín Pardavé, entre otros reconocidos artistas de aquella época dorada”, indicó el vecino de los linderos del sector de Monta Vista, ubicada en el este de la ciudad.

“Yo espero cantar hasta el final de mis días, hasta que Dios me lo permita y de plano ya no pueda mover mis dedos”, dijo el duranguense que cada vez que sale al escenario lo invade el orgullo de ser mexicano. “Para mí esta es mi vida y un orgullo llevar a cada rincón la música mexicana y aprovechar el ‘don’ que me dio Dios”