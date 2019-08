Dejó huracán Harvey trauma en habitantes de Houston

Houston– Cuando Sandra Edwards regresó a los jardines de Kashmere en octubre pasado por primera vez desde el huracán Harvey, su casa había sido destruida hace mucho tiempo, revelando docenas de huecos a través de los cuales podía ver el cielo, el suelo y las casas circundantes.

El Houston Chronicle informa que cada hoyo fue una invitación a los bichos, y, como ella dice, “no me gustan bichos”.

Entonces, Edwards comenzó a parchear, creando un collage desesperado de papel tapiz viejo, cinta adhesiva, tela, periódico, cartón y su cinta favorita con estampado de arcoíris que compró cuando la tienda de dólares se quedó sin color gris.

Para evitar quedarse inactiva e incapaz de cocinar con electrodomésticos descompuestos que no podía permitirse reemplazar, Edwards, un guardia de seguridad, le pidió a su jefe que la programara para trabajar siete días a la semana.

“Tenía que encontrar algo en lo que concentrarme. Muchas noches volvía a casa y me sentaba aquí en la oscuridad y lloraba hasta quedarme dormida”, dijo. “Solo estoy sobreviviendo, escríbelo así”.

Dos años después de la peor tormenta en la historia continental de EU, la vida en Houston, al menos en la superficie, ha vuelto a la normalidad. Los niños están de vuelta en la escuela; los Astros se están preparando para una serie de playoffs; los lotes baldíos están llenos de carteles de campaña. Y la ciudad está a la altura de su reputación: el desarrollo inmobiliario continúa en las llanuras con riesgo de inundación, aunque en elevaciones más altas según lo ordenado por las nuevas reglas de la ciudad y el Condado de Harris, y la región está estableciendo récords de ventas de viviendas, incluidas muchas propiedades que se inundaron durante Harvey.

Solo el 7 por ciento de los participantes en la Encuesta Anual Kinder del área de Houston este año mencionó que la inundación es el mayor problema de la ciudad, la mitad del total que lo dijo después de Harvey, a pesar de que la misma abrumadora mayoría espera más tormentas importantes.

Sin embargo, miles de sobrevivientes de Harvey permanecen desplazados o viven en casas dañadas. Miles más reviven su trauma con cada lluvia, haciendo listas mentales de qué agarrar si deben evacuar o consolando a los miembros de la familia preocupados por los recuerdos de las inundaciones.

Y, dos años después de la tormenta, a los residentes se les han dado muy pocas razones para ser optimistas. No está en progreso de programas para reparar y reconstruir viviendas dañadas por inundaciones. No en proyectos destinados a disminuir el riesgo de futuras inundaciones.

Sí, el Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Harris tiene un 50 por ciento más de avance que antes de Harvey, gracias a los bonos de $ 2.5 billones que los votantes aprobaron hace un año. Sin embargo, solo una quinta parte de los 149 proyectos de bonos en curso ha comenzado a ser construida.

Los funcionarios de Houston, sin una fuente comparable de fondos locales, reconocen que la ciudad no está más preparada para una inundación de lo que estaba cuando Harvey golpeó, en gran parte porque la ayuda federal para la mitigación de inundaciones ha tardado en llegar. Gran parte de los fondos de la ciudad para proyectos de capital están destinados a reparar el daño de la tormenta en sus propias instalaciones.

Para muchos de aquellos cuyas casas fueron inundadas por Harvey, la urgencia ha dado paso a la frustración y la resignación. Aunque la ciudad y el condado finalmente obtuvieron acceso a un total combinado de $2.5 mil millones en fondos de recuperación del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) federal en diciembre pasado, a fines de este mes, los funcionarios de la ciudad habían desembolsado ayuda o comenzado a reparar solo 15 viviendas; el condado aún no había comenzado ninguna reparación.

Los funcionarios de vivienda de la ciudad y el condado enfatizan que están trabajando largas horas para acelerar un proceso asombrosamente complejo, pero Edwards no puede evitar sentir que los funcionarios del Gobierno se volvieron complacientes.

“Si estuvieran en su trabajo para hacer lo que debía hacerse, la mitad de estas personas, incluyéndome a mí, nuestras casas estarían hechas. Y la cuestión es que ni siquiera es nuestra culpa. Esto fue la Madre Naturaleza”, dijo Edwards, secándose las lágrimas. “Supongo que es un infierno ser pobre. No me importa cuánto trabajes, si no tienes el dinero que vas a sufrir”.